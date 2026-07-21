శ్రావణ మాసంలో 3 గ్రహాలలో మార్పులు.. 5 రాశుల వారికి అదృష్ట కాలం, పరిహారాలు!
పవిత్రమైన శ్రావణ మాసంలో శని, గురు, బుధ గ్రహాలు తమ సంచారాన్ని మార్చుకుంటాయి. ఈ శుభ గ్రహాల ప్రభావం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్ట ద్వారాలను తెరుస్తుంది. ఉద్యోగం, ఆర్థిక పరిస్థితి, వ్యక్తిగత జీవితంలో మంచి ఫలితాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
శ్రావణ మాసం ఆగస్టు 13 గురువారం నాడు ప్రారంభమవుతుంది. హిందూ మతంలో అత్యంత పవిత్రమైన మాసంగా పరిగణించే ఈ మాసానికి జ్యోతిష్య పరంగా కూడా ప్రత్యేక ప్రాముఖ్యత ఉంది. ఈ కాలంలో శని వక్రగతిలో ఉంటాడు, అదే సమయంలో జ్ఞానం, అదృష్టానికి అధిపతి అయిన గురుడు సూర్యునికి సమీపంలో ఉండటం వల్ల అస్తంగత్వంలో ఉంటాడు. మేధస్సు, సంభాషణ, వ్యాపారానికి అధిపతి అయిన బుధుడు ప్రత్యక్ష గమనంలో ఉంటాడు. ఈ మూడు ముఖ్యమైన గ్రహాల గమనంలోని మార్పు 12 రాశులన్నింటినీ ప్రభావితం చేస్తుంది. కొన్ని రాశులకు అదృష్టం, ఆర్థిక పురోగతి, శుభ ఫలితాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది.
మేష రాశి
శ్రావణ మాసం మేష రాశి వారికి ఆర్థికంగా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. శని, గురు, బుధ గ్రహాల సంచారం కారణంగా, వ్యాపార, ఉద్యోగ రంగాలలో కొత్త అవకాశాలు లభిస్తాయి. ఆకస్మికంగా సంపద పెరిగే అవకాశం ఉంది. చాలా కాలంగా రావలసిన డబ్బు కూడా లభించే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు లభిస్తాయి. ఇవి భవిష్యత్తులో పదోన్నతికి, వృత్తిపరమైన పురోగతికి సహాయపడవచ్చు.
పరిహారం: శ్రావణ మాసంలోని ప్రతి సోమవారం శివలింగానికి నల్ల నువ్వులు కలిపిన నీటిని సమర్పించడం శుభప్రదంగా పరిగణిస్తారు.
తులా రాశి
శ్రావణ మాసం తులారాశి వారికి సంతోషం, శ్రేయస్సు, ఆర్థిక పురోగతికి అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రత్యేక గ్రహ కలయిక ప్రభావంతో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోవచ్చు. ఆర్థిక పరిస్థితి బలపడుతుంది. అప్పుల సమస్యల నుండి ఉపశమనం పొందే అవకాశం ఉంది. ఈ కాలంలో వాహనం లేదా కొత్త ఇల్లు కొనుగోలు చేసే ప్రణాళికలు విజయవంతం కావచ్చు. కుటుంబంలో శుభకార్యాలు జరగడానికి సూచనలు ఉన్నాయి.
పరిహారం: శ్రావణ మాసంలో ఏ రోజైనా పేదలకు లేదా అవసరమైన వారికి తెల్లని మిఠాయిలు లేదా బట్టలు దానం చేయడం శుభప్రదం.
మిథున రాశి
శ్రావణ మాసం మిథున రాశి వారికి శుభ ఫలితాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. శని, గురు, బుధ గ్రహాల గోచారంలో మార్పులు కొత్త అవకాశాలకు మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. కొత్త వ్యాపారం లేదా సంస్థను ప్రారంభించాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి ఇది అనుకూలమైన సమయం కావచ్చు. పెట్టుబడుల నుండి మంచి రాబడి లభిస్తుందని సూచనలు ఉన్నాయి. మీ సంభాషణ నైపుణ్యాలు మరింత బలపడతాయి. ఇది కార్యాలయంలో ఉన్నతాధికారులు, వినియోగదారుల ప్రశంసలను పొందడంలో మీకు సహాయపడవచ్చు.
పరిహారం: బుధవారం ఆవుకు పచ్చగడ్డి మేతగా వేయడం శుభప్రదమని నమ్ముతారు.
ధనుస్సు రాశి
శ్రావణ మాసం ధనుస్సు రాశి వారికి అనుకూల ఫలితాలను ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. గురు గ్రహం అస్తంగత్వంలో ఉన్నా బుధ, శని గ్రహాల శుభ ప్రభావం వల్ల ఊహించని అవకాశాలు, లాభాలు లభించవచ్చు. విదేశీ సంబంధాలు ఉన్నవారు లేదా బహుళజాతి కంపెనీలతో అనుబంధం ఉన్నవారు ముఖ్యమైన ప్రాజెక్టులను పొందే అవకాశం ఉంది. ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తున్న వారికి మంచి అవకాశాలు లభించవచ్చు. చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న ప్రభుత్వ పనులు పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. అలాగే న్యాయపరమైన విషయాలలో కూడా అనుకూల ఫలితాలు లభించవచ్చు.
పరిహారం: గురువారం నాడు నుదుటిపై పసుపు తిలకం పెట్టుకుని విష్ణుమూర్తిని పూజించడం శుభప్రదం.
సింహ రాశి
శ్రావణ మాసం సింహరాశి వారికి శుభ అవకాశాలను తీసుకువచ్చే అవకాశం ఉంది. శని వక్ర సంచారం, గురు గ్రహ ప్రభావం జీవితంలో కొత్త పురోగతికి మార్గం సుగమం చేయవచ్చు. పూర్వీకుల ఆస్తి, గత పెట్టుబడులు లేదా దీర్ఘకాలిక కృషి నుండి ఆర్థిక లాభాలు పొందే అవకాశం ఉంది. సమాజంలో, వృత్తి రంగంలో మీ గౌరవం, ప్రతిష్ట పెరగవచ్చు. రాజకీయ లేదా సామాజిక రంగంలో పనిచేసే వారికి కొత్త బాధ్యతలు లేదా ముఖ్యమైన హోదా లభించే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
పరిహారం: ప్రతిరోజూ సూర్య భగవానుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించి, 'ఓం నమః శివాయ' మంత్రాన్ని జపించడం శుభప్రదం.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More