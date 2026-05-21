    రోహిణి నక్షత్రంలో సూర్యుడి సంచారం : ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం - ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు

    Sun Transit Rohini Nakshatra 2026 : గ్రహాల రాజు సూర్యుడు మే 25న రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. జూన్ 8 వరకు సాగే ఈ సంచారం కారణంగా మేషం, వృషభం, సింహ రాశుల వారికి కెరీర్, ఆర్థిక పరంగా అద్భుతమైన యోగం పట్టనుంది.

    Published on: May 21, 2026 7:18 PM IST
    By Maheshwaram Mahendra Chary
    Sun Transit Rohini Nakshatra 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో అత్యంత కీలకమైన గ్రహ మార్పునకు కాలం ఆసన్నమైంది. గ్రహాల రాజు, ప్రత్యక్ష దైవమైన సూర్యభగవానుడు మే 25వ తేదీన రోహిణి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జూన్ 08 వరకు సూర్యుడు ఇదే నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. రోహిణి నక్షత్రానికి అధిపతి చంద్రుడు. సూర్యుడు చంద్రుడి నక్షత్రంలోకి మారడాన్ని జ్యోతిష్య నిపుణులు అత్యంత ప్రాధాన్యమైనదిగా భావిస్తారు. నవగ్రహాలలో సూర్యుడిని ఆత్మగౌరవానికి, ధైర్యానికి, కీర్తి ప్రతిష్టలకు, అధికారానికి కారకుడిగా పరిగణిస్తారు. అందుకే సూర్యుడి నక్షత్ర పరివర్తనం అన్ని రాశుల వారి జీవితాలను ప్రభావితం చేస్తుంది.

    సూర్యుడి రోహిణి నక్షత్ర సంచారం 2026
    ముఖ్యంగా ఈ నక్షత్ర మార్పుతో మూడు రాశుల వారికి అపారమైన సానుకూల ఫలితాలు రాబోతున్నాయి. సూర్యుడి శుభ ప్రభావం కారణంగా వీరు కెరీర్‌లో అద్భుతమైన పురోగతిని, సమాజంలో ఉన్నత ప్రతిష్టను, ఊహించని ఆర్థిక లాభాలను సొంతం చేసుకుంటారు.

    1. మేష రాశి :

    సూర్యుడి నక్షత్ర మార్పు మేష రాశి వారికి కొండంత అండగా మారబోతోంది. ఉద్యోగస్తులు తమ కార్యాలయాల్లో ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అద్భుతమైన అవకాశాలు పొందుతారు. ఉన్నతాధికారుల మద్దతుతో ప్రమోషన్ (పదోన్నతి) లభించే బలమైన సూచనలు ఉన్నాయి. ఆర్థిక ఇబ్బందులన్నీ తొలగిపోయి, బ్యాంకు బ్యాలెన్స్ పెరుగుతుంది. అనవసర ఖర్చులు తగ్గి, పొదుపు చేయడంపై దృష్టి పెడతారు. చాలా కాలంగా పెళ్లి కాకుండా ఇబ్బంది పడుతున్న యువతీ యువకులకు ఈ సమయంలో మంచి వివాహ సంబంధాలు కుదురుతాయి. నిలిచిపోయిన పనులన్నీ వేగంగా పూర్తి కావడంతో పాటు మీలో ఆత్మవిశ్వాసం రెట్టింపవుతుంది.

    2. వృషభ రాశి :

    వృషభ రాశి వారికి ఈ సంచార కాలం విపరీతమైన ధనలాభాలను తెచ్చిపెడుతుంది. ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్‌తో పాటు జీతం పెరిగే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. సొంత వ్యాపారం చేసే వారికి వ్యాపార విస్తరణకు, కొత్త ఒప్పందాలు చేసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. కొత్తగా ఇల్లు, స్థలం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేయాలనే మీ కల నెరవేరుతుంది. ఆర్థికంగా ఎంతో బలోపేతం అవుతారు. కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించుకుంటారు. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య సఖ్యత పెరిగి, అందరితో కలిసి ఆనందంగా గడుపుతారు.

    3. సింహ రాశి :

    సూర్యుడు సింహ రాశికి అధిపతి కావడంతో వీరికి ఈ కాలం అత్యంత శుభప్రదంగా, విజయవంతంగా సాగుతుంది. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదించేందుకు కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. దీర్ఘకాలంగా వేధిస్తున్న కుటుంబ సమస్యల నుంచి పూర్తిగా ఉపశమనం లభిస్తుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు కష్టపడి చదివితే అద్భుతమైన ఫలితాలు సాధిస్తారు. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుండి ఇప్పుడు ఊహించని రీతిలో భారీ లాభాలు (రిటర్న్స్) అందుతాయి. కెరీర్‌లో మీరు నిర్దేశించుకున్న లక్ష్యాలను సులభంగా అధిగమిస్తారు.

    రోహిణి నక్షత్రంలో సూర్యుడు ఉన్న సమయంలో మరింత శుభ ఫలితాలు పొందొచ్చు. ప్రతిరోజూ ఉదయాన్నే సూర్యోదయ సమయంలో సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం (నీటిని వదలడం) సమర్పించాలి. అలాగే సమాజంలో వెనుకబడిన వారికి, నిరుపేదలకు మీ శక్తి కొలది అన్నదానం లేదా వస్తుదానం చేయడం ద్వారా సూర్య దోషాలు తొలగిపోయి సకల ఐశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయి.

    • Maheshwaram Mahendra Chary
      ABOUT THE AUTHOR
      Maheshwaram Mahendra Chary

      మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్​టీ ఇన్​స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More

    Home/Rasi Phalalu/రోహిణి నక్షత్రంలో సూర్యుడి సంచారం : ఈ 3 రాశుల వారికి అదృష్టం - ఊహించని ఆర్థిక లాభాలు
