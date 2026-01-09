Edit Profile
    Makara Sankranti 2026: మకర సంక్రాంతి వేళ ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు, వ్యాపారులకు రెట్టింపు లాభాలు!

    మకర సంక్రాంతి పండుగ నాడు వివిధ ఆచారాలను, సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ఉంటాము. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. కెరియర్ పరంగా పురోగతిని చూస్తారు. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు?సూర్య సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలగబోతోంది?

    Published on: Jan 09, 2026 10:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    త్వరలోనే మకర సంక్రాంతి పండుగ రాబోతోంది. మకర సంక్రాంతి పండుగ నాడు వివిధ ఆచారాలను, సంప్రదాయాలను పాటిస్తూ ఉంటాము. పిల్లాపాపలతో కలిసి సంతోషంగా పండుగను జరుపుకుంటాము. ప్రతీ జనవరి నెలలో మకర సంక్రాంతి పండుగ వస్తుంది. సూర్యుడు ధనస్సు నుంచి మకర రాశిలోకి సంచారం చేసినప్పుడు ఈ పండుగను జరుపుకుంటాము. అలాగే ఆ రోజు నుంచి ఉత్తరాయణ పుణ్యకాలం మొదలవుతుంది. అయితే సూర్యుడు ధనస్సు నుంచి మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారికి బాగా కలిసి రాబోతోంది.

    Makara Sankranti 2026: మకర సంక్రాంతి వేళ ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు (pinterest)
    Makara Sankranti 2026: మకర సంక్రాంతి వేళ ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలు (pinterest)

    ఈ రాశుల వారు అనేక లాభాలను పొందుతారు. సూర్యుడు మకర రాశిలోకి ప్రవేశించడంతో కొన్ని రాశుల వారి జీవితంలో అద్భుతమైన మార్పులు రాబోతున్నాయి. కెరియర్ పరంగా పురోగతిని చూస్తారు. ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది. మరి ఆ అదృష్ట రాశులు ఎవరు? సూర్య సంచారంతో ఏ రాశుల వారికి అదృష్టం కలగబోతోంది? ఎవరు ఎలాంటి లాభాలను పొందుతారో తెలుసుకుందాం.

    మకర సంక్రాంతి వేళ ఈ రాశుల వారికి అద్భుతమైన లాభాలు, వ్యాపారులకు రెట్టింపు ప్రయోజనాలు కలగనున్నాయి

    మేష రాశి

    మేష రాశి వారికి ఇది అద్భుతమైన సమయం. మకర సంక్రాంతి నుంచి ఈ రాశి వారి జీవితం మారిపోతుంది. మకర రాశిలోకి సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో ఈ రాశి వారు కెరియర్‌లో గొప్ప మార్పులను చూస్తారు. ఉద్యోగులకు కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. ప్రభుత్వ రంగంలో పనిచేసే వారికి గౌరవం, మర్యాదలు లభిస్తాయి. ఉద్యోగం కోసం ఎదురు చూస్తున్న వారికి కూడా మకర సంక్రాంతి శుభ ఫలితాలను తీసుకు వస్తుంది. వ్యాపారస్తులు కూడా అనేక విధాలుగా లాభాలను పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది.

    సింహ రాశి

    సింహ రాశికి అధిపతి సూర్యుడు. ఈ రాశి వారికి మకర సంక్రాంతి వేళ అద్భుతమైన లాభాలు కలుగుతాయి. ఈ సమయంలో శత్రువులపై విజయాన్ని సాధిస్తారు. వ్యాపారస్తులు అనేక విజయాలను పొందుతారు. పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులను పూర్తి చేస్తారు. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఉన్నత అధికారులు సహకారం లభించడంతో గొప్ప ప్రయోజనాలను చూస్తారు. వైవాహిక జీవితం కూడా ఆనందంగా సాగుతుంది.

    వృషభ రాశి

    వృషభ రాశి వారికి మకర రాశిలో సూర్యుడు ప్రవేశించడంతో శుభ ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. సంక్రాంతి నుంచి ఈ రాశి వారు పెండింగ్‌లో ఉన్న పనులు పూర్తి చేసుకుంటారు. కుటుంబ జీవితం ఆనందంగా ఉంటుంది.

    తల్లిదండ్రుల సపోర్ట్ ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి కూడా బాగుంటుంది. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కూడా ఆసక్తి చూపిస్తారు. పూర్వీకుల ఆస్తి ద్వారా ఎక్కువ లాభాలను పొందుతారు. వైవాహిక జీవితం ఆనందంగా సాగుతుంది.

    మకర రాశి

    మకర రాశి వారికి సంక్రాంతి నుంచి బాగా కలిసి వస్తుంది. రాజకీయాల్లో పాల్గొవాలనుకునే వారికి కూడా ఇది అద్భుతమైన సమయం. సమాజంలో గౌరవ, మర్యాదలు లభిస్తాయి. శుభవార్తలను వింటారు. ఈ సమయంలో చాలా ఉత్సాహంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. ఆర్థిక సమస్యల నుంచి కూడా బయటపడడానికి వీలవుతుంది. అనేక విజయాలను సాధిస్తారు.

