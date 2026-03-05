Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Saturn Combust: శని అస్తమయం, నాలుగు రాశులకు ఊహించని లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టం, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!

    మార్చి 13న శని మీన రాశిలో అస్తమిస్తాడు. ఏప్రిల్ 22న శని మళ్లీ ఉదయిస్తాడు. శని అస్తమయం నుంచి ఉదయం వరకు కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ రాశుల వారు శని అస్తమయం సమయంలో విపరీతమైన లాభాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశులకి  బాగా కలిసి రాబోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 05, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాలు ఎప్పటికప్పుడు వాటి సంచారంలో మార్పు చేస్తూ ఉంటాయి. అలాంటప్పుడు శుభ యోగాలు, అశుభ యోగాలు ఏర్పడుతుంటాయి. శని మనం చేసే పనులను బట్టి ఫలితాలను ఇస్తాడు. మంచి పనులకు మంచి ఫలితాలు, చెడ్డ పనులకు చెడ్డ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ప్రస్తుతం శని మీన రాశిలో సంచారం చేస్తున్నాడు. 2027 వరకు శని ఇదే రాశిలో సంచారం చేస్తాడు.

    Saturn Combust: శని అస్తమయం, నాలుగు రాశులకు ఊహించని లాభాలు
    Saturn Combust: శని అస్తమయం, నాలుగు రాశులకు ఊహించని లాభాలు

    మార్చి 13న శని మీన రాశిలో అస్తమిస్తాడు. ఏప్రిల్ 22న శని మళ్లీ ఉదయిస్తాడు. శని అస్తమయం నుంచి ఉదయం వరకు కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది. ఈ రాశుల వారు శని అస్తమయం సమయంలో విపరీతమైన లాభాలను పొందుతారు. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? ఏ రాశుల వారికి శని అస్తమయంతో బాగా కలిసి రాబోతుందో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

    శని అస్తమయంతో ఈ రాశుల వారికి అనేక లాభాలు.. ఆదాయం, అదృష్టం రెట్టింపు అవుతాయి

    1.కర్కాటక రాశి

    కర్కాటక రాశి వారికి శని అస్తమయం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు శని అనుగ్రహంతో ఆనందంగా ఉంటారు. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాలను చూస్తారు. అలాగే, ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు చేసిన ప్రయత్నాలకు తగ్గట్టుగా ఫలితాలను పొందుతారు. ఆర్థికపరంగా కూడా లాభాలు ఉంటాయి. ఇప్పటి వరకు రావాల్సిన అవకాశాలు మీ చేతికి వస్తాయి. విజయాన్ని అందుకుంటారు. పై అధికారుల సపోర్ట్ కూడా ఉంటుంది. కుటుంబ జీవితంలో ఆనందం పెరుగుతుంది.

    2.మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి శని అస్తమయం శుభ ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారి ఒత్తిడి తగ్గిపోతుంది. ఆనందంగా ఉంటారు. ఉద్యోగపరంగా బాగుంటుంది. వ్యాపారంలో ఉన్న అడ్డంకులు తొలగిపోతాయి. మంచి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. కొత్త అవకాశాలను పొందుతారు. కుటుంబ సమస్యలన్నీ తొలగిపోయి ఆనందం ఉంటుంది. కమ్యూనికేషన్, చదువు, కొత్త ఒప్పందాలలో పురోగతి కనబడుతుంది.

    3.కన్య రాశి

    కన్య రాశి వారికి కూడా శని అస్తమయం బాగా కలిసి వస్తుంది. ఈ సమయంలో కన్య రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలు పొందుతారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను విజయవంతంగా పూర్తి చేస్తారు. పాత సమస్యలన్నీ తొలగిపోతాయి. పెట్టుబడుల నుంచి ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయి. విదేశాలకు వెళ్లాలనుకునే వారికి కూడా ఇది శుభ సమయం. ఆనందం పెరుగుతుంది. కష్టానికి తగ్గ ఫలితాన్ని చూస్తారు. బాధ్యతలు చేపడతారు.

    4.మీన రాశి

    మీన రాశి వారికి ఇది శుభ సమయం. ఈ సమయంలో ఈ రాశి వారు పురోగతిని చూస్తారు. ప్రమోషన్లు వస్తాయి. మీ కలలు నెరవేరుతాయి. భవిష్యత్తులో కొత్త వ్యక్తులను కలుసుకుంటారు; వారి ద్వారా ప్రయోజనాలను పొందుతారు. వివిధ మార్గాల ద్వారా డబ్బు సంపాదిస్తారు. సమాజంలో పేరు, ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయి. ఆత్మవిశ్వాసం కూడా పెరుగుతుంది. కెరీర్‌లో చక్కటి మార్పులను చూస్తారు. ఇలా శని సంచారం కారణంగా ఈ రాశి వారు అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Saturn Combust: శని అస్తమయం, నాలుగు రాశులకు ఊహించని లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టం, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!
    News/Rasi Phalalu/Saturn Combust: శని అస్తమయం, నాలుగు రాశులకు ఊహించని లాభాలు.. డబ్బు, అదృష్టం, సంతోషంతో పాటు ఎన్నో!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes