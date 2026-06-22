డబ్బును నీళ్లలా విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేసేది వీళ్లే.. మీ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఇందులో ఉందో లేదో చూసుకోండి!
డబ్బు సంపాదించడం ఒక కళ.. ఎందుకంటే అందరూ అంత ఈజీగా డబ్బును సంపాదించలేరు. ఒకవ్యక్తి జీవితాన్ని మార్చేది డబ్బే. అలాంటి డబ్బును చాలా జాగ్రత్తగా ఖర్చు చేయాలి. కొన్ని నెలల్లో పుట్టినవారు డబ్బును అతిగా ఖర్చు చేస్తారట.
సంపాదించిన డబ్బును అందరూ సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకోలేరు. అందుకే ఎక్కువ మంది చెప్పేది.. సంపాదించినది మిగలట్లేదు అని. కొంతమంది అత్యవసర పరిస్థితుల కోసం డబ్బును పొదుపు చేయడంలో ముందుంటే.. మరికొందరు జీతం రాగానే దాన్ని విచ్చలవిడిగా ఖర్చు చేస్తారు. ఒక వ్యక్తి విద్య, వ్యక్తిత్వం, అలవాట్లు ఇందులో కారకాలు అయినప్పటికీ.. పుట్టిన నెల కూడా దీనిని నిర్ణయించడంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తుంది. ఏ నెలలో పుట్టిన వారు డబ్బు ఖర్చు చేయడంలో ముందుగా ఉంటారో చూద్దాం.
జనవరి
జనవరిలో పుట్టినవారు డబ్బు విషయంలో అంత గొప్పగా ఏమీ ఉండరు. అదే సమయంలో, మరీ అధ్వాన్నంగా కూడా ఉండరు. వీరు డబ్బు సంపాదిస్తారు, కానీ దానిని సరిగ్గా నిర్వహించలేరు. వారు సంపాదించిన దానికంటే చాలా వేగంగా డబ్బు ఖర్చు చేస్తారు. దీర్ఘకాలిక అవసరాలను పరిగణనలోకి తీసుకోరు. భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రణాళిక వేయడం లేదా పనిచేయడం వారికి ఇష్టం ఉండదు. దానికి బదులుగా వర్తమానంలో జీవిస్తూ, ఆ క్షణంలో మనసులో మెదిలిన వస్తువులను కొంటూ ఉంటారు. ఈ అలవాటు కాలక్రమేణా వారి బ్యాంకు ఖాతాపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపుతుంది.
మే
వీరు ఎల్లప్పుడూ ఒకేసారి అనేక విషయాలలో నిమగ్నమై ఉంటారు. తమ ఆసక్తులు, ప్రణాళికలు, అభిరుచులను గమనించడం వీరికి సవాలుగా ఉంటుంది. దురదృష్టవశాత్తు, ప్రతి విషయంలోనూ తలదూర్చే వారి స్వభావం వారి పొదుపుపై తీవ్రంగా ప్రభావం చూపుతుంది. అనవసరమైన వాటిపై డబ్బు ఖర్చు చేసే అలవాటు కలిగి ఉంటారు. డబ్బు లేదా మరేదైనా ఆస్తిని పొదుపు చేసేలోపే, వారి ఆలోచనలు తదుపరి స్థాయికి వెళ్ళిపోవడంతో డబ్బు సులభంగా వారి చేతుల నుండి జారిపోతుంది.
జూన్
జూన్లో పుట్టినవారి ఆర్థిక సమస్యలకు ప్రధాన కారణం, విలాసాల పట్ల వారికున్న తీరని కోరిక. వారు సంతోషకరమైన క్షణాలలో విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తుంటారు. వారికి సహజంగానే విలాసవంతమైన వస్తువులు, ఫ్యాన్సీ బట్టలు, ఖరీదైన వాహనాలపై గొప్ప ఆసక్తి ఉంటుంది. సహజంగా ఇతరులతో బాగా కలిసిపోతారు, కానీ కొన్నిసార్లు తమ సొంత ప్రయోజనాలను, ఆర్థిక పరిస్థితిని కూడా నిర్లక్ష్యం చేసి ఇతరులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. మంచి పని వాతావరణం, స్థిరమైన సంబంధాలు వారికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చు, కానీ అలాంటి వాతావరణం లభించకపోతే, తమ విలాసవంతమైన కలలను నెరవేర్చుకోవడానికి అప్పులు చేస్తారు. ఇది వారికి తీవ్రమైన ఎదురుదెబ్బలను కలిగిస్తుంది.
సెప్టెంబర్
సెప్టెంబర్లో పుట్టిన వారు సహజంగా సృజనాత్మకంగా, తెలివిగా, విలక్షణంగా ఉంటారు. కానీ వారి అదుపులేని స్వభావం డబ్బు కొరత వంటి సమస్యలకు కూడా దారితీయవచ్చు. వారికి స్వాతంత్ర్యం, వ్యక్తిగత ఎంపిక చాలా ముఖ్యం, వారు కోరుకున్నది పొందడానికి తరచుగా ఉద్యోగాలు మారుస్తుంటారు. వారికి డబ్బు కంటే సమయమే ముఖ్యం. మరో మాటలో చెప్పాలంటే, వారికి డబ్బును నిర్వహించడంలో ఇబ్బంది ఉందని కాదు, డబ్బుకు వారు తక్కువ ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. కాలక్రమేణా ఇది ఆర్థిక ఇబ్బందులకు దారితీయవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORAnand Sai
ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More