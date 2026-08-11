ఆగస్టు 12న అరుదైన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం.. 4 రాశులకు ఇబ్బందులు, 3 రాశులకు లాభాలు!
ఆగస్టు 12, 2026న ఈ ఏడాది రెండవ, చివరి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఏర్పడనుంది. ఈ గ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించకపోయినా, జ్యోతిష్యపరంగా కొన్ని రాశులపై ప్రభావం ఉంటుందని విశ్లేషణలు చెబుతున్నాయి. సింహం, కుంభం, వృషభం, మేష రాశుల వారు ఆరోగ్యం, ఆర్థిక, ఉద్యోగం, కుటుంబ సంబంధాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచిస్తున్నారు.
ఆకాశంలో అద్భుతమైన, అత్యంత అరుదైన ఖగోళ దృశ్యానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఈ ఏడాది చివరిది, రెండవది అయిన సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం ఆగస్టు 12, 2026 రేపు కనువిందు చేయనుంది. ఖగోళ శాస్త్రవేత్తల అంచనా ప్రకారం, ఇది ఖచ్చితంగా కర్కాటక రాశి, అశ్లేషా నక్షత్రంలో ఏర్పడుతుంది.
సాధారణంగా సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం అంటే, చంద్రుడు భూమికి, సూర్యునికి మధ్య అడ్డుగా వచ్చి సూర్యబింబాన్ని పూర్తిగా కప్పివేయడం. ఈ సమయంలో సూర్యుని ప్రకాశం పూర్తిగా తగ్గిపోయి, కొన్ని ప్రాంతాల్లో పగటిపూటే అచ్చం రాత్రి వేళ లేదా సంధ్యా సమయం లాంటి వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. చంద్రుడు సూర్యునిలో దాదాపు 90 నుంచి 100 శాతం భాగాన్ని కప్పివేయడం వల్ల ఈ వింత వాతావరణం చోటుచేసుకుంటుంది.
సమయం మరియు ప్రాంతీయ వివరాలు
భారత కాలమానం ప్రకారం ఈ గ్రహణం రాత్రి 09:04 నిమిషాలకు ప్రారంభమై, అర్ధరాత్రి దాటాక 01:27 నిమిషాలకు ముగుస్తుంది. అయితే, ఖగోళ ప్రియులు గమనించాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ సూర్యగ్రహణం భారతదేశంలో కనిపించదు. అయినప్పటికీ, యూరప్ ప్రధాన భూభాగంలో 1999 తర్వాత సరిగ్గా 27 ఏళ్లకు మళ్లీ ఇలాంటి సంపూర్ణ సూర్యగ్రహణం సంభవిస్తుండటంతో అక్కడ దీనిపై భారీ అంచనాలు నెలకొన్నాయి.
మానవ జీవితంపై గ్రహణ ప్రభావం
భారతీయ జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహణాలు కేవలం ఖగోళ మార్పులు మాత్రమే కావు; అవి మనిషి దైనందిన జీవితం, భావోద్వేగాలు, రాశులపై తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. ఈ గ్రహణం ప్రభావం వల్ల అన్ని 12 రాశుల వారి ప్రేమ జీవితం, కెరీర్, కుటుంబ వ్యవహారాలు, ఆర్థిక పరిస్థితులలో పెనుమార్పులు సంభవించే అవకాశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా కొన్ని రాశుల వారు ఈ కాలంలో ప్రత్యేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని పండితులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఈ 4 రాశుల వారు అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి
సింహ రాశి: ఈ రాశి వారు కుటుంబ జీవితంలోనూ, ఆరోగ్యపరంగానూ పలు సవాళ్లను ఎదుర్కొనే సూచనలున్నాయి. మీ పేరు ప్రఖ్యాతులకు మచ్చ వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఆఫీసులో, కార్యాలయాల్లో ప్రతి అడుగు జాగ్రత్తగా వేయాలి.
సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలకు భంగం వాటిల్లే చిన్న చిన్న సంఘటనలు ఎదురుకావచ్చు. వీలైనంతవరకు అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. అలాగే ఆర్థిక విషయాల్లోనూ కొద్దిగా ప్రతికూల వాతావరణం ఉంటుంది.
కుంభ రాశి: వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అంత అనుకూలంగా లేదు. భాగస్వాములతో లేదా స్నేహితులతో మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కేవలం ఉద్వేగాలకు లోనై ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
పని చేసే చోట మీ బాధ్యతలను అత్యంత నిజాయితీతో నిర్వర్తించండి, ఎందుకంటే మీ ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును నిశితంగా పరిశీలిస్తుంటారు. ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం తప్పనిసరి.
వృషభ రాశి: నిత్య జీవితంలో మానసిక ఒత్తిడి విపరీతంగా పెరుగుతుంది. విపరీతమైన పనిభారం కారణంగా మీ దైనందిన దినచర్య అస్తవ్యస్తమవుతుంది. జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి పొరపొచ్చాలు, వాదనలు చోటుచేసుకోవచ్చు.
ఖర్చులు భారీగా పెరగడం వల్ల మనశ్శాంతి కరువవుతుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడపడం, అనవసరపు ఖర్చులకు కళ్లెం వేయడం ద్వారా కొంతవరకు ఉపశమనం పొందవచ్చు.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి ఈ కాలం ప్రతికూలంగా మారే సూచనలున్నాయి. మీలోని సృజనాత్మకత తాత్కాలికంగా మందగించవచ్చు. నోరు జారకుండా ఉండటం చాలా ముఖ్యం, ఎందుకంటే మీ మాటతీరు వల్ల మీ అత్యంత సన్నిహితులు మనస్తాపం చెందే ప్రమాదం ఉంది. ఎవరి ఒత్తిడికి తలొగ్గి ఎలాంటి ఆర్థిక లేదా వ్యక్తిగత నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు, లేదంటే భారీ నష్టాన్ని చవిచూడాల్సి వస్తుంది.
ఈ 3 రాశులకు ఊరట మరియు లాభాలు
ప్రముఖ జ్యోతిష్య నిపుణుల విశ్లేషణ ప్రకారం, ఆగస్టు 12న ఏర్పడుతున్న ఈ సూర్యగ్రహణం కన్యా మరియు మకర రాశి వారికి అత్యంత అనుకూలంగా, శుభఫలితాలను ఇస్తుందని తేలింది.
అలాగే మీన రాశి వారికి కూడా ఈ గ్రహణం మేలు చేస్తుంది. గత కొంతకాలంగా మీ పనుల్లో ఎదురవుతున్న అడ్డంకులు ఒక్కొక్కటిగా తొలగిపోతాయి. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఉన్నవారికి ప్రమోషన్లు, ఉన్నతికి కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More