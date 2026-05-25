Rohini Karthi: నేటి నుంచే రోహిణి కార్తె.. నిప్పులు చెరిగే ఎండల వేళ ఇవి తప్పనిసరి!
Rohini Karthi: సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించడంతో మే 25 నుంచి రోహిణి కార్తె ప్రారంభమైంది. జూన్ 2 వరకు కొనసాగే ఈ 9 రోజులు ఎండలు తీవ్రంగా ఉంటాయి. ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు, ఈ కాలం ప్రాముఖ్యత మీకోసం.
భానుడు తన ప్రతాపాన్ని చూపించేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. హిందూ సంప్రదాయం ప్రకారం అత్యంత వేడిగా భావించే రోహిణి కార్తె మే 25 నుంచి ప్రారంభమైంది. జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, సూర్యుడు రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించినప్పుడు ఈ రోహిణి కార్తె మొదలవుతుంది. ఈ ఏడాది మే 25వ తేదీ రాత్రి 8 గంటల 7 నిమిషాలకు సూర్యుడు రోహిణిలోకి అడుగుపెట్టారు. జూన్ 2వ తేదీ వరకు ఈ తొమ్మిది రోజుల పాటు ఎండలు నిప్పులు చెరుగుతాయని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
రోహిణి కార్తె అంటే ఏమిటి? దీని ప్రాముఖ్యత ఏంటి?
రోహిణి నక్షత్రంలో సూర్యుడు ఉండే మొదటి తొమ్మిది రోజులను 'రోహిణి కార్తె' అని పిలుస్తారు. సూర్యుడు జూన్ 8వ తేదీ రాత్రి 7:26 గంటల వరకు రోహిణి నక్షత్రంలోనే ఉంటారు, కానీ ప్రారంభంలోని తొమ్మిది రోజులు భూమికి సూర్యుడు చాలా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల ఉష్ణోగ్రతలు గరిష్ట స్థాయికి చేరుకుంటాయి. ఈ సమయంలో ఉష్ణోగ్రతలు 33 డిగ్రీల నుండి ఏకంగా 55 డిగ్రీల వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఒక బలమైన నమ్మకం ఉంది. రోహిణి కార్తె రోజుల్లో ఎండలు ఎంత తీవ్రంగా కాస్తే, ఆ ఏడాది వర్షాలు అంత సమృద్ధిగా కురుస్తాయని, వాతావరణం అంత చల్లగా ఉంటుందని మన పెద్దలు చెబుతుంటారు. అందుకే రైతులు ఈ ఎండలను రాబోయే మంచి వర్షాకాలానికి సూచనగా భావిస్తారు.
ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు: ఏం చేయాలి?
ఎండల తీవ్రత దృష్ట్యా ప్రతి ఒక్కరూ కొన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ప్రాముఖ్యమని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
ద్రవ పదార్థాలు: రోజంతా తగినంత నీరు తాగుతూ ఉండాలి. మజ్జిగ, లస్సీ, నిమ్మరసం వంటివి శరీరానికి చలువ చేస్తాయి.
ఆహారం: శరీరంలో నీటి శాతాన్ని పెంచే పుచ్చకాయ, దోసకాయ, కర్బూజా వంటి పండ్లను తీసుకోవాలి.
రక్షణ: బయటకు వెళ్లాల్సి వస్తే తప్పనిసరిగా తలకి టోపీ లేదా గొడుగు వాడాలి. వదులుగా ఉండే కాటన్ దుస్తులు ధరించడం ఉత్తమం.
సేవ: ఈ పవిత్ర రోజుల్లో చలివేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయడం, బాటసారులకు మంచి నీరు అందించడం వంటివి పుణ్యకార్యాలుగా పరిగణిస్తారు. మూగజీవాల కోసం మిద్దెలపై లేదా బాల్కనీలో నీటి పాత్రలను ఉంచడం మర్చిపోవద్దు.
ఈ పనులకు దూరంగా ఉండండి
ఎండలు ఎక్కువగా ఉండే మధ్యాహ్నం 12 గంటల నుండి సాయంత్రం 4 గంటల వరకు అనవసరంగా బయట తిరగకపోవడమే మంచిది. అలాగే, ఈ సమయంలో నూనెలో వేయించిన పదార్థాలు, మసాలా ఎక్కువగా ఉన్న ఆహారం తీసుకోవడం వల్ల జీర్ణక్రియ మందగించి, నీరసం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. సాధ్యమైనంత వరకు తేలికపాటి ఆహారానికే ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి.
ఆధ్యాత్మిక ప్రాముఖ్యత
ఈ సమయంలో సూర్య ఆరాధనకు విశేష ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల సానుకూల శక్తి లభిస్తుందని భక్తుల నమ్మకం. సూర్య మంత్రాలను జపించడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. ఈ తొమ్మిది రోజులు మట్టి కుండలను దానం చేయడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుందని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి.
రాబోయే తొమ్మిది రోజులు వడగాల్పుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉన్నందున, ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండి తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోవాలని నిపుణులు కోరుతున్నారు.
