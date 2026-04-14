మేషరాశిలోకి సూర్యుడు: ఆ మూడు రాశుల వారికి ఇక తిరుగుండదు.. మీ రాశి ఉందో చూసుకోండి!
2026 ఏప్రిల్ 14న సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం సూర్యుడి ఈ ఉచ్ఛ స్థితి సంచారం వల్ల ముఖ్యంగా మూడు రాశుల వారి జాతకాలు మారిపోనున్నాయి. కెరీర్, ఆర్థిక స్థితిగతుల్లో ఊహించని మార్పులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల గమనం ఎప్పుడూ కీలకమే. ముఖ్యంగా గ్రహాల రాజుగా పిలిచే సూర్యుడు ఒక రాశి నుంచి మరో రాశిలోకి మారినప్పుడు ప్రకృతితో పాటు మానవ జీవనంపై కూడా తీవ్ర ప్రభావం ఉంటుంది. వచ్చే ఏడాది 2026, ఏప్రిల్ 14వ తేదీన సూర్యుడు మేషరాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. దీనినే 'మేష సంక్రాంతి' అని కూడా పిలుస్తారు.
ఈ సంచార సమయంలో సూర్యుడు అశ్విని నక్షత్రంలో సంచరిస్తాడు. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం మేష రాశిలో సూర్యుడు 'ఉచ్ఛ' స్థితిలో ఉంటాడు. అంటే ఇక్కడ సూర్యుడు అత్యంత శక్తివంతంగా ఉండి, శుభ ఫలితాలను ఇస్తాడు. ఆత్మవిశ్వాసం, అధికారం, కీర్తి ప్రతిష్టలకు కారకుడైన భాస్కరుడి ఈ మార్పు వల్ల ఏ రాశుల వారు అదృష్టవంతులుగా మారుతున్నారో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ మూడు రాశుల వారికి 'రాజయోగం'
సూర్య సంచారం వల్ల అన్ని రాశుల వారిపై ప్రభావం ఉన్నప్పటికీ, ఈ మూడు రాశుల వారికి మాత్రం కెరీర్ పరంగా గోల్డెన్ డేస్ అని చెప్పవచ్చు.
1. మేష రాశి (Aries):
సూర్యుడు మీ సొంత రాశిలోకి వస్తున్నందున, మేష రాశి జాతకులకు ఇది ఉపశమన కాలం. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో మీ పని తీరుకు గుర్తింపు లభిస్తుంది.
కెరీర్: కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది. మేనేజ్మెంట్ మీ పనిని మెచ్చుకుంటుంది.
ఆర్థికం: ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. ఒకవేళ మీరు ఉద్యోగం మారాలని ఆలోచిస్తుంటే, ఈ సమయం మీకు అనుకూలంగా ఉంటుంది.
2. సింహ రాశి (Leo):
సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడే. కాబట్టి ఈ సంచారం మీకు రెట్టింపు ఉత్సాహాన్ని ఇస్తుంది. దీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఇప్పుడు వేగవంతం అవుతాయి.
ప్రమోషన్: ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల కోసం ప్రయత్నించే వారికి లేదా ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి పదోన్నతి (Promotion) లభించే యోగం ఉంది.
వ్యాపారం: వ్యాపారవేత్తలకు లాభాలు మెండుగా ఉంటాయి. కొత్త ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
3. ధనుస్సు రాశి (Sagittarius):
ధనుస్సు రాశి వారికి సూర్య సంచారం పురోగతికి మార్గం సుగమం చేస్తుంది. మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు భవిష్యత్తులో మంచి ఫలితాలను ఇస్తాయి.
సృజనాత్మక రంగం: మీడియా, విద్య, లేదా క్రియేటివ్ ఫీల్డ్స్లో ఉన్నవారికి ఈ సమయం అద్భుతంగా ఉంటుంది. మీ ప్రతిభకు తగిన వేదిక లభిస్తుంది.
విజయం: చేపట్టిన పనుల్లో విజయం సాధిస్తారు. సమాజంలో గౌరవం పెరుగుతుంది.
సూర్యుడిని ప్రసన్నం చేసుకోవడానికి పరిహారాలు: జాతకంలో సూర్యుడు బలంగా ఉంటే సమాజంలో తిరుగులేని అధికారం లభిస్తుంది.
సూర్యుడి అనుగ్రహం కోసం ఈ చిన్న మార్పులు చేసుకోండి:
"ప్రతిరోజూ ఉదయం సూర్యోదయ సమయంలో రాగి పాత్రతో సూర్యుడికి అర్ఘ్యం సమర్పించడం వల్ల ఆత్మబలం పెరుగుతుంది," అని ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు సూచిస్తున్నారు.
ఆదిత్య హృదయం లేదా సూర్య మంత్రాలను పఠించడం శుభప్రదం.
ఆదివారం నాడు గోధుమలు లేదా బెల్లాన్ని దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయి.
తండ్రికి లేదా తండ్రి సమానులకు గౌరవం ఇవ్వడం వల్ల సూర్య గ్రహ అనుగ్రహం కలుగుతుంది.
గమనించాల్సిన విషయం
సూర్య సంచారం అనేది సామాజికంగా, ఆర్థికంగా సానుకూల మార్పులను తెచ్చినప్పటికీ, ప్రతి వ్యక్తి వ్యక్తిగత జాతకంపై గ్రహాల ప్రభావం మారుతూ ఉంటుంది. మీ కష్టానికి సూర్యుడి అనుగ్రహం తోడైతే ఫలితాలు మరింత వేగంగా అందుతాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More