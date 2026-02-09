Valentine's week Love Horosope: వాలెంటైన్స్ వీక్ ప్రేమ ఫలాలు.. 12 రాశుల ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంది? ఓ రాశి వారి ప్రేమ సక్సెస్
Valentine's week Love Horosope: ఈ వారం మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు ప్రజల ప్రేమ జీవితంలో చాలా పెద్ద మార్పులు ఉండవచ్చు. కొన్ని రాశిచక్రాల వారు కొత్త వ్యక్తి జీవితంలోకి ప్రవేశించవచ్చు. కొన్ని రాశిచక్రాల సంబంధాలు విచ్ఛిన్నం కావచ్చు. ఫిబ్రవరి 9 నుండి 15, 2026 వరకు ఈ వారం మీ ప్రేమ జీవితం ఎలా ఉంది?
మేష రాశి:
ఈ వారం మీరు ప్రేమ గురించి మీ భావాలపై శ్రద్ధ వహించాలి. మిమ్మల్ని మీరు ప్రశ్నించుకోండి. సంబంధంలో చాలా మార్పులు వస్తాయి. శాంతి, అభిరుచి లేదా స్వచ్ఛమైన హృదయంతో ఉంటారు. ఈ వారం మీ సంబంధాన్ని మీరు నిర్ణయిస్తారనే భావన భవిష్యత్తులో సంబంధం యొక్క దిశను నిర్ణయిస్తుంది. ఫలితాలను వెంబడించడానికి బదులుగా, ఈ క్షణంలో మానసికంగా దృడంగా ఉండండి. ఇలా చేయడం ద్వారా, మీరు కోరుకున్న ప్రేమ మరియు ఆప్యాయతను పొందుతారు.
వృషభ రాశి:
ఈ వారం మీరు, మీ భాగస్వామి ఒకరితో ఒకరు ఎలా మాట్లాడుకుంటున్నారో చూడండి. అవగాహన లేకపోవడం లేదా మరింత అవగాహన చూపించాల్సిన అవసరం ఉందని అర్థం చేసుకోండి. మీ భాగస్వామి చెప్పే దేనికైనా వెంటనే స్పందించే బదులు, లోతైన శ్వాస తీసుకోండి, జాగ్రత్తగా వినండి. చాలా సార్లు వినడం వల్ల సంబంధం బాగుంటుంది.
మిథున రాశి:
ఈ వారం సంభాషణ నెమ్మదిగా ఉంటుంది. ప్రతిదీ ఒకేసారి పూర్తి చేయడానికి తొందరపడవద్దు. ఇది సాధారణ డేట్ అయినా లేదా హృదయానికి సంబంధించిన విషయం అయినా, విషయాలు సజావుగా సాగనివ్వండి. ఈ వారం ప్రతి ప్రశ్నకు సమాధానం పొందాల్సిన అవసరం లేదు. మీతో సున్నితంగా ఉండండి. ఇది మీ భాగస్వామితో సంబంధాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
కర్కాటక రాశి:
ఈ వారం మీ మానసిక స్థితిలో హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. కొన్నిసార్లు బాగుంటుంది, కొన్నిసార్లు భారంగా ఉంటుంది. మీ భావోద్వేగాల నుండి పారిపోయే బదులు, వాటిని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. వాటిని మీ భాగస్వామితో సరైన మార్గంలో పంచుకోండి. ఇలా చేయడం ద్వారా సంబంధం బలపడుతుంది. ప్రేమలో మీకు ఏమి కావాలో మీకు స్పష్టమైన అవగాహనతో వుంటారు.
సింహ రాశి:
నిన్నటి బాధను నేటి ప్రేమకు తీసుకురాకండి. ఏమి జరిగిందో విడిచిపెట్టి మిమ్మల్ని మీరు క్షమించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ హృదయంలో ఏదైనా ఉంటే, దానిని ఓపెన్ గా చెప్పండి. దూరం నిర్లక్ష్యం కాదని, సంబంధాన్ని కాపాడటానికి ఒక మార్గం అని భాగస్వామికి వివరించండి.
కన్య రాశి:
ఈ సమయంలో సంబంధంలో సాన్నిహిత్యం, కొంత దూరం రెండింటినీ సమతుల్యం చేయడం చాలా ముఖ్యం. కాస్త స్పేస్ కావాలంటే స్పష్టంగా చెప్పండి. మిమ్మల్ని మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం అనేది సంబంధం నుండి దూరంగా ఉండడం కాదు. ఒకరిని ఒకరు అర్ధం చేసుకోవడం కూడా అవసరం.
తులా రాశి:
ఈ వారం పాత సమస్యలను ప్రశాంతమైన మనస్సుతో పరిష్కరించుకునే సమయం. మీరు, మీ భాగస్వామి ఇద్దరూ మారారు. కాబట్టి తేడాల గురించి గౌరవంగా మాట్లాడండి. ఆరోపణలు లేకుండా వినండి. చల్లని, హృదయపూర్వక సంభాషణ సంబంధంలో సమస్యలను తగ్గిస్తుంది.
వృశ్చిక రాశి:
శ్రద్ధ తీసుకోకపోతే పని లేదా ఇంటి ఒత్తిడి సంబంధాన్ని ప్రభావితం చేస్తుంది. భాగస్వామి వల్ల కోపం వచ్చినప్పుడు మాట్లాడే ముందు విరామం ఇవ్వండి. రిలేషన్షిప్ కాపాడుకోవడం చాలా ముఖ్యం. ఈ వారం మిమ్మల్ని మీరు నియంత్రించుకోవడం మీ ప్రేమను అదుపులో ఉంచుతుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ఈ వారం పెద్ద హావభావాలతో ఆకట్టుకునే ప్రయత్నం చేయవద్దు. చిన్నపాటి ప్రేమపూర్వక పనులు మరింత ప్రభావం చూపుతాయి. మీరు వాగ్దానం చేసిన దానిని అందించండి. మీ నిరంతర సంరక్షణ సంబంధాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.
మకర రాశి:
ఈ వారం కేవలం చిన్న విషయాలకే పరిమితం కాకండి. మీ భాగస్వామితో మాట్లాడండి. “రోజు ఎలా ఉంది?” అని అడగడానికి బదులు “మీరు ఎలా ఉన్నారు?” అని అడగండి. మీరు ఒంటరిగా ఉంటే, అనవసరమైన వాటికి దూరంగా ఉండండి, నిజమైన కనెక్షన్పై దృష్టి పెట్టండి.
కుంభ రాశి:
వారం ప్రారంభంలో మీకు మీ భాగస్వామి నుండి కొంత దూరం అవసరం కావచ్చు, వారం చివరిలో మీకు దగ్గరగా ఉండాలని అనిపించవచ్చు. ఇది సాధారణం. మీ మూడ్ స్వింగ్స్ను సానుకూల రీతిలో అర్థం చేసుకోండి, నిర్వహించండి. మీరు ఒకరినొకరు ప్రేమతో చూసుకుంటే, సంబంధంలో మంచి శక్తి ఉంటుంది.
మీన రాశి:
ఈ వారం భాగస్వామితో చిన్న అపోహలు ఉండవచ్చు. వాటిని అణచివేస్తే భవిష్యత్తులో అవి పెద్దవిగా మారవచ్చు. మాట్లాడటానికి కొంచెం ఇబ్బందికరంగా అనిపించినప్పటికీ, ఇప్పుడే మీ భావాలను పంచుకోండి. ఇప్పుడు ఈ విషయంపై స్పష్టత ఇవ్వడం వల్ల సంబంధాలు బలపడతాయి.