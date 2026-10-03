సూర్య సంచారం 2027 : కుంభరాశిలోకి భాస్కరుడు - ఈ 5 రాశుల వారికి 31 రోజులు కష్టకాలం!
2027 ప్రారంభంలో సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. శనిదేవుడి అధిపత్యంలో ఉన్న కుంభరాశిలో సూర్యుడు సంచరించే 31 రోజుల పాటు కర్కాటక, సింహం, తుల సహా 5 రాశుల వారు తీవ్ర అప్రమత్తంగా ఉండాలని జ్యోతిష్య నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాల రాశి మార్పునకు ఎంతో ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. రాబోయే 2027 సంవత్సరంలో కూడా గ్రహాల కదలికలు ద్వాదశ రాశుల జీవితాలపై బలమైన ప్రభావాన్ని చూపనున్నాయి. ప్రముఖ జ్యోతిష్య పండితులు నరేంద్ర ఉపాధ్యాయ్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం... 2027 ఫిబ్రవరి 13వ తేదీన సూర్య భగవానుడు కుంభరాశిలోకి ప్రవేశించనున్నాడు. అక్కడ పూర్తి 31 రోజుల పాటు సూర్యుడి గ్రహ సంచారం కొనసాగుతుంది.
కుంభరాశికి అధిపతి శనిదేవుడు. శని, సూర్యుల కలయిక మరియు వారి శక్తుల పరస్పర ప్రభావం వల్ల ఈ కాలంలో కొన్ని రాశుల వారికి తీవ్రమైన సవాళ్లు ఎదురయ్యే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ఈ సంచారం వల్ల కొన్ని రాశుల వారికి శుభ ఫలితాలు లభించినప్పటికీ, మరికొన్ని రాశుల వారికి మాత్రం కష్టమైన రోజులు ప్రారంభం కానున్నాయి. ముఖ్యంగా కర్కాటక, సింహ, తుల, వృశ్చిక, మీన రాశుల వారు రాబోయే ఈ 31 రోజుల వ్యవధిలో అత్యంత జాగ్రత్తగా ఉండాలని పండితులు సూచిస్తున్నారు.
కర్కాటక రాశి :
కుంభరాశిలో సూర్య సంచారం వల్ల కర్కాటక రాశి జాతకులకు అనేక రకాల ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగ రీత్యా, అలాగే వ్యక్తిగత జీవితంలో పరిస్థితులు కాస్త క్లిష్టంగా మారవచ్చు. పిత్రార్జిత ఆస్తులు లేదా తండ్రి వైపు బంధువులతో మనస్పర్థలు, ఉద్రిక్తతలు చోటుచేసుకునే వీలుంది. ప్రభుత్వ రంగం లేదా ప్రభుత్వ అధికారుల నుంచి చట్టపరమైన సమస్యలు లేదా నష్టాలు వాటిల్లే సూచనలు ఉన్నాయి. ఆఫీసులో సీనియర్లతో మాట్లాడేటప్పుడు అత్యంత ఓర్పు వహించాలి. ఈ 31 రోజుల వ్యవధిలో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం.
సింహ రాశి :
2027 ప్రారంభంలో జరిగే ఈ సూర్య గ్రహ మార్పు వల్ల సింహ రాశి వారు కొంత మానసిక ఆందోళనకు గురికావాల్సి వస్తుంది. సింహ రాశికి సూర్యుడే అధిపతి అయినప్పటికీ, శని క్షేత్రంలో సూర్యుడి స్థితి వల్ల కొన్ని ఇబ్బందులు తప్పవు. ముఖ్యంగా ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన పనుల్లో, అధికారిక విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాలి. ఎలాంటి కాగితాలపై సంతకాలు చేసినా, పేపర్ వర్క్ పూర్తి చేస్తున్నా నిర్లక్ష్యం వహించవద్దు. లేకపోతే చిక్కుల్లో పడే ప్రమాదం ఉంది. ఈ సమయంలో ఎటువంటి తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోకండి.
