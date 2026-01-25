రాశి ఫలాలు 25 జనవరి 2026: ఈరోజు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఓ రాశి వారికి పదోన్నతులు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో!
రాశి ఫలాలు 25 జనవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 25 జనవరి 2026 న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.
గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. ఆదివారం నాడు సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించే ఆచారం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, ఆదివారం సూర్య భగవానుడిని ఆరాధించడం గౌరవాన్ని కాపాడుతుంది.
జ్యోతిషశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, జనవరి 25 కొన్ని రాశి చక్రాలకు చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. మరి జనవరి 25న ఏ రాశి వారికి మేలు చేకూరుస్తుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి:
ఆత్మవిశ్వాసం ఉంటుంది. వాతావరణాన్ని ఆస్వాదించడానికి మీరు లాంగ్ డ్రైవ్లో కూడా వెళ్లవచ్చు. ఉద్యోగంలో పురోభివృద్ధికి అవకాశాలు ఉంటాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. అయితే పనిప్రాంతంలో మార్పుతో పాటు స్థానం మారవచ్చు. ఇంటి నుంచి పని చేసే వారికి కూడా ఈ రోజు మంచిగా ఉంటుంది.
వృషభ రాశి:
నేడు వృషభ రాశి వారు కోపానికి దూరంగా ఉంటారు. సంభాషణలో సమతుల్యంగా ఉండండి. డబ్బు పరంగా మీరు ఏదైనా సవాలును బాగా నిర్వహిస్తారు. సాంకేతిక రంగంలో పనిచేసే వ్యక్తులకు గొప్ప అవకాశాలు ఉన్నాయి. మీ భాగస్వామితో కొన్ని గొప్ప క్షణాలు గడపండి.
మిథున రాశి:
పరిస్థితులు అననుకూలంగా ఉంటాయి. ఎలాంటి రిస్క్ తీసుకోకండి. వ్యాపారం కూడా బాగుంటుంది. మూలధనాన్ని పెట్టుబడి పెట్టవద్దు. కొంతమంది ఇంటిని మరమ్మతు చేయించుకోవచ్చు. కొత్త అభిరుచి లేదా కార్యాచరణ కొంతమందికి వారి సమయాన్ని సృజనాత్మకంగా నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది.
కర్కాటక రాశి:
ఒక ప్రాజెక్టును పూర్తి చేయడంలో మీ ప్రయత్నాలు విజయవంతమవుతాయి. మీ భాగస్వామి హృదయ భావాలను మీతో పంచుకోవచ్చు. కొంతమంది స్థానికులు సరదాగా నిండిన సెలవు దినాలకు డబ్బు ఖర్చు చేయవలసి ఉంటుంది. వైద్యులు, న్యాయవాదులు, వ్యాపారవేత్తలు మంచి లాభాలను పొందుతారు.
సింహ రాశి:
పిల్లల ఆరోగ్యంపై పెద్దగా శ్రద్ధ చూపుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. పిల్లల గురించి ఆందోళన ఉంటుంది. వ్యాపారం బాగా సాగుతుంది. ప్రయాణాలను ఇష్టపడే వ్యక్తులు ప్రణాళికలు రూపొందించవచ్చు. విద్యార్థులు జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
కన్య రాశి:
నేడు అంతా మీకు అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చు. కాబట్టి ఎటువంటి ఆర్థిక వివాదాలకు చిక్కుకోకపోవడం మంచిది. జీతం పెంపు లేదా పదోన్నతి కోసం చొరవ తీసుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. మీ కుటుంబంతో సన్నిహితంగా ఉండటం మీకు మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది.
తులా రాశి:
నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తారు. జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. మీరు పెద్దల నుంచి ఆశీర్వాదాలను పొందుతారు. మీరు సద్గుణాలు, జ్ఞానాన్ని పొందుతారు. అదృష్టం మీతో ఉంటుంది. ప్రయాణాల్లో లాభాలు పొందుతారు. ఆర్థిక వ్యవహారాలు పరిష్కారమవుతాయి. శుభవార్తలు అందుతాయి.
వృశ్చిక రాశి:
నేడు వృశ్చిక రాశి వారు దీర్ఘకాలంగా విడిపోయిన స్నేహితులను కలుసుకునే అవకాశం ఉంది. ప్రయాణికులు రోజును ఉత్తేజకరంగా మార్చడంపై దృష్టి పెట్టాలి. మీరు నమ్మకం ఉంచిన స్నేహితుడు మిమ్మల్ని నిరాశపరచడు.
ధనుస్సు రాశి:
అపార్థాలను పరిష్కరించడానికి ధనుస్సు రాశి వారు భాగస్వామితో మాట్లాడాలి. ఆరోగ్యం పరంగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవడం ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. కొంతమందికి గత బకాయిల నుంచి డబ్బు పరంగా ఉపశమనం లభించే అవకాశం ఉంది. కొంతమంది స్థానికులు జీతాల పెరుగుదలను ఆశించవచ్చు.
మకర రాశి:
సురక్షిత పెట్టుబడుల్లో డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టడం సరైన దిశలో ఒక అడుగు అని నిరూపించవచ్చు. వ్యాపారవేత్తలకు ఇది మంచి రోజు. విదేశాల నుంచి లేదా పట్టణం వెలుపల ఉన్న ఎవరైనా శుభవార్తను తీసుకురావచ్చు. ప్రయాణ సమస్యలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తులు ఇప్పుడు సెలవులను ప్లాన్ చేయడం ప్రారంభించవచ్చు.
కుంభ రాశి:
కొంతమంది ఆస్తి లేదా సంపదను వారసత్వంగా పొందవచ్చు. విద్యార్థులు బాగా రాణించే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. ఇంటి ఆరోగ్య చిట్కాలు కొంతమందికి ప్రయోజనకరంగా ఉంటాయి.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారికి కొంత వివాదాస్పదంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. ఆఫీసులో ఒక ప్రాజెక్ట్ను నిశితంగా పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉండవచ్చు. మీరు స్నేహితులు మరియు బంధువులతో గడపవచ్చు. కాబట్టి రోజు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటుంది.