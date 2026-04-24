Today Horoscope: నేటి రాశి ఫలాలు.. ఆ రాశుల వారికి కనకవర్షం.. వీరు మాత్రం జాగ్రత్త!
Today Horoscope: 2026 ఏప్రిల్ 24వ తేదీన గ్రహాల గమనం ప్రకారం ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక చక్రం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి. మేష రాశి వారికి విజయాలు వరించే సూచనలు ఉండగా, మీన రాశి వారు తమ పరువు ప్రతిష్టల విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
Today Horoscope: జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం, గ్రహాల కదలికలు మన దైనందిన జీవితంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతాయి. ప్రతి రాశికి ఒక అధిపతి ఉంటారు, ఆ గ్రహం ఇచ్చే ఫలితాలను బట్టే మన ఆ రోజు గమనం ఆధారపడి ఉంటుంది. 2026 ఏప్రిల్ 24, శుక్రవారం నాడు కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తట్టబోతుండగా, మరికొందరు ఆచి తూచి అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మేషం నుంచి మీనం వరకు మీ రాశి ఫలం ఎలా ఉందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈరోజు రాశి ఫలాలు
మేష రాశి:
ఈరోజు మీరు తీసుకునే నిర్ణయాలు మీ భవిష్యత్తును నిర్ణయిస్తాయి. అవకాశాలను అందిపుచ్చుకోవాలంటే వినయం, నిజాయితీని ఆయుధాలుగా మార్చుకోండి. మీ ప్రతిభకు తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఖర్చుల విషయంలో కాస్త వెనక్కి తగ్గడం మంచిది.
వృషభ రాశి:
మీ వ్యక్తిగత విషయాల్లోకి మూడో వ్యక్తిని రానివ్వకండి. దైవ చింతన వల్ల మీకు మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. భవిష్యత్తు కోసం సృజనాత్మకమైన ప్రణాళికలు రూపొందించుకోండి. ఈ రోజు మీకు సంతృప్తిని ఇస్తుంది.
మిథున రాశి:
మీ ఆర్థిక పరిస్థితిలో అనూహ్య మార్పులు కనిపిస్తాయి. కొత్త ప్రాజెక్టుల గురించి ఆలోచించడం మీకు లాభదాయకంగా మారుతుంది. విలాస వస్తువుల కోసం చేసే ఖర్చులను నియంత్రించుకోండి.
కర్కాటక రాశి:
నేడు కర్కాటక రాశి వారు కుటుంబంతో సమయం గడపడం వల్ల ఒత్తిడి తగ్గుతుంది. కేవలం ఒకే ఆదాయ మార్గంపై ఆధారపడకుండా, ఇతర మార్గాల గురించి అన్వేషించండి. మీ ప్రేమ జీవితం ఎంతో బాగుంటుంది.
సింహ రాశి:
జీవితంలో త్వరలోనే ఒక పెద్ద మార్పు రాబోతోంది. విదేశీ ప్రయాణాలు లేదా దూర ప్రాంత ప్రయాణాలకు సంబంధించి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు. ఆర్థికంగా కొన్ని ప్రయోగాలు చేసేందుకు ఇది సరైన సమయం.
కన్య రాశి:
నేడు కన్య రాశి వారి కెరీర్ మరియు ఆదాయం విషయంలో ఒడిదుడుకులు ఎదురవుతాయి. ముఖ్యంగా వివాహితులు తమ భాగస్వామితో అనవసరమైన వాదనలకు దిగకండి. ఓపిక పట్టడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి.
తులా రాశి:
స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యుల అండ మీకు లభిస్తుంది. పాజిటివ్ థింకింగ్ మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తుంది. ఉద్యోగ వేటలో ఉన్న వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది.
వృశ్చిక రాశి:
నేడు వృశ్చిక రాశి వారికి పనిలో ఒత్తిడి పెరగడం వల్ల కాస్త అశాంతిగా ఉండవచ్చు. అయితే, త్వరలోనే ఒక ఆసక్తికరమైన ప్రాజెక్టు మీ దరికి చేరుతుంది. చిన్నపాటి పొదుపును ఇప్పుడే ప్రారంభించండి.
ధనుస్సు రాశి:
మీరు ప్రస్తుతం పెద్ద బాధ్యతలను మోయడానికి మానసికంగా సిద్ధంగా లేరు. కాబట్టి కాస్త విశ్రాంతి తీసుకోండి. భాగస్వామితో కలిసి నాణ్యమైన సమయం గడపడం వల్ల మీ బంధం బలపడుతుంది.
మకర రాశి:
జీవితంలో సానుకూల మార్పులు మొదలవుతాయి. పరస్పర అవగాహనతో ముందుకు సాగండి. అయితే, పెళ్లి లేదా నిశ్చితార్థం వంటి నిర్ణయాలను ప్రస్తుతానికి వాయిదా వేయడమే శ్రేయస్కరం.
కుంభ రాశి:
ఆధ్యాత్మికత వైపు మొగ్గు చూపడం వల్ల మనసుకు ప్రశాంతత లభిస్తుంది. కష్టకాలంలో ఉన్నప్పుడు కుటుంబ సభ్యుల లేదా పెద్దల సలహాలు తీసుకోవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
మీన రాశి:
జాగ్రత్త! ఈ రోజు మీ పరువు ప్రతిష్టలకు భంగం కలిగే అవకాశం ఉంది. ఎవరితోనైనా మాట్లాడేటప్పుడు ఆచి తూచి వ్యవహరించండి. కేవలం మీ కెరీర్ మరియు ఆర్థిక స్థితిపై మాత్రమే దృష్టి సారించండి.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More