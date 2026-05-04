    మే నుంచి డిసెంబర్ 2026: ఈ 8 నెలలు ఈ 5 రాశుల జాతకులకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. మీరున్నారా ఆ లిస్టులో?

    మే నుంచి డిసెంబర్ 2026: 2026 మే నెల నుంచి ఏడాది చివరి వరకు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం వరించనుంది. శని, సూర్య, కుజ గ్రహాల గమనం వల్ల వృషభం నుంచి ధనుస్సు వరకు ఏయే రాశుల వారికి రాజయోగం పట్టబోతుందో, ఆర్థికంగా మరియు కెరీర్ పరంగా ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయో చూడండి.

    Published on: May 04, 2026 3:30 PM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    మే నుంచి డిసెంబర్ 2026: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, 2026 ద్వితీయార్థం (మే నుంచి డిసెంబర్ వరకు) అత్యంత కీలకమైన మార్పులకు వేదిక కానుంది. ఈ కాలంలో కర్మఫల ప్రదాత అయిన శని దేవుడు మీన రాశిలో సంచరించనుండగా, సూర్యుడు, కుజుడు కూడా తమ ప్రభావంతో రాశి చక్రాలను ప్రభావితం చేయనున్నారు.

    మే నుంచి డిసెంబర్ 2026: రాబోయే 8 నెలలు ఈ 5 రాశుల జాతకులకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం
    మూడు ప్రధాన గ్రహాల కలయిక వల్ల పలు రాశుల వారికి ఆగిపోయిన పనులు వేగవంతం కావడమే కాకుండా, కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరుచుకోనున్నాయి. ముఖ్యంగా ఈ ఐదు రాశుల వారికి ఈ ఎనిమిది నెలల కాలం గోల్డెన్ పీరియడ్ అని చెప్పవచ్చు.

    మే నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఈ రాశులకు గోల్డెన్ డేస్

    1.వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి జాతకులకు మే నుంచి డిసెంబర్ వరకు సమయం ఎంతో ప్రశాంతంగా గడవనుంది. గత కొంతకాలంగా మిమ్మల్ని వేధిస్తున్న సమస్యలు ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారమవుతాయి.

    వృత్తి: ఆఫీసులో పని ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టే అవకాశం ఉంది.

    వ్యాపారం: వ్యాపారస్తులకు పెట్టుబడుల విషయంలో స్థిరత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆగిపోయిన ప్రాజెక్టులు మళ్లీ పట్టాలెక్కుతాయి.

    2.మిథున రాశి: ఆర్థిక పురోగతి

    మిథున రాశి వారికి ఈ కాలం అద్భుతమైన ఆర్థిక లాభాలను మోసుకొస్తుంది. ఆదాయం పెరిగే సూచనలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.

    ఆదాయం: అదనపు ఆదాయ మార్గాలు తోడవుతాయి. పాత బకాయిలు వసూలయ్యే అవకాశం ఉంది.

    కెరీర్: ఉద్యోగంలో ప్రమోషన్ లేదా జీతం పెంపు ఉండే అవకాశం ఉంది. నిరుద్యోగులకు కోరుకున్న చోట ఉద్యోగం లభించే అవకాశం మెండుగా ఉంది.

    3.తులా రాశి: సంతృప్తికరమైన జీవితం

    తుల రాశి వారికి మే నుంచి డిసెంబర్ వరకు జీవితం బ్యాలెన్స్‌డ్‌గా సాగుతుంది. ఖర్చులు మరియు ఆదాయం మధ్య సమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.

    కుటుంబం: ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మీ మానసిక ఒత్తిడిని తగ్గిస్తుంది.

    నిర్ణయాలు: ఆర్థికపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునేటప్పుడు మీరు ప్రదర్శించే చాకచక్యం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

    4.సింహ రాశి: పెరగనున్న కీర్తి ప్రతిష్టలు

    సింహ రాశి వారికి పేరు ప్రఖ్యాతులతో పాటు పనిలో కూడా భారీ ప్రయోజనాలు చేకూరనున్నాయి.

    కార్యాలయంలో మీ ఇమేజ్ పెరగడమే కాకుండా, పై అధికారుల పూర్తి నమ్మకాన్ని చూరగొంటారు. ఏదైనా కొత్త సంస్థను లేదా పనిని ప్రారంభించాలనుకుంటే ఇదే సరైన సమయం.

    5.ధనుస్సు రాశి: వృద్ధిపథంలో అడుగులు

    ధనుస్సు రాశి వారికి మే నుంచి డిసెంబర్ వరకు కాలం ప్రగతికి బాటలు వేస్తుంది. ఉన్నత విద్య అభ్యసించే విద్యార్థులకు ఈ సమయం ఎంతో అనుకూలం.

    కెరీర్: కెరీర్‌లో ఊహించని గ్రోత్ కనిపిస్తుంది. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తడతాయి.

    ఈ ఎనిమిది నెలల కాలం అద్భుతంగా ఉన్నప్పటికీ, తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా ఓపికతో వ్యవహరించడం ముఖ్యం. గ్రహ బలం అండగా ఉన్నప్పుడు సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయం తీసుకుంటేనే ఆశించిన ఫలితాలు అందుతాయి.

      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

    News/Rasi Phalalu/మే నుంచి డిసెంబర్ 2026: ఈ 8 నెలలు ఈ 5 రాశుల జాతకులకు లక్ష్మీదేవి కటాక్షం.. మీరున్నారా ఆ లిస్టులో?
