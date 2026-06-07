జూన్ 15 నుంచి వీరికి లక్కీ టైమ్ - ఇందులో మీ రాశి ఉందో చూసుకోండి
Sun Mercury Transit June 2026: జూన్ 15న మిథున రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించబోతున్నాడు. అక్కడ అప్పటికే ఉన్న బుధుడితో కలిసి శక్తివంతమైన బుధాదిత్య యోగం ఏర్పడనుంది. దీనివల్ల భారీ లాభాలు పొందే ఆ 5 అదృష్ట రాశుల వివరాలు మీకోసం.
Sun Mercury Transit June 2026 : జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో గ్రహాల మార్పునకు ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. నవగ్రహాలకు రాజుగా భావించే సూర్య భగవానుడు ప్రతి నెల ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి ప్రవేశిస్తుంటాడు. ఈ క్రమంలోనే జూన్ నెలలో ఒక పెద్ద గ్రహ మార్పు జరగబోతోంది. జూన్ 15వ తేదీన సూర్యుడు మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అయితే ఇక్కడే ఒక అద్భుతమైన యాదృచ్ఛికం జరగబోతోంది. బుధ గ్రహం అప్పటికే మిథున రాశిలో సంచరిస్తోంది. ఒకే రాశిలో సూర్యుడు, బుధుడు కలవడం వల్ల అక్కడ అత్యంత శుభప్రదమైన 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడనుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో ఈ సంయోగాన్ని మేధస్సుకు, సంపదకు, వ్యాపార వృద్ధికి అత్యంత శక్తివంతమైనదిగా పరిగణిస్తారు.
ఈ గ్రహాల అనుకూల స్థానం వల్ల ద్వాదశ రాశులపై ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ఐదు రాశుల వారు మాత్రం ఊహించని రేంజ్లో అదృష్టాన్ని సొంతం చేసుకోబోతున్నారని జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ముఖ్యంగా మిథునం, సింహం, కన్య, తుల, కుంభ రాశుల వ్యక్తులకు ఈ సమయం బంగారు కాలం కానుంది. కెరీర్, వ్యాపారం, ఉద్యోగం, ఆర్థిక విషయాల్లో వీరు వరుసగా శుభవార్తలు అందుకుంటారు.
మిథున రాశి:
సూర్య బుధుల కలయిక మిథున రాశిలోనే జరుగుతుండటం వల్ల ఈ రాశి వారికి అద్భుతమైన ప్రయోజనాలు చేకూరుతాయి. కార్యాలయంలో మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉద్యోగం చేసే వారికి పదోన్నతితో పాటు సరికొత్త బాధ్యతలు దక్కే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్న వారికి విపరీతమైన లాభాలు వచ్చే సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయి. చాలా కాలంగా నిలిచిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా ముందుకు సాగుతాయి.
సింహ రాశి :
సింహ రాశి వారికి ఈ సమయం ఆర్థికంగా ఎంతో బలాన్ని ఇస్తుంది. సంపాదన పరంగా తిరుగులేని పురోగతి ఉంటుంది. గతంలో ఎవరికైనా ఇచ్చిన డబ్బులు లేదా మొండి బకాయిలు ఇప్పుడు తిరిగి మీ చేతికి అందుతాయి. ఆదాయాన్ని పెంచుకోవడానికి సరికొత్త మార్గాలు, అవకాశాలు ఉద్భవిస్తాయి. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వ రంగం లేదా ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలతో సంబంధం ఉన్న వ్యక్తులు తమకు అనుకూలమైన శుభవార్తలను వింటారు.
కన్యా రాశి :
కన్యా రాశి వారు గతంలో పడిన కష్టానికి తగిన పూర్తి ప్రతిఫలాన్ని ఈ కాలంలో పొందుతారు. మీ శ్రమ వృధా పోదని శని, సూర్యుల అనుకూలత నిరూపిస్తుంది. ఉద్యోగాలు మారడానికి గట్టిగా ప్రయత్నిస్తున్న వారికి మంచి కంపెనీల నుంచి ఆకర్షణీయమైన ఆఫర్లు వచ్చే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార విస్తరణకు సంబంధించి నూతన ఒప్పందాలు కుదురుతాయి. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల నుంచి మీకు పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది.
తులా రాశి :
ఈ గ్రహాల సంచారం తులా రాశి వారికి పెద్ద ఉపశమనాన్ని కలిగిస్తుంది. పదే పదే అంతరాయాలు కలిగిస్తూ, మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్న పనులన్నీ ఇప్పుడు ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా వేగాన్ని అందుకుంటాయి. ఉద్యోగ లేదా వ్యాపార నిమిత్తం మీరు ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు. ఈ ప్రయాణాలు మీకు భవిష్యత్తులో భారీ లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి.
కుంభ రాశి :
కుంభ రాశికి చెందిన విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలంగా పరిగణించబడుతుంది. చదువుల్లో ముందంజలో ఉంటారు. పోటీ పరీక్షల కోసం కష్టపడి చదువుతున్న వారికి శ్రమకు తగిన ఉత్తమ ఫలితాలు దక్కుతాయి. ఆర్థిక పరంగా పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఇది మంచి సమయం, భవిష్యత్తులో దీనివల్ల మంచి లాభాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి ఆనందాన్ని ఇచ్చే శుభవార్తలు అందుకుంటారు. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More