పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
నేటి రాశి ఫలాలు: నవంబర్ 26 గురువారం.. ఈ 4 రాశుల వారికి శుభయోగం!
నవంబర్ 26, గురువారం గ్రహాల సంచారం ప్రకారం నాలుగు రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలు కలిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ప్రేమ, ఉద్యోగం, ఆర్థిక వ్యవహారాలు, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో రాశుల వారీగా భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. కొందరికి కొత్త అవకాశాలు, సృజనాత్మక ఆలోచనలు, కెరీర్ పురోగతి కలగవచ్చు.
నవంబర్ 26వ తేదీ గురువారం నాడు గ్రహాల సంచారం ఆధారంగా జ్యోతిష్య అంచనాలు వెలువడ్డాయి. గురువారం విష్ణుమూర్తి ఆరాధనకు ఎంతో అనుకూలమైన రోజుగా భక్తులు భావిస్తారు. గురువారం శ్రీహరిని భక్తిశ్రద్ధలతో పూజిస్తే ఇంట్లో సిరిసంపదలు, శ్రేయస్సు పెరుగుతాయని ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసాలు చెబుతున్నాయి. ఈరోజు నాలుగు రాశుల వారికి సానుకూల ఫలితాలు దక్కుతుండగా, కొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, పని ఒత్తిడి విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గురువారాల్లో విష్ణు ఆలయాల్లో ప్రత్యేక పూజలు, శనగలు సమర్పించడం, గురువారం వ్రతాలు ఆచరించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది. పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు రోజువారీ అంచనాలు ఆసక్తి కలిగిస్తాయి. అయితే గోచార ఫలితాలు సాధారణ స్థితిని మాత్రమే సూచిస్తాయి. వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలు, అంతర్దశలను బట్టి ఫలితాల్లో తేడాలు ఉంటాయి.
నేటి రాశి ఫలాలు
మేష రాశి: కొత్త ఆలోచనలు, సృజనాత్మక శక్తితో ఈ రోజు నిండుగా ఉంటుంది. రోజును ఆనందంగా గడుపుతారు. పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది. స్నేహాలను మరింత బలోపేతం చేసుకుంటారు. మీ ప్రతిభను చూపించడానికి ఉత్సాహంగా ముందుకు సాగుతారు.
వృషభ రాశి: ప్రేమ జీవితం సంతోషంగా ఉంటుంది. ఆఫీసులో మంచి, ఉత్పాదక ఫలితాలు సాధిస్తారు. ఆర్థికంగా బలంగా ఉంటారు. ఆరోగ్యం కూడా మెరుగ్గా ఉంటుంది.
మిథున రాశి: మీ సమతుల్య దృక్పథం ఒత్తిడి పరిస్థితుల్లోనూ ప్రశాంతతను తీసుకొస్తుంది. మనసును విశాలంగా ఉంచుకోండి. కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవడానికి, చుట్టుపక్కల వారితో ఆలోచనలు పంచుకోవడానికి సులభంగా ముందుకొస్తారు.
కర్కాటక రాశి: వృత్తిపరమైన ప్రయాణాలు విజయవంతమవుతాయి, సంపద కూడా నిలుస్తుంది. ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టండి. వ్యక్తిగత, వృత్తిపరమైన రెండు రంగాల్లోనూ సంతోషం పొందడానికి వచ్చిన అవకాశాలను ఉపయోగించుకోండి. భవిష్యత్తు భద్రత కోసం డబ్బును జాగ్రత్తగా నిర్వహించండి. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది.
సింహ రాశి: బంధాల్లో ఉత్సాహం నెలకొంటుంది. ఉత్తమ ఫలితాల కోసం పని ప్రదేశంలో కొత్త సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఆర్థికంగా సంపన్నంగా ఉంటారు. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. ప్రేమ బంధంలో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలను వెతుక్కుంటారు.
కన్య రాశి: ప్రేమ జీవితంలోని ఇబ్బందులను తొలగించుకుని మెరుగైన రోజు గడపండి. ఆఫీసులో షెడ్యూల్ ఎంతో బిజీగా ఉంటుంది. ఖర్చుల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి, ఆరోగ్యం కూడా కొంత ఇబ్బంది కలిగించవచ్చు.
తులా రాశి: ప్రేమ జీవితాన్ని ఆనందంగా కొనసాగించండి. వృత్తిపరమైన సవాళ్లను ఆత్మవిశ్వాసంతో ఎదుర్కోవాలి. తెలివైన ఆర్థిక పెట్టుబడి ప్రణాళికలకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వండి. చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.
వృశ్చిక రాశి: కొత్త అనుబంధాలు, కెరీర్లో వేగం, తెలివైన ఆర్థిక నిర్ణయాలు కలిసి వస్తాయి. తేలికపాటి వ్యాయామం, విశ్రాంతిపై దృష్టి పెడితే శక్తి స్థాయిలు నిలకడగా ఉంటాయి. సలహాలను స్వీకరిస్తూ, ముందుకు సాగే ప్రయత్నాలపై శ్రద్ధ పెట్టండి.
ధనుస్సు రాశి: కొత్తగా ఏదైనా చేయడానికి, ఉత్సాహవంతులతో కలవడానికి, ఆలోచనలు పంచుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. మీ స్వభావం ఆహ్లాదకరమైన, ఏకాగ్రతతో కూడిన పనుల్లో సరైన దారి చూపుతుంది.
మకర రాశి: ప్రశాంతమైన వైఖరి ఆలోచనలను సులువుగా పంచుకోవడానికి, రోజంతా ఒత్తిడి తగ్గించుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. ఆనందం, కొత్త విషయాలు తెలుసుకునే భావనతో రోజు సాగుతుంది. చుట్టుపక్కల వారిపై సానుకూల ప్రభావం వేస్తారు.
కుంభ రాశి: ప్రణాళికలు వేసుకోవడం ఈ రోజు ఎంతో అవసరం. ఓపిక, క్రమశిక్షణతో చిన్న సవాళ్లను పరిష్కరించుకుంటారు. పనిపై మీ ఏకాగ్రత ప్రాజెక్టులు పూర్తి చేయడానికి తోడ్పడుతుంది.
మీన రాశి: చిన్న విజయాలతో ఉత్సాహం పొందుతారు. సమతుల్య మనస్తత్వంతో ఉంటూ, మీపై మీకు నమ్మకం ఉంచండి. స్పష్టమైన ఉద్దేశాలు, భావాలకు విలువ ఇస్తూ, ఆత్మవిశ్వాసం, లక్ష్యంతో అవకాశాలను ముందుకు తీసుకెళ్తారు.