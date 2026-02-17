Solar Eclipse 2026: సూర్య గ్రహణం వేళ గర్భిణీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు, పఠించాల్సిన సూర్య మంత్రాలు!
ఈరోజు 2026లో వచ్చిన మొదటి సూర్యగ్రహణం కుంభ రాశిలో ఏర్పడుతోంది. అయితే సూర్యగ్రహణం సమయంలో కొన్ని మంత్రాలను పఠిస్తే సూర్య గ్రహాన్ని బలపరచొచ్చు. జాతకంలో సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటే సమస్యలు వస్తాయి. సూర్యుడు జాతకంలో బలంగా ఉన్నట్లయితే ఆత్మాభిమానం, చురుకుదనం పొందవచ్చు. అలాగే జాతకంలో సూర్యుడి స్థానం బాగుంటే చక్కని సంపాదన ఉంటుంది.
సూర్య గ్రహణం వేళ ఈ మంత్రాలను పఠిస్తే జాతకంలో సూర్యుడి స్థానాన్ని బలపరచవచ్చు
సూర్య గాయత్రీ మంత్రం: ఓం భాస్కరాయ విద్మహే మహాతేజాయ ధీమహి తన్నో సూర్య ప్రచోదయాత్
ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం వలన బాగా కలిసి వస్తుంది. ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోతుంది. ఈ సమయంలో మీ సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. విజ్ఞానాన్ని పొందవచ్చు. కనీసం 11 సార్లు ఈ మంత్రాన్ని పఠించడం మంచిది.
సూర్య బీజ మంత్రం: ఓం హ్రాం హ్రీం హ్రౌం సహ సూర్యాయ నమః
ఈ మంత్రాన్ని 108 సార్లు జపిస్తే శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి ఏర్పడుతుంది. కెరీర్లో మంచి మార్పులు చూస్తారు. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు కూడా పెరుగుతాయి.
ఓం సూర్యాయ నమః
ఈ మంత్రం జపిస్తే కూడా శుభ ఫలితాలు కలుగుతాయి. జాతకంలో సూర్యుడి స్థానాన్ని బలపరచొచ్చు. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ పెరుగుతుంది. జీవితంలో పురోగతి ఉంటుంది. ప్రతికూల ప్రభావం తగ్గుతుంది.
ఆదిత్యాయ విద్మహే దివాకరాయ ధీమహి తన్నో సూర్య ప్రచోదయాత్
ఈ మంత్రాన్ని చదవడం వలన ప్రశాంతంగా అనిపిస్తుంది. ప్రతికూల శక్తి తొలగిపోయి సానుకూల శక్తి ఏర్పడుతుంది. అలాగే సూర్యుని అనుగ్రహం కలుగుతుంది. జాతకంలో సూర్య స్థానం బలపడుతుంది. సమస్యలను తొలగించొచ్చు.
సూర్యగ్రహణ వేళ గర్భిణీలు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు
ఈరోజు సూర్య గ్రహణం వున్నా భారతదేశంలో కనిపించదు. కనుక సూతక కాలం కూడా వర్తించదు. కానీ చాలా మంది గర్భిణీలు ఈరోజు జాగ్రత్తగా ఉంటారు. కొన్ని తప్పులు చేయకుండా చూసుకుంటారు.
గర్భిణీలు ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండి, మనసును ప్రశాంతంగా ఉంచుకోవాలి.
గ్రహణ సమయంలో వంట చేయడం, భోజనం చేయడం వంటివి చేయకూడదు. అవసరమైతే పండ్లు, పానీయాలు తీసుకోవచ్చు.
గ్రహణ సమయంలో నిద్రపోవడం మంచిది కాదు. అలాగే ప్రతికూల ఆలోచనలకు దూరంగా ఉండాలి.
గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు పదునైన వస్తువులను ముట్టుకోకుండా ఉండడం మంచిది. కత్తి, కత్తెర వంటివి ముట్టుకోకండి.
గ్రహణ సమయంలో గర్భిణీలు ప్రశాంతకరమైన మంత్రాలను జపిస్తూ ఉంటే మానసిక ప్రశాంతత కలుగుతుంది. సానుకూల ఆలోచనలు కూడా కలుగుతాయి.