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ఈరోజు రాశి ఫలాలు: రక్షాబంధన్ వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంది? ఈ రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి!

హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం రోజుకు ప్రత్యేక ప్రాధాన్యత ఉంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు ఈ రోజున ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు. గ్రహాలు, నక్షత్రాల స్థానాల్లో మార్పుల కారణంగా 12 రాశుల వారికి భిన్నమైన ఫలితాలు కలుగుతాయని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది. 

Published on: Aug 28, 2026, 04:00:48 IST
By Peddinti Sravya, Hyderabad
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హిందూ సంప్రదాయంలో శుక్రవారం రోజుకు ఎంతో విశిష్టత ఉంది. లక్ష్మీదేవి అనుగ్రహం కోసం భక్తులు ఈ రోజు ప్రత్యేక పూజలు చేసి తమ దినచర్యను ప్రారంభిస్తుంటారు. ప్రతిరోజూ మారుతున్న గ్రహాల స్థానాలు, నక్షత్రాల గమనం మానవ జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపుతాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం నవగ్రహాల సంచారం వల్ల 12 రాశుల వారికి విభిన్న ఫలితాలు ఎదురవుతాయి. కొందరికి అనుకోని ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లభిస్తే, మరికొందరికి బాధ్యతలు పెరగడం లేదా ఖర్చులు అధికం కావడం జరుగవచ్చు

ఈరోజు రాశి ఫలాలు: రక్షాబంధన్ వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంది? ఈ రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి! (AI)
ఈరోజు రాశి ఫలాలు: రక్షాబంధన్ వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంది? ఈ రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి! (AI)

ఈరోజు రాశి ఫలాలు

మేష రాశి: ఈరోజు మీరు మానసికంగా చాలా ప్రశాంతంగా, తేలికగా భావిస్తారు. మీ ఆలోచనల్లో స్పష్టత ఉంటుంది. ఏ పని తలపెట్టినా ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకు వెళ్తారు, ఇది మీకు మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.

వృషభ రాశి: వ్యక్తిగత సంబంధాలలో సమతుల్యత లోపిస్తుంది. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త సంయమనం పాటించండి. మీపై మీకు నమ్మకం ఉంచండి. ఈరోజు మీ జీవితంలో కొన్ని సానుకూల మార్పులు చోటుచేసుకునే అవకాశం ఉంది.

మిథున రాశి: కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి ఆసక్తి చూపుతారు. మీలోని దయాగుణం ఇతరులతో బంధాలను మరింత బలపరుస్తుంది. కుటుంబ సభ్యులతో సంతోషంగా గడుపుతారు. మనసు ప్రశాంతంగా ఉంటుంది.

కర్కాటక రాశి: రొమాంటిక్ జీవితం అద్భుతంగా సాగుతుంది. ఉద్యోగంలో ఉన్నవారికి కొత్త బాధ్యతలు దక్కుతాయి, వీటిని సమర్థవంతంగా నిర్వహించి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉంటుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చినా సంయమనంతో వ్యవహరించండి.

సింహ రాశి: మీ అంతరాత్మ చెప్పే మాటను ఆలకించండి, అది సరైన మార్గదర్శకం చేస్తుంది. కుటుంబ బాధ్యతలను నిర్వర్తించడంలో మీ వ్యక్తిగత అవసరాలను కూడా సమతుల్యం చేసుకుంటారు. మీ మాటతీరుతో చుట్టూ ఉన్నవారిని ఆకట్టుకుంటారు.

కన్యా రాశి: ఆర్థిక లక్ష్యాలను సాధించడంలో మునుపెన్నడూ లేని విధంగా పురోగతి సాధిస్తారు. అనుభవజ్ఞుల సలహాలను స్వీకరించడానికి వెనుకాడకండి. మీ ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం మంచిది, ఒత్తిడిని తగ్గించుకోవడానికి విశ్రాంతి అవసరం.

తులా రాశి: ప్రతి పనిని ఎంతో జాగ్రత్తగా, ప్రణాళికాబద్ధంగా పూర్తి చేస్తారు. ఇతరులతో చర్చల ద్వారా బంధాలు బలపడతాయి. మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా బడ్జెట్ ప్రకారం నడుచుకోవడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పుతాయి.

వృశ్చిక రాశి: ఈరోజు కొన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా మీ ధైర్యంతో వాటిని ఎదుర్కొంటారు. చిన్న చిన్న సంతోషాలు మీలో ఆత్మవిశ్వాసాన్ని నింపుతాయి. భాగస్వామితో పరస్పర అవగాహన పెరుగుతుంది.

ధనుస్సు రాశి: జీవితంలో అనూహ్యమైన మార్పులు చోటుచేసుకునే సమయం ఇది. కొత్త సాహసాలు చేయడానికి, సరైన ప్రణాళికలు వేయడానికి ఇది సరైన రోజు. ఉద్యోగంలోనూ, కుటుంబంలోనూ శక్తిసామర్థ్యాలను సమతుల్యం చేయండి.

మకర రాశి: మీ చుట్టూ ఉన్నవారితో ఉత్సాహంగా సంభాషిస్తారు, దీనివల్ల కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ఆఫీసులో జరిగే మార్పులకు అనుగుణంగా మీ పనితీరును మార్చుకోండి. అనవసర ఖర్చులకు చెక్ పెట్టి సరైన బడ్జెట్ రూపొందించుకోవడం ముఖ్యం.

కుంభ రాశి: ఆర్థిక విషయాల్లో అనవసరపు ఖర్చులకు దూరంగా ఉండండి. మానసిక ప్రశాంతత కోసం కాసేపు నడవడం లేదా పుస్తకాలు చదవడం అలవాటు చేసుకోండి. కుటుంబ సభ్యులతో బహిరంగంగా మాట్లాడటం వల్ల బంధాలు బలపడతాయి. తగినంత నీరు తాగుతూ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకోండి.

మీన రాశి: మీ దృఢ సంకల్పం ఇంటా బయటా సానుకూల వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుంది. కొత్త ఆలోచనలు మిమ్మల్ని విజయాల వైపు నడిపిస్తాయి. ఆత్మవిశ్వాసంతో చేపట్టిన ప్రతి పనిలోనూ సఫలీకృతులు అవుతారు.

నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనదని మేము చెప్పము. వివరణాత్మక మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలోని నిపుణుడిని సంప్రదించండి.

  • Peddinti Sravya
    ABOUT THE AUTHOR
    Peddinti Sravya

    పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More

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Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: రక్షాబంధన్ వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంది? ఈ రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి!
Home/Rasi Phalalu/ఈరోజు రాశి ఫలాలు: రక్షాబంధన్ వేళ 12 రాశులకు ఎలా ఉంది? ఈ రాశులకు ధనలాభం, ఉద్యోగంలో పురోగతి!
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