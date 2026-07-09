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    ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు.. మరికొందరు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త!

    నేడు గురువారం (జూలై 9) గ్రహాల సంచారం, నక్షత్రాల ప్రభావంతో 12 రాశుల వారిపై భిన్నమైన ఫలితాలు కనిపించనున్నాయి. శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధనకు అనుకూలమైన ఈ రోజున ఏ రాశికి ఆర్థిక లాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి, ప్రేమ జీవితంలో ఆనందం కలుగుతుందో, ఏ రాశుల వారు పెట్టుబడులు, ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలో తెలుసుకోండి.

    Published on: Jul 9, 2026, 04:00:24 IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
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    నేడు గురువారం, జూలై 9. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం విష్ణుమూర్తి ఆరాధనకు ఈ రోజు అత్యంత శ్రేష్ఠమైనది. గ్రహాల కదలికలు, నక్షత్రాల స్థితిగతుల ఆధారంగా నేటి రాశిఫలాలను పరిశీలిస్తే, కొన్ని రాశుల వారికి ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా శుభప్రదంగా ఉంటే, మరికొందరికి ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సిన సమయం. మీ రాశి ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి.

    ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు.. మరికొందరు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త!
    ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు.. మరికొందరు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త!

    నేటి రాశి ఫలాలు

    మేష రాశి: మీ ప్రేమ జీవితంలో గతంలో ఉన్న సమస్యలను పరిష్కరించుకోవడానికి ఇది సరైన సమయం. వృత్తిపరంగా మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకునేందుకు కొత్త బాధ్యతలు చేపట్టండి. ఆర్థికంగా, ఆరోగ్యపరంగా రోజు మీకు అనుకూలంగా ఉంది.

    వృషభ రాశి: అనవసరపు ఖర్చులకు దూరంగా ఉండటం ఉత్తమం. ఆరోగ్యం బాగుంటుంది, కానీ ఆర్థిక విషయాల్లో జాగ్రత్త అవసరం. భాగస్వామితో అనుబంధం పెంచుకోవడానికి క్వాలిటీ టైమ్ గడపండి.

    మిథున రాశి: పనిలో ఉత్పాదకత పెంచేందుకు ప్రయత్నించండి. ఆఫీసులో మీ పనికి ప్రశంసలు దక్కుతాయి. ఖర్చులపై నియంత్రణ ఉంచుకుంటూనే, ప్రియమైన వారితో సమయం గడపడం వల్ల మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

    కర్కాటక రాశి: పెట్టుబడుల విషయంలో తొందరపడకండి, ఆచితూచి అడుగు వేయండి. ఆరోగ్యపరంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేవు. ప్రేమ సంబంధాలు మరింత దృఢపడతాయి, భాగస్వామితో ఆహ్లాదకరమైన క్షణాలు గడుపుతారు.

    సింహ రాశి: డబ్బుకు సంబంధించిన లావాదేవీల్లో అప్రమత్తత అవసరం. సవాళ్లు ఎదురైనా, ఆఫీసులో మీ పనితీరు మెరుగ్గా ఉంటుంది. ప్రేమ జీవితంలో నెలకొన్న పాత మనస్పర్థలను తొలగించుకునే దిశగా అడుగులు వేయండి.

    కన్య రాశి: మీ భాగస్వామి మనోభావాలను గౌరవించండి. పెట్టుబడుల కోసం సురక్షితమైన మార్గాలను ఎంచుకోండి. పని పట్ల మీ అంకితభావం సానుకూల ఫలితాలను ఇస్తుంది. ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉంటుంది.

    తులా రాశి: ఆర్థిక లాభాల కోసం సురక్షితమైన పెట్టుబడి పథకాలను పరిశీలించండి. వృత్తిలో ఎదురయ్యే సవాళ్లను అవకాశాలుగా మలుచుకోండి. మీ ప్రేమ జీవితంలో కొత్త ఉత్సాహం నింపేలా ప్రయత్నించండి.

    వృశ్చిక రాశి: రోజు మీకు వృత్తిపరంగా విజయం, వ్యక్తిగత జీవితంలో గాఢమైన అనురాగం లభిస్తాయి. ఆర్థికంగా మీరు బలంగా ఉంటారు, పెట్టుబడులకు ఇది మంచి సమయం. ఆరోగ్యం సాధారణంగా ఉంటుంది.

    ధనుస్సు రాశి: ప్రేమ సంబంధాల్లో చిన్నపాటి సమస్యలు ఉన్నప్పటికీ, భాగస్వామితో గడపడం మీకు ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. వృత్తిలో మీ పనితీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఆరోగ్యపరంగా రోజు సంతృప్తికరంగా ఉంది.

    మకర రాశి: ప్రేమలో ఉన్న చిన్న చిన్న అపోహలు నేడు తొలగిపోతాయి. పని ప్రదేశంలో వేగం, నాణ్యతపై దృష్టి పెట్టండి. ఆరోగ్యపరంగా ఎటువంటి ఆందోళనలు లేవు.

    కుంభ రాశి: సంబంధాలలో స్పష్టత ఉంటుంది. ఆఫీసులో మీ పర్ఫార్మెన్స్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది. ఆర్థికంగా మీరు పటిష్టమైన స్థితిలో ఉంటారు. ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది.

    మీన రాశి: ప్రేమ జీవితాన్ని ఆనందమయం చేసుకోండి. వృత్తిలో ఆశించిన విజయాలు అందుకుంటారు. పెట్టుబడుల విషయంలో, ముఖ్యంగా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వంటి వాటిలో పెట్టుబడి పెట్టడానికి నేటి రోజు అనుకూలం.

    • Peddinti Sravya
      ABOUT THE AUTHOR
      Peddinti Sravya

      పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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    Home/Rasi Phalalu/ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు.. మరికొందరు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త!
    Home/Rasi Phalalu/ఈ రాశుల వారికి ఉద్యోగంలో ప్రశంసలు.. మరికొందరు ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త!
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