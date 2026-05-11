Shani Transit 2026 : రేవతి నక్షత్రంలోకి శని - మే 17 నుంచి మీ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందంటే..?
Shani transit Revati Nakshatra May 2026 : మే 17న శని దేవుడు అత్యంత సున్నితమైన రేవతి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ సంచారం వల్ల మేషం నుండి మీనం వరకు 12 రాశుల వారి జీవితాల్లో కర్మ, భావోద్వేగ మార్పులు రానున్నాయి.
Shani transit Revati Nakshatra May 2026 : జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో కర్మ ఫల ప్రదాతగా పిలువబడే శని దేవుడు… మే 17న రేవతి నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు. ఇది రాశిచక్రంలో అత్యంత భావోద్వేగ, సున్నితమైన ప్రాంతంగా పరిగణించబడుతుంది, . ఈ సంచారం బాహ్య మార్పుల కంటే అంతర్గత మథనాన్ని ఎక్కువగా కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా గతంలో పెండింగ్లో ఉన్న భావోద్వేగ అధ్యాయాలను మూసివేసి…. కొత్త పరిణతిని నేర్పే కాలం ఇది.
నుమ్రోవాణికి చెందిన సిద్ధార్థ్ ఎస్ కుమార్ విశ్లేషణ ప్రకారం.. ఈ దశలో శని మందగమనాన్ని, క్రమశిక్షణను కోరుకుంటాడు. ఏల్నాటి శని, శని ధైయా లేదా శని మహాదశ నడుస్తున్న వారు ఈ ప్రభావాన్ని మరింత స్పష్టంగా అనుభవిస్తారు.
రాశులపై ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది..?
- మేష రాశి : మీరు ఒక్కసారిగా లోకానికి దూరమైనట్లు (Disconnect) అనిపించవచ్చు. అతిగా ఆలోచించడం వల్ల నిద్రలేమి సమస్యలు రావచ్చు. స్క్రీన్ సమయాన్ని తగ్గించి, ధ్యానానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి.
- వృషభ రాశి : మీ స్నేహ సంబంధాల్లో మార్పులు వస్తాయి. పాత బంధాలు దూరమై, కొత్త, అర్థవంతమైన పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. కెరీర్ మార్గంపై పునరాలోచన చేస్తారు.
- మిథున రాశి : వృత్తిపరంగా ఒత్తిడి పెరిగినట్లు అనిపించినా, హఠాత్తుగా కెరీర్ నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. వాదనలకు దూరంగా ఉంటూ వ్యవస్థీకృతంగా ఉండటం మేలు చేస్తుంది.
- కర్కాటక రాశి : పాత నమ్మకాలు మారుతాయి. ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గు చూపుతారు. జర్నలింగ్ లేదా ఆధ్యాత్మిక పఠనం మీకు మానసిక స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.
- సింహ రాశి : దాచిన భయాలు, ఆర్థిక అభద్రత బయటకు రావచ్చు. మీ అహం ప్రకారం స్పందించకుండా, ఆర్థిక క్రమశిక్షణ పాటించడం ముఖ్యం.
- కన్యా రాశి : సంబంధాలలో కమ్యూనికేషన్ లోపం తలెత్తవచ్చు. ఏకపక్ష ప్రయత్నాలు ఆపి, వాస్తవిక దృక్పథంతో బంధాలను అంచనా వేయండి.
- తులా రాశి : భావోద్వేగ ఒత్తిడి మీ ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపవచ్చు. సరైన నిద్ర, సమతుల్య ఆహారం మరియు భావోద్వేగ సరిహద్దులు చాలా అవసరం.
- వృశ్చిక రాశి : మీరు ఒంటరిగా గడపడానికి ఇష్టపడతారు. పాత గాయాలు తిరగదోడవచ్చు, కానీ వాటిని సృజనాత్మక పనుల్లోకి మళ్లించడం ద్వారా ఉపశమనం పొందవచ్చు.
- ధనుస్సు రాశి : కుటుంబ విషయాలు, ఇంటి భద్రత చుట్టూ ఆలోచనలు తిరుగుతాయి. గతానికి సంబంధించిన భావోద్వేగ చెత్తను క్లియర్ చేయడానికి ఇది సరైన సమయం.
- మకర రాశి : మీ మాట తీరు కఠినంగా మారవచ్చు. అపార్థాలు రాకుండా జాగ్రత్తగా కమ్యూనికేట్ చేయండి. అంతర్గత చిరాకును అదుపులో ఉంచుకోవాలి.
- కుంభ రాశి : ఆర్థిక అభద్రత లేదా డబ్బు గురించిన ఆందోళనలు వేధిస్తాయి. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండి, పొదుపుపై దృష్టి సారించడం అవసరం.
- మీన రాశి : శని మీ రాశిలోనే ఉండటం వల్ల మీ స్వీయ వ్యక్తిత్వాన్ని పునర్నిర్మిస్తారు. మానసిక అలసట అనిపించినా, ఇది మిమ్మల్ని మరింత పరిణతి చెందిన వ్యక్తిగా మారుస్తుంది.
కొన్ని సూచనలు:
- ఈ సమయంలో ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపడి తీసుకోకండి.
- రోజువారీ దినచర్యలో పక్కా నియమాలు పాటించండి.
- భావోద్వేగ సమతుల్యత కోసం ధ్యానం లేదా యోగా ఉత్తమ మార్గాలు.
- శని ప్రభావాన్ని తగ్గించుకోవడానికి నిత్యం హనుమాన్ చాలీసా పఠించండి.
గమనిక: ఈ సమాచారం గ్రహాల కదలికల ఆధారంగా ఇచ్చిన సాధారణ అంచనాలు మాత్రమే. వ్యక్తిగత జాతక వివరాల కోసం నిపుణులను సంప్రదించడం మంచిది.
