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సూర్య సంచారం 2026: సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!

సెప్టెంబర్ 17న సూర్యుడు సింహరాశి నుంచి కన్యారాశిలోకి ప్రవేశించనున్న నేపథ్యంలో, సెప్టెంబర్ మూడో వారం కొన్ని రాశుల వారికి ప్రత్యేకంగా అనుకూలంగా ఉంటుందని జ్యోతిష్య అంచనాలు చెబుతున్నాయి. సూర్యుడిని అధికారం, ఉద్యోగం, కీర్తి, ఆత్మవిశ్వాసం, పితృకారకుడిగా పరిగణిస్తారు. 

Published on: Sep 14, 2026, 12:30:48 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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సెప్టెంబర్ మూడో వారం ద్వాదశ రాశుల వారికి అత్యంత కీలకమైన కాలంగా జ్యోతిష్య నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే గ్రహాల రారాజు అయిన సూర్య భగవానుడు సెప్టెంబర్ 17న తన రాశిని మార్చబోతున్నారు. ప్రస్తుతం సింహరాశిలో సంచరిస్తున్న సూర్యుడు, ఆ రోజు కన్యారాశిలోకి అడుగుపెడతారు. జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సూర్యుడిని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, ఉన్నత అధికారాలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు, ఆత్మవిశ్వాసం మరియు పితృకారకుడిగా భావిస్తారు. సూర్యుడి ఈ సంచార మార్పు దేశవ్యాప్తంగా అన్ని రాశులపై విభిన్న ప్రభావాలను చూపుతుంది. ముఖ్యంగా ఐదు రాశుల వారికి ఈ సమయం అపారమైన లాభాలను, కెరీర్ పరంగా గొప్ప విజయాలను తెచ్చిపెట్టనుంది.

సూర్య సంచారం 2026: సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!
సూర్య సంచారం 2026: సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!

మేష రాశి వారికి వృత్తిపరమైన ఊరట

మేష రాశి జాతకులకు సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత కార్యాలయంలో పని ఒత్తిడి గణనీయంగా తగ్గుతుంది. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఉన్నతాధికారులు మీ పనితీరును మెచ్చుకుంటారు. ఆఫీస్ లో కొత్త బాధ్యతలు మీ ముందుకు వస్తాయి, ఇవి భవిష్యత్తులో ఉన్నత స్థానానికి చేర్చడానికి దోహదపడతాయి. వ్యాపారం చేసే వారికి కొత్త క్లయింట్లు లభించే అవకాశం ఉంది. ఆర్థికపరంగా చూస్తే ఆదాయం నిలకడగా ఉంటుంది, ఎప్పడూ రావాల్సిన నిలిచిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది.

మిథున రాశి వారికి కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు

మిథున రాశి వారికి రాబోయే రోజులు ఎంతో ఊరటనిస్తాయి. చాలా కాలంగా మంచి ఉద్యోగం కోసం ఎదురుచూస్తున్న నిరుద్యోగులకు త్వరలోనే శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. ప్రస్తుత ఉద్యోగాన్ని మార్చాలనుకునే వారికి ఇది సరైన సమయం. వ్యాపార రంగంలో కొత్త ప్రాజెక్టులు మీ చేతికి చిక్కుతాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి పూర్తి స్థాయి మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు క్రమంగా తొలగిపోయి మనశ్శాంతి కలుగుతుంది.

సింహ రాశిలో సూర్య సంచారం - తిరుగులేని ఆధిపత్యం

సూర్యుడు తన స్వంత రాశి నుంచి మారుతున్న తరుణంలో సింహరాశి వారికి ఇది అత్యంత విశేషమైన కాలం. కార్యాలయంలో మీ మాటకు విలువ పెరుగుతుంది. మీ సలహాలు, సూచనలను సహచరులు గౌరవిస్తారు. యజమానుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు ప్రమోషన్ లభించే సూచనలున్నాయి. వ్యాపారస్తులు పాత ఒప్పందాల ద్వారా ఊహించని లాభాలు గడిస్తారు. ఆగిపోయిన పనులు మళ్లీ వేగంగా పూర్తవుతాయి.

తులా రాశి వారికి ఆర్థిక బలసాని చేకూర్చే కాలం

తులా రాశి వారికి సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత ఆర్థిక లావాదేవీలు చాలా లాభసాటిగా సాగుతాయి. కెరీర్ లో ఎదుగుదలకు కొత్త మార్గాలు సుగమమవుతాయి. అదనపు బాధ్యతలతో పాటు వేతనం పెరిగే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. వ్యాపారంలో పెట్టుబడులు మంచి లాభాలను ఇస్తాయి. గతం లో చేసుకున్న పరిచయాలు, కాంటాక్ట్లు ఇప్పుడు మీకు ఎంతో ఉపయోగపడతాయి. అయితే ఖర్చులు పెరిగే అవకాశం ఉన్నందున బడ్జెట్ విషయంలో కొద్దిగా అప్రమత్తంగా ఉండటం మంచిది.

ధనుస్సు రాశి వారికి అదృష్ట తలుపులు

ధనుస్సు రాశి జాతకులకు ఈ సూర్య గోచరం శుభపరిణామాలను మోసుకొస్తుంది. కెరీర్ లో కీలకమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు సమయం అనుకూలంగా ఉంది. వ్యాపారాన్ని విస్తరించాలనే ఆలోచనలో ఉన్నవారికి అనుకూలమైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. విద్యార్థులు మరియు పోటీ పరీక్షలకు ప్రిపేర్ అవుతున్న యువతకు తాము పడిన శ్రమకు తగిన మంచి ఫలితాలు దక్కుతాయి. కుటుంబంలో సంతోషకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/సూర్య సంచారం 2026: సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!
Home/Rasi Phalalu/సూర్య సంచారం 2026: సెప్టెంబర్ 17 తర్వాత ఈ 5 రాశుల వారికి అదృష్టమే అదృష్టం!
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