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    జూన్ 11 నుంచి 23 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం.. ప్రేమ, ధనం, విజయాలు మీ సొంతం!

    జూన్ 11న పుష్యమి నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం వల్ల వృషభం, మిథునంతో పాటు మరో రెండు రాశుల వారికి అద్భుతమైన అదృష్టం పట్టబోతోంది. వీరికి ధనలాభంతో పాటు కెరీర్‌లో గొప్ప విజయాలు దక్కుతాయి.

    Published on: Jun 03, 2026 9:30 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో లగ్జరీ, ప్రేమ, వైభవం, అందానికి కారకుడిగా భావించే శుక్ర గ్రహం త్వరలోనే తన నక్షత్రాన్ని మార్చబోతున్నాడు. జూన్ 11వ తేదీ మధ్యాహ్నం 2 గంటల 6 నిమిషాలకు శుక్రుడు శని దేవుడికి చెందిన పుష్యమి నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఈ నక్షత్ర మార్పు వల్ల మొత్తం నాలుగు రాశుల వారి జీవితాల్లో ఊహించని సానుకూల మార్పులు రాబోతున్నాయి. వృత్తి, వ్యక్తిగత జీవితంలో ఉన్న సమస్యలన్నీ తొలిగిపోయి ప్రశాంతత లభిస్తుంది.

    జూన్ 11 నుంచి 23 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం.. ప్రేమ, ధనం, విజయాలు మీ సొంతం!
    జూన్ 11 నుంచి 23 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం.. ప్రేమ, ధనం, విజయాలు మీ సొంతం!

    పుష్యమి నక్షత్రంలో శుక్రుడు ఎన్ని రోజులు ఉంటాడు?

    జ్యోతిష్య లెక్కల ప్రకారం, శుక్రుడు జూన్ 11 నుంచి జూన్ 23 వరకు పుష్య నక్షత్రంలోనే సంచరిస్తాడు. అంటే మొత్తం 13 రోజుల పాటు ఈ నాలుగు రాశుల వారికి లక్ష్మీ దేవి అనుగ్రహంతో పాటు అఖండ అదృష్టం వరిస్తుంది.

    ప్రస్తుతం శుక్రుడి స్థితి ఎలా ఉంది?

    ప్రస్తుతం శుక్ర గ్రహం గురుడికి చెందిన పునర్వసు నక్షత్రంలో ఉన్నాడు. మే 31న ఈ నక్షత్రంలోకి ప్రవేశించిన శుక్రుడు, జూన్ 11 వరకు ఇక్కడే ఉంటాడు. ఆ తర్వాత పుష్యమి నక్షత్రంలోకి మారతాడు. అనంతరం జూన్ 23న బుధుడి నక్షత్రమైన ఆశ్లేషలోకి ప్రవేశిస్తాడు. కాగా, ప్రస్తుతం మిథున రాశిలో ఉన్న శుక్రుడు, జూన్ 8న చంద్రుడి రాశి అయిన కర్కాటక రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ మార్పుల వల్ల ఏయే రాశుల వారికి లాభం చేకూరుతుందో చూద్దాం.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి ఒక పెద్ద లాటరీ తగిలినట్లే అవుతుంది. రాబోయే కాలం మీదే అనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. మీలో సరికొత్త ఉత్సాహం, సానుకూల ఆలోచనలు పెరుగుతాయి. ప్రేమ జీవితంలో ఉన్న ఇబ్బందులన్నీ తొలిగిపోయి భాగస్వామితో సంతోషంగా గడుపుతారు. ఉద్యోగం, వ్యాపార రంగాలలో కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి.

    మిథున రాశి

    మిథున రాశి వారికి రాబోయే సమయం ఎంతో లాభదాయకంగా ఉంటుంది. జీవిత భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహన పెరిగి, బంధం మరింత బలపడుతుంది. ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి. పైఅధికారులు మీ పనితీరును అభినందించడం వల్ల మీలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. రావాల్సిన పాత బాకీలు వసూలు కావడంతో ఆర్థిక పరిస్థితి మునుపటి కంటే చాలా మెరుగవుతుంది. ముఖ్యమైన నిర్ణయాలు తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం.

    తులా రాశి

    శుక్రుడి నక్షత్ర మార్పు వల్ల తులా రాశి వారికి అత్యుత్తమ ఫలితాలు అందుతాయి. శుక్రుడు తులా రాశికి అధిపతి కావడం వల్ల వీరికి అదృష్టం మరింత ఎక్కువగా కలిసి వస్తుంది. కెరీర్‌లో అద్భుతమైన వృద్ధి ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ బాస్ మీ శ్రమను గుర్తిస్తారు. కొత్త ప్రాజెక్ట్‌లు దక్కడం వల్ల మీ ప్రొఫైల్ మరింత బలోపేతం అవుతుంది. వ్యాపారంలో మంచి లాభాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. ఈ నక్షత్ర గోచార మార్పు ఈ రాశి వారికి మంచి స్థిరత్వాన్ని ఇస్తుంది.

    మకర రాశి

    జూన్ 11 తర్వాత మకర రాశి వారి జీవితంలో సానుకూల మార్పులు మొదలవుతాయి. భాగస్వామితో ఉన్న మనస్పర్థలు, గొడవలు క్రమంగా తగ్గిపోతాయి. ఇద్దరి మధ్య సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. మానసిక ఒత్తిడి తగ్గి, మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కెరీర్‌లో మంచి ఎదుగుదల కనిపిస్తుంది. ధనలాభం కలగడం వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. జూన్ 11 నుంచి 23 వరకు ఉండే ఈ 13 రోజుల్లో మీరు కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకొని విజయం సాధిస్తారు.

    శుక్రుడి అనుగ్రహం కోసం చేయాల్సిన పరిహారాలు

    "జూన్ 11 నుంచి 23 వరకు ప్రతిరోజూ లక్ష్మీ దేవిని పూజించడం వల్ల శుక్రుడి శుభ ఫలితాలు మరింత పెరుగుతాయి," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

    సమయంలో తెల్లటి వస్తువులైన బియ్యం, పాలు, చక్కెర లేదా కలకండ వంటివి దానం చేయడం మంచిది. ఇల్లు, పరిసరాలను ఎల్లప్పుడూ శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. ఇతరులతో మర్యాదగా మాట్లాడాలి, అనవసరమైన గొడవలకు దూరంగా ఉండాలి. దీని వల్ల ఇంట్లో సుఖశాంతులు వర్ధిల్లుతాయి.

    గమనిక: ఈ కథనంలో అందించిన సమాచారం కేవలం జ్యోతిష్య నిపుణుల అభిప్రాయాలు, శాస్త్రాల ఆధారంగా ఇచ్చిందే. దీనిని పూర్తిగా ధృవీకరించడం లేదు. మరింత సమాచారం కోసం సంబంధిత రంగ నిపుణులను సంప్రదించగలరు.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 11 నుంచి 23 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం.. ప్రేమ, ధనం, విజయాలు మీ సొంతం!
    Home/Rasi Phalalu/జూన్ 11 నుంచి 23 వరకు ఈ 4 రాశుల వారికి స్వర్ణయుగం.. ప్రేమ, ధనం, విజయాలు మీ సొంతం!
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