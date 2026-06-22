వారంలో ఏ 4 రోజులు నువ్వుల నూనె దీపాలు వెలిగించకూడదు? ఎందుకు?
దేవుడికి పూజ చేయడంలో దీపం వెలిగించడం చాలా ముఖ్యమైనది. అయితే కొందరు నువ్వుల నూనె వెలిగిస్తుంటారు. వారంలో నాలుగు రోజులు వెలిగించకూడదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
దీపం వెలిగించకుండా పూజ పూర్తి అయినట్లుగా పరిగణించరు. చాలామంది పూజ సమయంలో దీపాలు వెలిగించడానికి దీపపు నూనెకు బదులుగా నువ్వుల నూనెను ఉపయోగిస్తారు. కానీ నువ్వుల నూనె దీపాలు వెలిగించడం గురించి నియమాలు ఉన్నాయి. వారంలోని కొన్ని రోజులలో నువ్వుల నూనె దీపాలను వెలిగించకూడదని అవి చెబుతున్నాయి. వారంలోని ఈ 4 రోజులలో నువ్వుల నూనె దీపాలను వెలిగించకూడదు.
మనం దేవుడిని పూజించేటప్పుడు, దీపం వెలిగించి పూజ చేయాలి. దీపం లేకుండా దేవుడిని పూజించడం అశుభంగా భావిస్తారు. దీపం వెలిగించకుండా చేసే పూజను దేవుడు ఎన్నడూ స్వీకరించడని కూడా ఒక నమ్మకం ఉంది. ఆయా దేవుళ్లను బట్టి దీపాన్ని వెలిగిస్తారు. కొంతమంది దేవుళ్లు నెయ్యి దీపాలను ఇష్టపడితే, మరికొందరు నూనె దీపాలను లేదా ఇతర దీపాలను ఇష్టపడతారు.
మత గ్రంథాలు, పండితుల ప్రకారం, మనం దేవునికి దీపం వెలిగిస్తే, కొన్ని రోజులలో నువ్వుల నూనెతో చేసిన దీపాన్ని వెలిగించకూడదు. అంతేకాకుండా వారంలోని ఈ 4 రోజులలో దేవునికి నువ్వుల నూనెతో చేసిన దీపాన్ని వెలిగించడం నిషిద్ధం.
ఆదివారం నాడు నువ్వుల నూనెను ఉపయోగించడం నిషిద్ధంగా పరిగణిస్తారు. ఆదివారం నాడు దేవునికి నువ్వుల నూనెతో చేసిన దీపాన్ని వెలిగించడం ఆరోగ్య సమస్యలకు దారితీస్తుంది. అది కూడా మిమ్మల్ని చాలా కాలం పాటు వేధించే ఆరోగ్య సమస్యలను కలిగించవచ్చు. ఆదివారం నాడు నువ్వుల నూనెతో చేసిన దీపాన్ని వెలిగించడం అశుభం . ఆదివారం నాడు, మీరు ఇతర పూజా నూనె లేదా నెయ్యితో చేసిన దీపాన్ని వెలిగించవచ్చు.
ఆదివారం మాత్రమే కాకుండా, మరికొన్ని రోజులలో కూడా నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగించడం అశుభం. ఆదివారం మాత్రమే కాకుండా, మంగళవారం కూడా దేవుని కోసం నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగించడం మీ దైనందిన జీవితంలో ప్రమాదాలు వంటి అవాంఛనీయ పరిస్థితులకు దారితీయవచ్చు. అందువల్ల మంగళవారం నాడు నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగించకపోవడమే మంచిది.
అదేవిధంగా మీరు గురువారం, శుక్రవారం నాడు దేవుని కోసం నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగించకూడదు. మీరు గురువారం నాడు దేవుని కోసం నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగిస్తే , మీరు ఆర్థిక నష్టాన్ని ఎదుర్కొంటారు. శుక్రవారం నాడు నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగిస్తే, మీ జీవితం దుఃఖంతో నిండిపోతుంది.
దేవునికి నువ్వుల నూనె దీపం వెలిగించడానికి మంచి రోజు కోసం చూస్తున్నట్లయితే.. శనివారమే ఆ రోజు. శనివారం కాకుండా మీరు బుధవారం, సోమవారం కూడా దేవునికి నువ్వుల నూనె దీపం వెలిగించవచ్చు. ఈ రెండు రోజులు తప్ప వారంలోని మరే ఇతర రోజునూ మీరు నువ్వుల నూనె దీపాన్ని వెలిగించకూడదని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More