శుక్రవారం రాశి ఫలాలు: నేడు ఈ రాశుల వారికి ధనయోగం.. మీ రాశి ఇందులో ఉందేమో చూడండి!
ఏప్రిల్ 10, శుక్రవారం. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం శుక్రవారం లక్ష్మీదేవికి అత్యంత ప్రీతికరమైన రోజు. గ్రహ గతులను బట్టి ఈరోజు మేషం నుండి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల వారికి ఎలా ఉండబోతోంది? ఎవరికి ధనలాభం కలుగుతుంది, ఎవరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మేష రాశి వారికి రేపు కొత్త ప్రణాళికలు (Planning) వేయడానికి చాలా అనుకూలమైన సమయం. మారుతున్న పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మిమ్మల్ని మీరు మార్చుకోవాలి. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. అయితే, విలాసవంతమైన వస్తువుల కోసం అనవసరంగా ఖర్చు చేసే అవకాశం ఉంది, దానిని నియంత్రించుకోవడం మంచిది.
వృషభ రాశి (Taurus):
కుటుంబ సభ్యుల కోసం లేదా భవిష్యత్తు అవసరాల కోసం కొంత ఖర్చు చేయాల్సి రావచ్చు. బడ్జెట్ను పక్కాగా ప్లాన్ చేసుకుంటే ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉండవు. ఆఫీసులో మీ పనితీరు నెమ్మదిగా సాగుతున్నట్లు అనిపించినా, మీ పట్టుదలకు పై అధికారుల నుంచి ప్రశంసలు లభిస్తాయి.
మిథున రాశి (Gemini):
ఆర్థిక పరమైన ప్రణాళికలను తిరిగి సమీక్షించుకోవాల్సిన సమయం ఇది. మీ నిజాయితీ వల్ల కొత్త బంధాలు ఏర్పడతాయి లేదా పాత బంధాలు బలపడతాయి. అనవసర ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. ఆరోగ్య విషయంలో అజాగ్రత్త వద్దు, చిన్నపాటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం అవసరం.
కర్కాటక రాశి (Cancer):
మీ ప్రతిభను, నైపుణ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి నేడు మంచి అవకాశం లభిస్తుంది. మీ అంతరాత్మ (Instinct) చెప్పినట్లు నడుచుకోండి. ఇతరులతో మంచి సంబంధాలు ఏర్పరచుకోవడంపై దృష్టి పెట్టండి. వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిగత జీవితంలో సమతుల్యత పాటించడం ముఖ్యం.
సింహ రాశి (Leo):
మీ లక్ష్యాల వైపు వేగంగా అడుగులు వేయడానికి ఒక అరుదైన అవకాశం లభిస్తుంది. జీవితంలో సానుకూల మార్పులు వస్తాయి. ఒకవైపు సవాళ్లు ఎదురైనా, మరోవైపు ఆకర్షణీయమైన అవకాశాలు కూడా మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. ధైర్యంగా ముందుకు సాగండి.
కన్య రాశి (Virgo):
మీరు 'స్వీయ ప్రేమ' (Self Love)కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి. ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు లేదా వాహనం నడిపేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. సహచరులు మీ శ్రమను అభినందిస్తారు.
తులా రాశి (Libra):
కోల్పోయిన ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తిరిగి పొందుతారు. కెరీర్ ఎదుగుదల కోసం మీరు చేసే పెట్టుబడులు (Investments) భవిష్యత్తులో మంచి లాభాలను తెచ్చిపెడతాయి. మీరు చాలా ఉత్సాహంగా పనులు పూర్తి చేస్తారు.
వృశ్చిక రాశి (Scorpio):
ఖర్చుల విషయంలో తొందరపాటు వద్దు. ఏ వస్తువు కొన్నా ఆలోచించి నిర్ణయం తీసుకోండి. కోపాన్ని, మాటను అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. వ్యాపారస్తులకు ఆశించిన లాభాలు అందుతాయి. పని నిమిత్తం ప్రయాణాలు చేయాల్సి రావచ్చు.
ధనుస్సు రాశి (Sagittarius):
నేడు ధనుస్సు రాశి వారికి పాత స్నేహితుల ద్వారా లేదా నెట్వర్కింగ్ ద్వారా కొత్త అవకాశాలు తలుపు తడతాయి. ఆర్థిక స్థితి క్రమంగా మెరుగుపడుతుంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న విద్యార్థులు మరింత ఏకాగ్రతతో చదవాల్సి ఉంటుంది. సమయాన్ని వృథా చేయకండి.
మకర రాశి (Capricorn):
విద్యార్థులు చదువులో 'బట్టీ' పట్టకుండా లోతుగా అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. మిమ్మల్ని మీరు ఇతరులతో పోల్చుకోవద్దు, అది మీ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గిస్తుంది. ప్రేమ జీవితం (Love Life) అద్భుతంగా ఉంటుంది, భాగస్వామితో శృంగారభరితమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
కుంభ రాశి (Aquarius):
ఉదయం కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనప్పటికీ, వాటిని ధైర్యంగా ఎదుర్కొంటారు. ఆరోగ్య పరిస్థితిపై శ్రద్ధ వహించండి. పెండింగ్లో ఉన్న పనులన్నీ పూర్తి చేయడానికి మీరు చాలా ఉత్సాహంగా, ప్రేరణతో (Motivated) పని చేస్తారు.
మీన రాశి (Pisces):
మీకు మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆర్థికంగా లాభం చేకూరే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఆఫీసులో అదనపు బాధ్యతలు పెరుగుతాయి, అయితే మీపై మీకు నమ్మకం పెరుగుతుంది. ఆత్మవిశ్వాసంతో పనులు చక్కబెడతారు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More