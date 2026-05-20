Rahu Transit 2026 : శతభిష నక్షత్రంలోకి రాహువు - ఈ 3 రాశులకు ఊహించని ధనయోగం, అదృష్టం!
Rahu Nakshatra Gochar 2026 : మే 31, 2026న రాహువు శతభిషా నక్షత్రంలో జరిపే మార్పు 12 రాశులపై ప్రభావం చూపనుంది. ముఖ్యంగా మిథున, తులా, కుంభ రాశుల వారికి ఈ నక్షత్ర పద సంచారం వల్ల ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో అపారమైన ఆర్థిక లాభాలు, పురోగతి లభిస్తాయి.
Rahu Nakshatra Gochar 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో అత్యంత రహస్యమైన, అంతుచిక్కని ఛాయా గ్రహంగా రాహువును పరిగణిస్తారు. జాతకంలో రాహువు స్థానం మారినప్పుడల్లా మేషం నుం;చి మీనం వరకు ఉన్న మొత్తం 12 రాశిచక్రాలపై దాని ప్రభావం తీవ్రంగా ఉంటుంది. సాధారణ గ్రహాలకు భిన్నంగా రాహువు ఎల్లప్పుడూ వెనక్కి అంటే తిరోగమన దిశలోనే కదులుతాడు. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పంచాంగం 'డ్రిక్ పంచాంగం' గణాంకాల ప్రకారం.. మే 31, 2026 న రాహువు శతభిషా (శతాబ్ది) నక్షత్రం యొక్క రెండవ పాదం నుండి మొదటి పాదంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు.
ఈ నక్షత్ర పాదంలో రాహువు సుమారు 64 రోజుల పాటు సంచరించనున్నాడు. జ్యోతిష్య నిపుణుల లెక్కల ప్రకారం…. రాహువు యొక్క ఈ కదలికల మార్పు మూడు రాశిచక్రాల వారికి అమితమైన అదృష్టాన్ని, రాజయోగాన్ని తీసుకురానుంది. రాహువు అనుగ్రహం వల్ల ఈ రాశుల వారు తమ కెరీర్లో అద్భుతమైన పురోగతిని సాధించడమే కాకుండా, ఊహించని ఆర్థిక ప్రయోజనాలను పొందుతారు. మే చివరి వారంలో మారనున్న రాహువు కదలికల వల్ల ఏయే రాశుల వారు కోటీశ్వరులు కాబోతున్నారో, ఎలాంటి లాభాలు కలగనున్నాయో ఇక్కడ తెలుసుకోండి….
1. మిథున రాశి :
రాహువు యొక్క ఈ నక్షత్ర పద సంచారం మిథున రాశి వారికి అద్భుతమైన వరంగా మారబోతోంది. ఈ కాలంలో మీ కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి పదోన్నతి (ప్రమోషన్) లేదా వేతన పెంపు లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. నిరుద్యోగులు చాలా కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న మంచి ఉద్యోగ సమాచారం ఈ సమయంలో అందుకుంటారు. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఒక భారీ మరియు ముఖ్యమైన ఒప్పందం కుదురుతుంది, ఇది మీ వ్యాపారాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్తుంది. రాహువు దయ వల్ల ఎన్నాళ్ల నుంచో నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. విద్యార్థులు కూడా ఈ కాలంలో పోటీ పరీక్షల్లో మంచి ఫలితాలను సాధిస్తారు.
2. తులారాశి :
తులారాశి వారికి ఈ రాహు సంచారం కెరీర్ పరంగా సరికొత్త ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు, ఉన్నత అధికారాలు దక్కుతాయి. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా బలంగా మారుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఎక్కడో ఇరుక్కుపోయిన మీ సొంత డబ్బు తిరిగి మీ చేతికి అందుతుంది. అంతేకాకుండా… కోర్టు వివాదాలు తొలగి పూర్వీకుల ఆస్తి వల్ల మీకు ఊహించని లాభం చేకూరుతుంది. కుటుంబంలో అంతర్గత విభేదాలు తొలగిపోయి, బంధాల మధ్య సామరస్యం మరియు ప్రేమ రెట్టింపు అవుతాయి.
3. కుంభం :
కుంభ రాశి వారికి రాహువు యొక్క ఈ నక్షత్ర మార్పు కాలం అత్యంత కీలకమైనదిగా మారుతుంది. మీరు గత కొంతకాలంగా ఆశగా, ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పెద్ద విజయం ఈ 64 రోజుల్లో మీ సొంతమవుతుంది. ఆఫీసులో మీ పనితీరును మరియు కష్టాన్ని సీనియర్ అధికారులు గుర్తిస్తారు. ఇది మీ మదింపు (అప్రైజల్), జీతం పెరుగుదలకు దారితీస్తుంది. వ్యాపారస్తులు తమ చేతుల్లోకి పెద్ద ప్రాజెక్టులను లేదా డీల్స్ ను దక్కించుకుంటారు, దీనివల్ల భారీగా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు సమకూరుతాయి. ఈ కాలంలో కుటుంబ జీవితంలో ఆర్థిక స్థిరత్వం ఏర్పడటంతో పాటు, ఇంట్లో ఎల్లప్పుడూ సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
రాహువు దుష్ప్రభావాలను తగ్గించుకునే పరిహారాలు:
ఒకవేళ మీ జాతకంలో రాహువు బలహీనంగా ఉండి, అశుభ ప్రభావాలు ఇస్తుంటే, వాటిని నివారించడానికి జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో కొన్ని సులభమైన మార్గాలను సూచించారు.
- రాహువు యొక్క ఆగ్రహానికి గురికాకుండా ఉండటానికి పరమశివుడు, కాలభైరవుడిని నిష్టతో పూజించాలి.
- ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే శివలింగానికి జలాభిషేకం చేయడం వల్ల రాహు దోషాలు తొలగిపోతాయి.
- రాహువు అనుగ్రహం కోసం సమాజంలోని పేదలకు లేదా అవసరమైన వారికి నల్ల నువ్వులు, ఆవ నూనె లేదా నల్లటి వస్త్రాలను దానం చేయడం మంచిది.
- జంతువులకు ఆహారం పెట్టడం వల్ల రాహువు శాంతిస్తాడు. ముఖ్యంగా నల్ల కుక్కకు రొట్టెలు తినిపించడం, పక్షులకు గింజలు, నీరు సమర్పించడం వల్ల శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి.
