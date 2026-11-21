పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
శనివారం గ్రహగతుల్లో మార్పులు.. 12 రాశుల వారికి ఆర్థికం, కుటుంబం, ఆరోగ్య ఫలితాలు!
నవంబర్ 21, శనివారం గ్రహగతుల ఆధారంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు సూచించబడుతున్నాయి. కొందరికి ఉద్యోగం, వ్యాపారంలో పురోగతి, ఆర్థిక లాభాలు, పదోన్నతులు, కొత్త అవకాశాలు లభించే సూచనలు ఉన్నాయి. మరికొందరు మానసిక ఒత్తిడి, ఆరోగ్య సమస్యలు, ఆందోళనలను ఎదుర్కోవాల్సి రావచ్చు.
శనివారం వచ్చిందంటే మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ఆలయాల్లో వెంకటేశ్వర స్వామిని, శనీశ్వరుడి దర్శనాలకు భక్తుల రద్దీ కనిపిస్తుంది. చాలామంది ఉదయాన్నే కొలిచి తమ రోజును ప్రారంభిస్తారు. నవంబర్ 21 శనివారం నాడు గ్రహగతుల సంచారం మేషం నుంచి మీనం వరకు 12 రాశుల వారిపై భిన్నమైన ప్రభావం చూపుతోంది.
కొందరికి ఆశించిన పనులు సులభంగా పూర్తవుతాయి, మరికొందరికి కొత్త బాధ్యతలు పెరుగుతాయి. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉన్నట్టే, ఖర్చులు పెరిగి నెలవారీ బడ్జెట్ కాస్త అటుఇటు అయ్యే సూచనలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి. కుటుంబం, బంధాలు, ఆరోగ్య విషయాల్లో ఎవరికి ఎలాంటి ఫలితాలు ఎదురవుతాయో వివరంగా చూద్దాం.
మేష రాశి
మేష రాశి వారు ఆఫీసులో కీలక పనులు చేసేటప్పుడు అహంభావాన్ని పక్కన పెట్టాలి. ఆర్థికంగా బలంగా ఉండటం వల్ల తెలివైన పెట్టుబడులు పెట్టగలుగుతారు. ప్రేమ బంధంలో భాగస్వామితో ఎక్కువ సమయం మాట్లాడటం అవసరం. అదనపు బాధ్యతలు స్వీకరించడానికి వెనుకాడకండి.
వృషభ రాశి
ఈ రాశి వారికి మానసిక ఒత్తిడి కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు, కాబట్టి ప్రశాంతంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించండి. వ్యాపార నిమిత్తం తల్లి ద్వారా ధన సహాయం అందే అవకాశం ఉంది. పని మీద కుటుంబ సభ్యులకు దూరంగా వేరే ప్రాంతానికి వెళ్లాల్సి రావచ్చు.
మిథున రాశి
ఉద్యోగ రంగంలో ఆత్మవిశ్వాసం పుష్కలంగా ఉన్నా, సహనం కాస్త తగ్గే ప్రమాదం ఉంది. ఏ విషయంలోనూ తొందరపడకుండా సంయమనంతో వ్యవహరించాలి. స్నేహితుల నుంచి డబ్బు అందే సూచనలు ఉన్నాయి. విదేశీ ప్రయాణాలకు సంబంధించిన ప్రయత్నాలు కలిసి వస్తాయి.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారు ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి, మనసులో ఏదో తెలియని కలవరపాటు ఉండవచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం ప్రయత్నించండి. ఇంట్లో శుభకార్యాలు లేదా పూజా కార్యక్రమాలు జరిగే అవకాశం ఉంది. జీవిత భాగస్వామి నుంచి ఊహించని బహుమతి అందుతుంది.
సింహ రాశి
ఈరోజు అదృష్ట యోగాలు కనిపిస్తున్నాయి. స్థిరాస్తి లేదా షేర్ మార్కెట్లో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి మంచి అవకాశాలు వస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు సాగుతారు. వ్యాపారం వృద్ధి చెందుతుంది. వాహన యోగం ఉంది. తండ్రి ఆరోగ్యం విషయంలో జాగ్రత్త వహించాలి.
కన్య రాశి
ఈ రాశి వారికి వృత్తిలో తమ ప్రతిభను నిరూపించుకోవడానికి అనేక అవకాశాలు లభిస్తాయి. అయితే ఆత్మవిశ్వాసం కొంచెం తక్కువగా అనిపించవచ్చు. ఉద్యోగంలో పని చేసే ప్రదేశంలో మార్పులు రావచ్చు. ఆదాయం పెరిగే అవకాశం ఉంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి మాటతీరు ఎంతో కీలకం, ఏం మాట్లాడినా ఆచితూచి, సమతుల్యంగా మాట్లాడాలి. మనసు ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం నిండుగా ఉంటుంది. తండ్రి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ అవసరం. పనుల కోసం ఎక్కువగా తిరగాల్సి వస్తుంది, ఖర్చులు కూడా పెరుగుతాయి.
వృశ్చిక రాశి
ప్రేమ జీవితంలో సంతోషకరమైన క్షణాలు ఎదురవుతాయి. దాంపత్య జీవితం మధురంగా సాగుతుంది, భాగస్వామి అవసరాలను గమనించాలి. చదువుకు సంబంధించిన పనుల్లో చిన్నపాటి ఆటంకాలు రావచ్చు, జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మిత్రుల సహకారంతో వ్యాపారంలో లాభాలు అందుకుంటారు.
ధనుస్సు రాశి
ఆత్మవిశ్వాసం కొద్దిగా తగ్గవచ్చు. ఏదో విషయంలో మనసు బాధపడటం, ఆలోచనల్లో మార్పులు రావడం జరగవచ్చు. చదువు, పరిశోధన రంగాల్లో ఉన్నవారికి మంచి పురోగతి లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో మార్పుతో పాటు పదోన్నతి పొందే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
మకర రాశి వారు ఈ రోజు మృదువుగా మాట్లాడటం చాలా అవసరం. అందరితో ప్రేమగా మెలగండి. ఉద్యోగంలో మార్పుతో పాటు ఎదుగుదలకు అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఆదాయం పెరుగుతుంది. ప్రతి పనిలోనూ కుటుంబ సభ్యుల అండదండలు లభిస్తాయి.
కుంభ రాశి
వ్యక్తిగత జీవితంలో ఏదో ఒక విషయం కలవరపెట్టవచ్చు. మనసు కాస్త అశాంతిగా ఉంటుంది. ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గినట్టు అనిపిస్తుంది. ప్రేమ విషయంలో ఓపికతో వ్యవహరించాలి. పైఅధికారులతో సత్సంబంధాలు కొనసాగించండి, కెరీర్లో ముందుకు వెళ్లే అవకాశాలు వస్తాయి.
మీన రాశి
రోజు సాధారణంగా ఉంటుంది. మనసులో ఒత్తిడి కనిపిస్తుంది. వ్యాపారం బాగానే సాగుతుంది, వ్యాపార పనుల నిమిత్తం విదేశాలకు వెళ్లాల్సి రావచ్చు. మొత్తంగా లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. ఖర్చులు పెరుగుతాయి. తల్లిదండ్రుల ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టాలి.