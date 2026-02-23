Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మరింత ఆనందం.. పిల్లలకు సంబంధించి శుభవార్తలు!

    రాశి ఫలాలు 23 ఫిబ్రవరి 2026: వేద జ్యోతిషశాస్త్రంలో మొత్తం 12 రాశి చక్రాలు వివరించబడ్డాయి. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలిక నుండి జాతకం లెక్కించబడుతుంది. 23 ఫిబ్రవరి 2026న ఏ రాశులకు ప్రయోజనం చేకూరుస్తాయో, ఏ రాశులు అప్రమత్తంగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Feb 23, 2026 4:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    ఫిబ్రవరి 23 సోమవారం. గ్రహాలు, నక్షత్ర, రాశుల కదలికను బట్టి జాతకం నిర్ణయించబడుతుంది. సోమవారం శివుడిని ఆరాధించే సంప్రదాయం ఉంది. మత విశ్వాసాల ప్రకారం, సోమవారం శివుడిని ఆరాధించడం వల్ల జీవితంలో ఆనందం లభిస్తుంది.

    రాశి ఫలాలు 23 ఫిబ్రవరి 2026
    రాశి ఫలాలు 23 ఫిబ్రవరి 2026

    జ్యోతిష్యశాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఫిబ్రవరి 23న కొన్ని రాశిచక్రాలకు చాలా శుభదినం కానుంది, అయితే కొన్ని రాశిచక్రాలు జీవితంలో ఇబ్బందులను ఎదుర్కోవలసి ఉంటుంది. ఫిబ్రవరి 23న ఎవరికి ప్రయోజనం చేకూరుతుందో, ఎవరు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సి ఉంటుందో తెలుసుకుందాం.

    మేష రాశి: ఈ రోజు మనస్సు కొంచెం దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉండవచ్చు. మీకు చిన్న పనులు చేయాలని అనిపించదు. మళ్లీ మళ్లీ మానసిక స్థితి మారవచ్చు. ఖర్చులు అకస్మాత్తుగా పెరగవచ్చు, కాబట్టి అనవసరమైన ఖర్చులను నివారించండి. ఇంట్లో ఒకరి మాటలు చెడ్డవిగా అనిపించవచ్చు, కానీ దానిని హృదయపూర్వకంగా తీసుకోవద్దు. ప్రేమ జీవితంలో, మీరు ఎదుటి వ్యక్తి చెప్పేది జాగ్రత్తగా వింటే తగాదాలను నివారించవచ్చు. పనిలో తొందరపడవద్దు; మీరు నెమ్మదిగా చేస్తే మెరుగైన ఫలితాలను పొందుతారు. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది. తగినంత నిద్ర పొందండి.

    వృషభ రాశి: ఈ రోజు డబ్బు గురించి మరింత ఆందోళన చెందుతారు. ఊహించిన దానికి విరుద్ధంగా డబ్బు ఎక్కడి నుంచైనా రావచ్చు, కానీ అది ఎక్కువ కాలం ఉండదు. స్నేహితుడు లేదా బంధువు మాటలను వెంటనే నమ్మవద్దు; ముందుగా నిజం తెలుసుకోండి. ఆఫీసులో పని మామూలుగా జరుగుతుంది, పెద్దగా ఒత్తిడి ఉండదు. ప్రేమ జీవితంలో కొంత దూరం ఉండవచ్చు. మీరు చొరవ తీసుకుంటే విషయాలు మెరుగుపడతాయి. అవసరం లేకపోతే సుదీర్ఘ ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేయండి.

    మిథున రాశి: ఈరోజు మరింత అలసిపోయినట్లు అనిపించవచ్చు. నిద్రలేమి చిరాకుకు దారితీస్తుంది. ఇంట్లో దేని గురించి అయినా వాగ్వాదం జరగవచ్చు; మాటల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. ప్రేమ జీవితంలో అపార్థాలు పెరుగుతాయి, కాబట్టి స్పష్టంగా మాట్లాడండి. ఉద్యోగం లేదా పనిలో ఏమి జరుగుతుందనే దానిపై దృష్టి కేంద్రీకరించండి. ఇప్పుడు కొత్త ఉద్యోగం ప్రారంభించడం మానుకోండి. ఎక్కువ నీరు త్రాగండి.

    కర్కాటక రాశి: ఈ రోజు మనస్సు కాస్త తేలికగా ఉంటుంది. మీరు కుటుంబానికి సంబంధించిన కొన్ని శుభవార్తలను పొందవచ్చు. పని వద్ద పరిస్థితి బాగుంటుంది; అయితే సీనియర్లతో మాట్లాడేటప్పుడు ఆలోచనాత్మకంగా మాట్లాడండి. పాత విషయం గురించి స్పష్టత ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో స్వంతం అనే భావనను అనుభవిస్తారు. ఆరోగ్యం మామూలుగా ఉంటుంది. ఆహారాన్ని నిర్లక్ష్యం చెయ్యకండి.

