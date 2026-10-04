సూర్య భగవానుడి అనుగ్రహంతో ఈ రాశులకు శుభ ఫలితాలు.. 12 రాశుల పూర్తి ఫలాలు!
అక్టోబర్ 4 ఆదివారం సూర్యభగవానుడికి అంకితమైన రోజుగా భావిస్తారు. జ్యోతిష్య అంచనాల ప్రకారం ఈ రోజు కొన్ని రాశులకు ఆర్థిక లాభాలు, కెరీర్ పురోగతి, ప్రశంసలు వంటి అనుకూల ఫలితాలు ఉండగా, మరికొన్ని రాశుల వారు ఖర్చులు, ఆరోగ్యం, భాగస్వామ్య సంబంధాలు వంటి విషయాల్లో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈరోజు అక్టోబర్ 4, 2026 ఆదివారం. హిందూ సాంప్రదాయంలో ఆదివారం దేవుడైన సూర్యభగవానుడికి అంకితం చేయబడింది. సూర్యారాధన చేయడం ద్వారా సమాజంలో పేరుప్రతిష్టలు, కీర్తి ప్రతిష్టలు పెరుగుతాయని నమ్ముతారు.
జ్యోతిష్య గణనల ప్రకారం, రేపటి రోజు కొన్ని రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలంగా ఉంటే, మరి కొన్ని రాశుల వారు ఆర్థిక మరియు వ్యక్తిగత విషయాల్లో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. 12 రాశుల వారి పూర్తి ఫలాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
మేష రాశి - ధన లాభం మరియు ప్రయాణాలు
మేష రాశి వారికి రేపటి రోజు అదృష్టకరంగా మారుతుంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత వృత్తి మరియు వ్యాపారంలో మంచి పురోగతి, లాభాలు కనిపిస్తాయి. అయితే వ్యాపారస్తులు ఖర్చుల విషయంలో కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంతో కలిసి సరదాగా బయటకు వెళ్లే ప్రణాళికలు రూపుదిద్దుకుంటాయి.
వృషభ రాశి - నైపుణ్యాల పెంపునకు పెద్దపీట
ఈ రోజు మీరు కొన్ని రాజకీయ వ్యూహాలు లేదా ఊహించని పరిణామాలకు గురికావచ్చు, కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఆర్థిక పరంగా సమయం చాలా బాగుంది. మీ నైపుణ్యాలను మెరుగుపరుచుకోవడానికి మరియు కొత్త విషయాలను నేర్చుకోవడానికి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఇది సరైన సమయం.
మిథున రాశి - వ్యాపారంలో లాభాలు
మిథున రాశి వారికి ఈ రోజు సంతృప్తికరంగా గడుస్తుంది. మీ తోటి ఉద్యోగులు లేదా జూనియర్స్ ఇచ్చే సలహాలను స్వీకరించడానికి వెనుకాడకండి. వ్యాపారం బాగా వృద్ధి చెందుతుంది, దీనివల్ల మంచి లాభాలను ఆశించవచ్చు.
కర్కాటక రాశి - ప్రశంసలు మరియు పదోన్నతి
మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది, అందరి ప్రశంసలు అందుకుంటారు. వ్యాపారస్తులు తమ వ్యాపారాన్ని విస్తరించుకోవడానికి మంచి రోజు. అయితే ఆరోగ్యరీత్యా ఆయిలీ ఫుడ్స్కు దూరంగా ఉండటం మంచిది. మీ కష్టపడే తత్వమే మీకు త్వరలో ప్రమోషన్ను తెచ్చిపెడుతుంది.
సింహ రాశి - కలలు నిజమయ్యే రోజు
సింహ రాశి వారికి ఈ రోజు కోరుకున్న కోరికలు నెరవేరే రోజులా ఉంటుంది. ఆర్థిక పరిస్థితి బలంగా ఉండటంతో పాటు మంచి లాభాలు ఆర్జిస్తారు. అయితే మీ మానసిక మరియు శారీరక ఆరోగ్యంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టడం చాలా ముఖ్యం.
కన్య రాశి - పనుల్లో మందగమనం
కొన్ని ఊహించని సంఘటనల వల్ల మీ పనులు అనుకున్న వేగంతో సాగకపోవచ్చు. మీరు ఆశించిన ఫలితాలు రావడానికి కాస్త సమయం పడుతుంది. అయితే ఆర్థిక పరిస్థితి మాత్రం మీరు ఊహించిన విధంగానే నిలకడగా ఉంటుంది.
తులా రాశి - ఫిట్నెస్కు ప్రాధాన్యత
ఈ రోజు మీ ఆరోగ్యం మరియు ఫిట్నెస్ మీద శ్రద్ధ పెట్టండి, ఒత్తిడికి దూరంగా ఉండండి. కార్యాలయంలో మీకు కొత్త బాధ్యతలు అప్పగించే అవకాశం ఉంది. సీనియర్ అధికారులతో మాట్లాడేటప్పుడు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండండి, అహంకారానికి పోకండి.
వృశ్చిక రాశి - భాగస్వామ్య వ్యాపారాల్లో సవాళ్లు
భాగస్వామ్య వ్యాపారం చేసేవారికి సహచరులతో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఇది బంధంలో దూరాన్ని పెంచవచ్చు. రోజు ప్రారంభం బాగున్నప్పటికీ, సాయంత్రం వేళల్లో ఒడిదుడుకులు ఎదురుకావచ్చు. సానుకూల దృక్పథంతో ఉండటం ముఖ్యం.
ధనుస్సు రాశి - ఆర్థిక నష్టాల పట్ల అప్రమత్తత
ఈ రోజు కొన్ని ఆర్థిక నష్టాలు జరిగే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. ఎంతటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లోనైనా మీ సానుకూల ఆలోచనా విధానాన్ని కోల్పోకండి. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవడానికి మీ ఆహారంలో పచ్చి కూరగాయలను చేర్చుకోండి.
మకర రాశి - ఊహించని ఖర్చులు
ఖర్చులు మీ బడ్జెట్ను తారుమారు చేసి మానసిక ఆందోళనకు గురిచేయవచ్చు. ఒత్తిడిని జయించడానికి సెల్ఫ్ కేర్పై దృష్టి పెట్టండి. కుటుంబంలోని ఒక సభ్యుడి నుండి శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది.
కుంభ రాశి - లక్ష్య సాధన కోసం అధిక శ్రమ
కెరీర్ మరియు ఆర్థిక విషయాలు సాధారణంగానే సాగిపోతాయి. మీ లక్ష్యాలను చేరుకోవడానికి ఈ రోజు మీరు సాధారణం కంటే ఎక్కువ కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. వ్యాపారంలో ఆర్థిక పరమైన చిన్నపాటి ఇబ్బందులు ఎదురుకావచ్చు.
మీన రాశి - కెరీర్లో ఒడిదుడుకులు
మీ కెరీర్లో కొన్ని హెచ్చుతగ్గులను ఎదుర్కొంటారు. శరీరాన్ని హైడ్రేటెడ్గా ఉంచుకోండి మరియు స్వీయ సంరక్షణపై శ్రద్ధ వహించండి. ఖర్చులు పెరిగే సూచనలున్నందున మీ ఆర్థిక పరిస్థితి పట్ల అత్యంత జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాల్సిన అవసరం ఉంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More