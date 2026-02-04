Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    రాశి ఫలాలు 04 ఫిబ్రవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారు ఖర్చులను జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చెయ్యాలి.. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి!

    రాశి ఫలాలు 04 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 04 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 04, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశిచక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. ఫిబ్రవరి 4, 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఏ రాశులు వారు జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకుందాం.

    రాశి ఫలాలు 04 ఫిబ్రవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 04 ఫిబ్రవరి 2026

    మేష రాశి:

    మేష రాశి వారు ఈరోజు సాధారణంగా ఉండబోతున్నారు. పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి, కాబట్టి తొందరపడవద్దు. నేడు చిన్న నిర్ణయాలు ఎక్కువ ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. కుటుంబం లేదా మీకు దగ్గరగా ఉన్న వారితో సంభాషణ మనస్సును తేలికపరుస్తుంది. డబ్బుతో ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోకండి. అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, కానీ అలసటగా అనిపిస్తే కొంత విశ్రాంతి ఇవ్వండి.

    వృషభ రాశి:

    వృషభ రాశి వారికి రోజు మిశ్రమంగా ఉంటుంది. పని వేగం నెమ్మదిగా అనిపించవచ్చు, కానీ కష్టపడి పని చేస్తే వృథా కాదు. డబ్బు విషయంలో ఆలోచనాత్మకంగా ఉండటం చాలా ముఖ్యం. చిన్న పొదుపు భవిష్యత్తులో ఉపయోగపడుతుంది. ఇంటి వాతావరణం బాగుంటుంది. మీరు ఎవరితోనైనా మంచి అనుభూతి చెందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఆహారంలో నిర్లక్ష్యం చేయకండి.

    మిథున రాశి:

    మిథున రాశి వారు ఈరోజు ఒకేసారి ఎక్కువ పనులు చేయడానికి బదులుగా ఒక పనిపై దృష్టి పెట్టండి. పనికి సంబంధించిన కొత్త ఆలోచన ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. డబ్బు విషయంలో వృథా ఖర్చు చేయకుండా ఉండటం మంచిది. సంబంధాలలో సంభాషణ తేడాను కలిగిస్తుంది, కాబట్టి పదాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఆరోగ్యం పరంగా రోజు సాధారణమే.

    కర్కాటక రాశి:

    కర్కాటక రాశి వారు కుటుంబం మరియు వ్యక్తిగత జీవితంపై ఎక్కువగా దృష్టి పెడతారు. ఇంటికి సంబంధించిన విషయాలు మనశ్శాంతిని ఇస్తాయి. పని వద్ద సహనంగా ఉండటం ముఖ్యం; పనులు ముందుకు సాగుతాయి. డబ్బులో పెద్ద సమస్య లేదు, కానీ బాధ్యతాయుతంగా వ్యవహరించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, ఒత్తిడి మిమ్మల్ని ముంచెత్తనివ్వవద్దు.

    సింహ రాశి:

    సింహ రాశి వారికి కొంచెం ఎక్కువ బాధ్యతలు ఉండవచ్చు. పని వద్ద మీరు చెప్పేది వింటారు, అయితే అహంకారానికి దూరంగా ఉండండి. డబ్బు పరంగా పరిస్థితి స్థిరంగా ఉంటుంది. సంబంధాల్లో కొంత రాజీ అవసరం కావచ్చు. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది, ఎక్కువ హడావిడి వద్దు.

    కన్య రాశి:

    కన్య రాశి వారికి కష్టపడి పనిచేసే రోజు. పని పట్ల మీ అంకితభావాన్ని గుర్తించవచ్చు. డబ్బు స్థిరంగా ఉంటుంది, కానీ ప్రస్తుతానికి పెద్ద పెట్టుబడులను నివారించండి. కుటుంబంతో సమయం గడపడం మానసిక ప్రశాంతతను ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం బాగానే ఉంటుంది, పనిభారాన్ని ఎక్కువగా తీసుకోకండి.

    తులా రాశి:

    తులా రాశి వారికి శుభదినం. మీ కృషి పనిలో కనిపిస్తుంది. మీరు ప్రశంసలు కూడా పొందవచ్చు. సంబంధాల్లో చిన్న విషయాలను పెద్దగా పట్టించుకోకండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, దినచర్యను కొనసాగించండి.

    వృశ్చిక రాశి:

    వృశ్చిక రాశి వారు కొత్త ఆలోచనలతో ముందుకు సాగుతారు. పనిలో మార్పు వల్ల ప్రయోజనం పొందవచ్చు. డబ్బులో మెరుగుదల సంకేతాలు ఉన్నాయి, కానీ ఖర్చులను జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాలి. సంబంధాల్లో స్నేహపూర్వక వాతావరణం ఉంటుంది. ఆరోగ్యం పరంగా ఈ రోజు బాగుంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి:

    ధనుస్సు రాశి వారు సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలి. పని, ఇంటి వద్ద సమన్వయం అవసరం. డబ్బుకు సంబంధించి ఏదైనా నిర్ణయం తీసుకునే ముందు ఆలోచించండి. సంబంధాల్లో మద్దతు ఉంటుంది, సంభాషణ ద్వారా అపార్థాలను క్లియర్ చేయవచ్చు. ఆరోగ్యం జాగ్రత్త.

    మకర రాశి:

    మకర రాశికి పెద్ద మార్పు కలిగించే రోజు. పనిలో కొత్త బాధ్యతను పొందవచ్చు, ఇది భవిష్యత్తులో ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడవచ్చు, కానీ తొందరపాటు మంచిది కాదు. సంబంధాల్లో స్పష్టతను ఉంచడం చాలా ముఖ్యం. ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే మెరుగ్గా ఉంటుంది.

    కుంభ రాశి:

    కుంభ రాశివారు ఓపికగా ఉండాలి. పనిలో పనులు నెమ్మదిగా సాగుతాయి, కానీ దిశ సరిగ్గానే ఉంటుంది. డబ్బు విషయాల్లో ప్రణాళిక అవసరం, లేనిపక్షంలో ఖర్చులు పెరుగుతాయి. సంబంధాల్లో సంభాషణ వాతావరణాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. ఆరోగ్యం మామూలుగానే ఉంటుంది.

    మీన రాశి:

    మీన రాశి వారికి రోజు కాస్త నిశ్శబ్దంగా ఉంటుంది. పనిలో క్రమేపీ స్పష్టత వస్తుంది. డబ్బుకు సంబంధించి సమతుల్యతను పాటించడం చాలా ముఖ్యం. సంబంధాల్లో భావోద్వేగ అనుబంధాలు పెరుగుతాయి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి ప్రయత్నించండి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 04 ఫిబ్రవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారు ఖర్చులను జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చెయ్యాలి.. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి!
    News/Rasi Phalalu/రాశి ఫలాలు 04 ఫిబ్రవరి 2026: నేడు ఓ రాశి వారు ఖర్చులను జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చెయ్యాలి.. అపార్థాలు తొలగిపోతాయి!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes