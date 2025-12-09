Edit Profile
    Rahu Transit in 2026: కొత్త సంవత్సరం రెండు సార్లు రాహువు సంచారంలో మార్పు.. మూడు రాశులకు ఇబ్బందులు!

    Rahu Transit in 2026: 2026లో రాహువు రెండుసార్లు సంచారం చేస్తాడు. ఇది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. రెండు సార్లు రాహువు సంచారం చేయడంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశుల వారు చిన్నపాటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది.

    Published on: Dec 09, 2025 4:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Rahu Transit in 2026: గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి రాశులను మారుస్తూ ఉంటాయి. గ్రహాల సంచారంలో మార్పు జరిగినప్పుడు అది అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావాన్ని చూపిస్తుంది. 2025 పూర్తి కాబోతోంది, త్వరలోనే 2026 రాబోతోంది. కొత్త సంవత్సరం ఆనందంగా ఉండాలని, అన్నీ కలిసి రావాలని అందరూ కోరుకుంటారు. అయితే రాహు కారణంగా కొత్త సంవత్సరంలో ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది.

    2026లో రాహువు సంచారంలో మార్పు (pinterest)
    2026లో రాహువు రెండుసార్లు సంచారం చేస్తాడు. ఇది ద్వాదశ రాశుల వారి జీవితంలో అనేక మార్పులను తీసుకువస్తుంది. రెండు సార్లు రాహువు సంచారం చేయడంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ రాశుల వారు చిన్నపాటి సమస్యలను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది, కాబట్టి కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాల్సి ఉంది.

    2026లో రాహువు సంచారంలో మార్పు

    2026లో ఆగస్టు 2న రాహువు ధనిష్ఠ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 5న మకర రాశిలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ రెండు సంచారాలు కూడా అశుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తాయి. ఈ సమయంలో కొన్ని రాశులకు ఈ సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. మరి ఏ రాశుల వారికి ఇబ్బందులు కలుగుతాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    2026లో రెండు సార్లు రాహువు సంచారంలో మార్పు.. ఈ రాశులకు సమస్యలు

    1.వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి రాహు సంచారంలో మార్పు అశుభ ఫలితాలను తీసుకొస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు సమస్యలను ఎదుర్కొంటారు. అనవసరమైన ఇబ్బందులు వస్తాయి. ఆర్థిక సమస్యలు కూడా రావచ్చు. వ్యాపారస్తులకు కూడా సమస్యలు రావచ్చు. ప్రయాణాలు కలిసి రాకపోవచ్చు.

    2.సింహ రాశి

    సింహ రాశి వారికి రెండు సార్లు రాహువు సంచారం అశుభ ఫలితాలను కలిగిస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు నష్టాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. ఇబ్బందులు ఎక్కువగా ఉంటాయి. వ్యాపారంలో కూడా ఎక్కువ నష్టాలు వస్తాయి. ఉద్యోగస్తులు ఎక్కువ ఛాలెంజ్‌లను ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. గొడవలు కూడా ఎక్కువ అవుతాయి. ఆదాయం తగ్గొచ్చు. ఈ సమయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి.

    3.కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి రాహువు సంచారం నష్టాలను కలిగించే అవకాశం ఉంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారికి మానసికంగా సమస్యలు వస్తాయి. కెరీర్‌లో కూడా ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. వ్యాపారస్తులకు కూడా ఇది మంచి సమయం కాదు. చిన్నపాటి ఇబ్బందులు వస్తాయి. కాబట్టి ఈ రాశి వారు కూడా రాహువు సంచారం జరిగినప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి.

