జూలై 27 నుంచి శని వక్రగమనం.. ఈ 138 రోజులు ఇలా చేస్తే శని అనుగ్రహం కలుగుతుంది!
సుమారు 138 రోజుల పాటు వక్రగమనంలో సంచరించనున్నాడు. ఈ కాలంలో అన్ని రాశులపై శని ప్రభావం కనిపించనుండగా, ముఖ్యంగా సాడేసాతి నడుస్తున్న వారికి జాగ్రత్త అవసరం. శనివారాల్లో దానం చేయడం, రావి, శమీ చెట్లకు నీరు సమర్పించడం, ఆవనూనెతో దీపం వెలిగించడం, వంటి పరిహారాలు శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కర్మలనిచ్చే దాతగా శని దేవుడిని కీర్తిస్తారు. ప్రతి ఏటా శని భగవానుడు కొంత కాలం పాటు వక్రగమనంలో ప్రయాణిస్తాడు. ఈ కాలానికి జ్యోతిష్య రంగంలో అత్యంత ప్రాధాన్యత ఉంది. ఈ ఏడాది జూలై నెల నుంచి శని దేవుడు తన గమనాన్ని మార్చుకుని వెనక్కి ప్రయాణం చేస్తాడు.
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, సరిగ్గా 2026 జూలై 27వ తేదీ నుంచి శని వక్రగమనం ప్రారంభం కానుంది. ఇదే వేగంతో ప్రయాణించే శని దేవుడు, తిరిగి డిసెంబర్ 11వ తేదీ ఉదయం 5 గంటల వరకు ఇదే స్థితిలో ఉంటాడు. అంటే సుమారు 138 రోజుల పాటు కర్మల దాత వక్రసంచారం కొనసాగనుంది.
ఈ సుదీర్ఘ కాలంలో శని ప్రభావం అన్ని రాశులపై తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ప్రస్తుతం కుంభ రాశి, మేష రాశి, మీన రాశి వారికి శని సాడేసాతి ప్రభావం నడుస్తోంది. ఈ ప్రత్యేక సమయంలో కొన్ని నియమాలు పాటిస్తూ, పరిహారాలు చేయడం ద్వారా శని దేవుడి అనుగ్రహాన్ని పొందవచ్చని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
శని వక్రగమనం సమయంలో పాటించాల్సిన ముఖ్యమైన పరిహారాలు
శని తిరోగమనం కారణంగా కలిగే దుష్ప్రభావాలను తగ్గించుకోవడానికి, జీవితంలో ఎదురయ్యే ఆటంకాలను తొలగించడానికి నిపుణులు కొన్ని సులభమైన మార్గాలను సూచించారు. వీటిని క్రమం తప్పకుండా ఆచరించడం వల్ల విశేష ఫలితం ఉంటుంది.
ప్రతి శనివారం పేదలకు, ఆకలితో ఉన్నవారికి సహాయం చేయడంతో పాటు వారికి భోజనం పెట్టండి. వృద్ధులు, సేవకుల పట్ల ఎప్పుడూ తప్పుగా ప్రవర్తించకండి. వారిని గౌరవించండి.
శనివారం నాడు రావి చెట్టుకు, అలాగే శమీ వృక్షానికి క్రమం తప్పకుండా నీరు సమర్పించండి. సాయంత్రం సమయంలో రావి చెట్టు కింద ఆవనూనెలో నల్ల నువ్వులు కలిపి దీపం వెలిగించండి.
నిత్య జీవితంలో క్రమశిక్షణను కచ్చితంగా పాటించండి. బద్ధకాన్ని విడనాడి ప్రతి పనిని బాధ్యతగా పూర్తి చేయండి.
శనివారం నాడు నల్ల నువ్వులు, నల్ల మినుములు, ఆవ నూనె అలాగే నల్లటి వస్త్రాలను దానం చేయడం అత్యంత శుభప్రదంగా భావిస్తారు.
ప్రతిరోజూ భక్తిశ్రద్ధలతో శని చాలీసా, శివ చాలీసా మరియు హనుమాన్ చాలీసా పఠించడం వల్ల మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. వీలైనంత ఎక్కువగా శనీశ్వర మంత్రాన్ని రోజుకు 108 సార్లు జపించండి.
శనివారాల్లో నల్లటి దుస్తులను ధరించడం మంచిది. అలాగే ఈ కాలంలో శ్రీమద్భగవద్గీత పఠనం చేయడం, సుందరకాండ చదవడం ద్వారా జీవితంలోని కష్టాల నుంచి విముక్తి పొందవచ్చు.
నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో ఉన్న సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More