తులా రాశి :
తులారాశి వారు ఈ గ్రహ సంచార సమయంలో తమ భావోద్వేగాలను పూర్తి నియంత్రణలో ఉంచుకోవాల్సి ఉంటుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం చాలా ముఖ్యం. తొందరపడి, భావోద్వేగాలకు లోనై ఎలాంటి నిర్ణయాలూ తీసుకోకూడదు. ఆ తర్వాత పశ్చాత్తాపపడాల్సి రావచ్చు. ఈ ప్రతికూల సంచార సమయంలో మిమ్మల్ని మీరు మానసికంగా ప్రశాంతంగా ఉంచుకుంటే, అనేక చిక్కుల నుంచి బయటపడవచ్చు. సమస్యలను శాంతియుతంగా పరిష్కరించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి.
వృశ్చిక రాశి :
సూర్యుడు కుంభరాశిలోకి అడుగుపెట్టిన వెంటనే వృశ్చిక రాశి వారి జీవితంలో ఒత్తిడి, మానసిక ఆందోళనలు పెరిగే సూచనలు ఉన్నాయి. చిన్న చిన్న విషయాలు కూడా పెద్ద సమస్యలుగా మారే ప్రమాదం ఉంది. ఇతరులతో మాట్లాడేటప్పుడు వాడే పదాల పట్ల చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కుటుంబంలోని పెద్దలు ఏదైనా సలహా ఇస్తే నిర్లక్ష్యం చేయకుండా వినాలి. ప్రశాంతత, సహనంతో ఉంటే మాత్రమే ఈ పరిస్థితులను అధిగమించగలరు.
మీన రాశి :
మీన రాశి జాతకులు కూడా 2027 ప్రారంభంలో వచ్చే ఈ 31 రోజుల సూర్య సంచార సమయంలో హెచ్చరికతో ఉండాలి. వృత్తి ఉద్యోగాల్లో పనిభారం, ఒత్తిడి వల్ల కొన్ని ఆటంకాలు ఎదురవుతాయి. అదే సమయంలో కుటుంబ, వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ ప్రతికూల వాతావరణం నెలకొనే అవకాశం ఉంది. ఏ విషయంలోనూ తొందరపడి నిర్ణయాలు తీసుకోకుండా, ప్రతి అడుగూ ఆలోచించి వేయడం ద్వారా సమస్యలను నివారించవచ్చు.
- ABOUT THE AUTHORMaheshwaram Mahendra Chary
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ జర్నలిజంలో 9 ఏళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ ఏపీ, తెలంగాణకు సంబంధించిన ప్రాంతీయ వార్తలను రాస్తారు. ముఖ్యంగా రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ఏపీ, తెలంగాణ ప్రభుత్వ పథకాలకు సంబంధించి ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.జర్నలిజంలో పీజీ చేసే సమయంలో క్యాంపస్ రిక్రూట్ మెంట్ లో భాగంగా 2017లో ఈటీవీ భారత్ లో చేరారు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల సమయంలో ఈటీవీ డెస్క్ లోనూ కొన్ని నెలలపాటు పని చేశారు. 2019 ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఈటీవీ భారత్ ఏర్పాటు ఏర్పాటు చేసిన స్పెషల్ డెస్క్ లో కూడా పని చేశారు. ఈనాడు జర్నలిజం స్కూల్ లో కొద్దిరోజుల పాటు ట్రైనీ జర్నలిస్టులకు పాఠాలు కూడా బోధించిన అనుభవం ఉంది.2022లో హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో చేరారు. అద్భుతమైన పనితీరుతో ప్రస్తుతం పని చేస్తున్న సంస్థలో 2023 - 2024 ఏడాదికానూ ప్రతిష్టాత్మకమైన 'లాంగ్వేజేస్ జర్నో' అవార్డును అందుకున్నారు. పలుమార్లు హెచ్టీ ఇన్స్టా అవార్డులు దక్కించుకున్నారు. ఇది డిజిటల్ జర్నలిజంలో ఆయన చూపిస్తున్న నిబద్ధతకు, వార్తా సేకరణలో ఆయన పాటించే ఖచ్చితత్వానికి నిదర్శనం.హైదరాబాద్ లోని నిజాం కాలేజీ నుంచి బీఎస్సీలో డిగ్రీ పట్టా పొందారు. తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం నుంచి జర్నలిజం అండ్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ లో పీజీ పూర్తి చేశారు. అకడమిక్స్ లో మంచి ప్రతిభకు గానూ యూనివర్శిటీ నుంచి గోల్డ్ మెడల్ ను పొందారు. ఆ తర్వాత ఉస్మానియా యూనివర్శిటీ క్యాంపస్ నుంచి లా డిగ్రీ పట్టా పొందారు.Read More