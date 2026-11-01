కన్యారాశిలోకి శుక్రుడు - నవంబర్ 6 నుంచి ఈ 4 రాశులవారికి ఇక తిరుగులేనట్లే!
తులారాశి నుంచి కన్యారాశిలోకి శుక్రుడు అడుగుపెట్టనున్నాడు. నవంబర్ 6 నుంచి 17 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ సంచారంతో 4 రాశుల వారికి విపరీతమైన ధనలాభం, వృత్తి వ్యాపారాల్లో సఫలత కలగనుంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సౌందర్యానికి, ఆకర్షణకు, సంపదకు, దంపతుల సుఖసంతోషాలకు కారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే తన రాశిని మార్చుకోనుంది. ప్రస్తుతం తులారాశిలో కొనసాగుతున్న శుక్రుడు…. నవంబర్ 6న కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. ఈ రాశిలో శుక్రుడు మొత్తం 17 రోజుల పాటు తిరోగమన స్థితిలోనే సంచరిస్తాడు. కాగా, అక్టోబర్ 3 నుంచే ప్రారంభమైన శుక్రుడి వక్రనడక (రివర్స్ మోషన్) నవంబర్ 14 వరకు ఇలాగే కొనసాగుతుందని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ వెల్లడించారు.
శుక్రుడి ఈ రాశి మార్పు మొత్తం 12 రాశుల వారి జీవితాలపై స్పష్టమైన ప్రభావం చూపినప్పటికీ, నాలుగు రాశుల జాతకులకు మాత్రం అత్యంత శుభప్రదమైన ఫలితాలను అందించనుంది. ఈ గోచార ప్రభావం వల్ల ప్రజల్లో డబ్బు నిర్వహణపై అవగాహన పెరుగుతుందని పండితులు చెబుతున్నారు. అనవసర వ్యయాలకు చెక్ పెడుతూ, భవిష్యత్తు కోసం పొదుపు చేయడంపై జనాలు ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపుతారు. అంతేకాకుండా, దెబ్బతిన్న మానవ సంబంధాలను మళ్లీ చక్కదిద్దడంలో మరియు జీవితాన్ని సరైన మార్గంలో నడిపించడంలో ఈ సంచారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది.
కన్యారాశిలో శుక్ర సంచారం వల్ల అపార ప్రయోజనాలు పొందనున్న ఆ 4 అదృష్ట రాశుల వివరాలు ఇవే….
సింహ రాశి
శుక్రుడు కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించిన మరుక్షణమే సింహ రాశి జాతకుల జీవితంలో సానుకూల మార్పులు స్పష్టంగా కనిపిస్తాయి. ఆర్థికంగా తీవ్ర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్న వారికి ఈ సమయం గొప్ప ఉపశమనాన్ని ఇస్తుంది. అనుకోని మార్గాల ద్వారా ధన లాభం చేకూరుతుంది. ఆదాయం పెరగడంతో పాటు రాబడిని సరిగ్గా పొదుపు చేసేందుకు మార్గాలు సుగమమవుతాయి. వృథా ఖర్చులు అదుపులోకి వస్తాయి. కుటుంబ సభ్యులతో ఆనందంగా సమయాన్ని గడుపుతారు. గతంలో బంధువులు లేదా మిత్రులతో ఏర్పడిన మనస్పర్థలు సరైన సంభాషణ ద్వారా తొలగిపోయి, సంబంధాలు మళ్లీ బలపడతాయి.
కన్యా రాశి
శుక్రుడు స్వయంగా కన్యారాశిలోనే సంచరిస్తుండటంతో ఈ రాశి వారికి రాజయోగం వంటి ఫలితాలు అందుతాయి. ఉద్యోగ, ఉపాధి రంగాల్లో ఊహించని అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. మీ అంతర్గత ప్రతిభను, నైపుణ్యాలను నిరూపించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. సమాజంలో మీ వ్యక్తిత్వం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా మారుతుంది. మీ సంభాషణ శైలి అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. వ్యాపారంలో ఉన్నవారు గతంలో చేసుకున్న పరిచయాల ద్వారా భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను అందుకుంటారు. ఆశించిన రీతిలో చేతికి డబ్బు అందుతుండటంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగ్గా ఉంటుంది.
వృశ్చిక రాశి
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ శుక్ర గోచారం జీవితంలో సానుకూల మలుపులు తీసుకొస్తుంది. గతంలో మీరు చేసిన పెట్టుబడుల నుంచి ఇప్పుడు ఊహించని లాభాలు అందుతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. పాత ఇబ్బందులు, ఆర్థిక సమస్యలు క్రమక్రమంగా సమసిపోతాయి. ఆదాయం మరియు వ్యయాల మధ్య సరైన సమతుల్యతను సాధించగలుగుతారు. దీనివల్ల మనస్సు ప్రశాంతంగా మారడమే కాకుండా, చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ ఆసక్తి, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి.
ధనుస్సు రాశి
ధనుస్సు రాశి జాతకులకు రాబోయే రోజుల్లో పరిస్థితులు పూర్తిగా అనుకూలంగా మారతాయి. ఈ కాలంలో పరిచయమయ్యే కొత్త వ్యక్తుల వల్ల భవిష్యత్తులో విస్తృత ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకునే సూచనలు స్పష్టంగా ఉన్నాయి. సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు పూర్తికావడంతో మనశ్శాంతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగస్తులకు పని ఒత్తిడి తగ్గి ఉపశమనం లభిస్తుంది. అనవసర ఖర్చులకు అడ్డుకట్ట పడటంతో ఆర్థిక నిల్వలు పెరుగుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More