    సింహ రాశి: ఈరోజు బద్ధకం లేదా బలహీనత ఉండవచ్చు. బయటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి; జారిపోవడం లేదా స్వల్ప గాయం అయ్యే ప్రమాదం ఉంది. పని పరంగా నిర్ణయాలు మీకు అనుకూలంగా ఉండవచ్చు. ఇంట్లో వాతావరణం బాగుంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో మంచి సమయం గడుపుతారు. కలిసి కూర్చోవడం మరియు మాట్లాడటం ద్వారా సంబంధాలు బలపడతాయి. ఉదర సమస్యలను నివారించడానికి తేలికపాటి ఆహారం తీసుకోండి.

    కన్యా రాశి: ఈ రోజు పిల్లలు లేదా కుటుంబం గురించి ఏదైనా ఆందోళన ఉండవచ్చు. ఇంట్లో వాతావరణం కాస్త విపరీతంగా అనిపించవచ్చు. పనికి సంబంధించి సమస్యలు ఉండవచ్చు. ఆస్తి లేదా కారుకు సంబంధించినవి ముందుకు వెళ్తాయి, కానీ దీనికి సమయం పడుతుంది. మీ తల్లి ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ధ వహించండి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి; ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే మనస్సు భారంగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి: ఈ రోజు కమ్యూనికేషన్‌లో కఠినత్వం ఉండవచ్చు. కోపంగా మాట్లాడిన మాటలు సంబంధాల్లో దూరాన్ని తెస్తాయి. ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ పొదుపుపై దృష్టి పెట్టడం చాలా ముఖ్యం. మీరు కొత్త పెట్టుబడి పెట్టాలని భావిస్తే, ప్రస్తుతానికి ఆగడం మంచిది. పనిలో బాధ్యత పెరుగుతుంది. బీపీ లేదా నోటి సంబంధిత సమస్యలు ఆరోగ్యానికి భంగం కలిగించవచ్చు.

    వృశ్చిక రాశి: ఈ రోజు గొంతు, ముక్కు లేదా చెవులకు సంబంధించిన సమస్యలు ఉండవచ్చు. వాతావరణం నుంచి మిమ్మల్ని మీరు సంరక్షించుకోండి. తోబుట్టువుల గురించి మనస్సు కలత చెందవచ్చు. పనిలో పెద్దగా మార్పు కనిపించదు. ప్రేమ జీవితం బాగుంటుంది. పిల్లలకు సంబంధించిన కొన్ని మంచి విషయాలు వినవచ్చు. భావోద్వేగాలకు లోనై పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోకండి.

    ధనుస్సు రాశి: ఈ రోజు సంబంధాలలో అపార్థాల కారణంగా దూరం ఉండవచ్చు. అనవసర అనుమానాలు చేయవద్దు. ఆఫీసులో మీ మాటలకు ప్రాముఖ్యత లభిస్తుంది. పబ్లిక్ డీలింగ్ లేదా రాజకీయాల్లో నిమగ్నమైన వారికి ఈ రోజు అనుకూలంగా ఉంటుంది. వ్యతిరేక లింగంతో పరస్పర చర్యలలో పరిమితులను పాటించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ మానసిక ఒత్తిడి ఉండచ్చు.

    మకర రాశి: ఈ రోజు మనస్సులో చంచలత ఉండవచ్చు. ఊహించిన దాని కంటే ఎక్కువ ఖర్చులు రావచ్చు, ఇది ఉద్రిక్తతకు కారణమవుతుంది. అప్పు ఇవ్వడం లేదా ప్రమాదకర పనులకు దూరంగా ఉండండి. పని చేయాలని అనిపించకపోయినా రోజు ఏదో విధంగా గడిచిపోతుంది. ప్రేమ జీవితంలో ఉత్సాహం తక్కువగా ఉంటుంది. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశాంతంగా ఉంచుకోండి. విషయాలు క్రమేపీ మెరుగుపడతాయి.

    కుంభ రాశి: ఈ రోజు కోపాన్ని నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. కాళ్లలో నొప్పి లేదా బెణుకు వంటి సమస్యలు ఉండవచ్చు. చదువుకునే వారికి ఈ రోజు మంచిది. శ్రద్ధగా చదివితే ప్రయోజనం పొందుతారు. ప్రేమ జీవితం మామూలుగా ఉంటుంది. పెద్ద నిర్ణయం తీసుకోవాలని భావించినా, ఈ రోజు వాయిదా వేయడం మంచిది. భావోద్వేగపరంగా ఏ నిర్ణయమూ తీసుకోకండి.

    మీన రాశి: ఈ రోజు ఖర్చులను నియంత్రించడం చాలా ముఖ్యం. తలనొప్పి లేదా కంటి చికాకు ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు. ప్రేమ జీవితంలో విభేదాలు ఉండవచ్చు; చిన్న విషయాలను పెద్దగా చేయకండి. మనస్సులో అనవసర భయం లేదా ఆందోళన ఉండవచ్చు. ఈ రోజు కొంత విశ్రాంతి తీసుకోండి మరియు తెలివిగా నిర్ణయాలు తీసుకోండి. పరిస్థితులు క్రమేపీ మెరుగుపడతాయి.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మరింత ఆనందం.. పిల్లలకు సంబంధించి శుభవార్తలు!
    News/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: నేడు ఓ రాశి వారి ప్రేమ జీవితంలో మరింత ఆనందం.. పిల్లలకు సంబంధించి శుభవార్తలు!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes