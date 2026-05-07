Venus Transit: పదోన్నతులు, ఆకస్మిక ధనలాభం.. శుక్రుడి సంచారంతో ఈ రాశుల దశ తిరగబోతోంది!
Venus Transit: శుభప్రదమైన గ్రహాల్లో శుక్రుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. శుక్రుడి సంచారం వల్ల మీ జీవితంలో ఎలాంటి మార్పులు రానున్నాయి? ఆస్తులు కలిసి వస్తాయా? కెరీర్లో వృద్ధి ఉంటుందా? 12 రాశుల వారిపై ఈ ప్రభావం ఎలా ఉండబోతోందో ఈ విశ్లేషణాత్మక కథనంలో తెలుసుకోండి.
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో అత్యంత శుభప్రదమైన గ్రహాల్లో శుక్రుడికి ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. ప్రేమ, ఐశ్వర్యం, విలాసం, అందం మరియు దాంపత్య సుఖానికి కారకుడైన ఈ కళత్ర కారకుడు తన సొంత రాశి అయిన వృషభం నుంచి నిష్క్రమించి, 2026 మే 14న బుధుడి నివాసమైన మిథున రాశిలోకి ప్రవేశించబోతున్నాడు. ఈ గ్రహ మార్పు కేవలం ఆకాశంలో జరిగే ప్రక్రియ మాత్రమే కాదు, మానవ జీవితంలోని ఆర్థిక, వ్యక్తిగత విషయాలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతుంది.
ముఖ్యంగా వ్యాపార లావాదేవీలు, రూపాయి విలువ, విలాస వస్తువుల మార్కెట్పై దీని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. మిథున రాశిలో శుక్రుడి సంచారం వల్ల ద్వాదశ రాశుల వారి జాతక చక్రాల్లో ఎలాంటి మార్పులు చోటుచేసుకోనున్నాయో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
మిథున రాశిలో శుక్రుడు.. పన్నెండు రాశులపై ప్రభావం
మేష రాశి:
శుక్రుడు మీ రాశి నుంచి మూడవ ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల మీలో అపారమైన ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. సమాజంలో మీ పరపతి పెరగడమే కాకుండా, మిత్రులతో కలిసి విహారయాత్రలు చేసే అవకాశాలు మెండుగా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా క్రియేటివ్ రంగాల్లో ఉన్న వారికి ఈ సమయం బంగారు బాతులా మారుతుంది. అయితే, భాగస్వామితో మాట్లాడేటప్పుడు కొంచెం సంయమనం పాటించడం అవసరం.
వృషభ రాశి:
మీ రాశి అధిపతి శుక్రుడు రెండవ పాదంలోకి ప్రవేశిస్తున్నాడు. దీని వల్ల ఆర్థిక ఇబ్బందులు తొలగిపోయి, ఆకస్మిక ధన లాభం కలిగే అవకాశం ఉంది. నిలిచిపోయిన బకాయిలు వసూలవుతాయి. ఉద్యోగస్తులకు పదోన్నతి లేదా జీతాల పెంపు వంటి శుభవార్తలు వింటారు. మీ మాట తీరుతో ఎదుటివారిని సులభంగా ఆకట్టుకుంటారు.
మిథున రాశి:
శుక్రుడు మీ సొంత రాశిలోనే ప్రవేశిస్తున్నాడు. ఇది మీ వ్యక్తిత్వంలో కొత్త మెరుపును తెస్తుంది. మీ వైపు ప్రజలు ఆకర్షితులవుతారు. గృహోపకరణాలు లేదా కొత్త వాహనం కొనుగోలు చేసే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. వైవాహిక జీవితంలో అన్యోన్యత పెరుగుతుంది. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ, అవి మీకు సంతోషాన్నిచ్చే అంశాలకే అవుతాయి.
కర్కాటక రాశి:
విదేశీ ప్రయాణాలకు మార్గం సుగమం అవుతుంది. విదేశీ వ్యాపారాల ద్వారా లాభాలు గడిస్తారు. అయితే, విలాసాల కోసం అనవసరంగా డబ్బు ఖర్చు చేసే ప్రమాదం ఉంది. ఇంటి అలంకరణ లేదా మరమ్మతుల కోసం వెచ్చించే అవకాశముంది. ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
సింహ రాశి:
మీకు ఇది లాభదాయకమైన కాలం. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. వృత్తి జీవితంలో పై అధికారుల నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లి పీటల వరకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థులు పోటీ పరీక్షల్లో రాణిస్తారు. అయితే, పని ఒత్తిడి వల్ల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం పడకుండా చూసుకోవాలి.
కన్య రాశి:
శుక్రుడి సంచారం వల్ల కెరీర్లో ఊహించని మార్పులు వస్తాయి. కొత్త బాధ్యతలు మిమ్మల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయి. వ్యాపార విస్తరణకు ఇది సరైన సమయం. సామాజికంగా మీ గౌరవం పెరుగుతుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
తులా రాశి:
భాగ్య స్థానంలో శుక్రుడి సంచారం వల్ల అదృష్టం మీ తలుపు తడుతుంది. పిత్రార్జిత ఆస్తుల విషయంలో ఉన్న వివాదాలు తొలగిపోతాయి. ఆధ్యాత్మిక యాత్రలు చేసే అవకాశం ఉంది. కార్యాలయంలో కష్టానికి తగ్గ ఫలితం ఆలస్యంగానైనా అందుతుంది. తోబుట్టువులతో సఖ్యత పెరుగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి:
ఎనిమిదవ ఇంట్లో శుక్రుడి సంచారం మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. పాత పెట్టుబడుల నుంచి ఆకస్మికంగా డబ్బు అందుతుంది. అయితే, ఖర్చుల విషయంలో నియంత్రణ అవసరం. భాగస్వామితో అనవసర వాదనలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. కోపంతో నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు.
ధనుస్సు రాశి:
సప్తమ భావంలో శుక్రుడు ఉండటం వల్ల భాగస్వామ్య వ్యాపారాలు లాభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో గతంలో ఉన్న మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, ప్రేమానురాగాలు పెరుగుతాయి. కొత్త ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవడానికి ఇది అనువైన సమయం. ఆరోగ్య విషయంలో మాత్రం అజాగ్రత్త వద్దు.
మకర రాశి:
శుక్రుడు ఆరవ ఇంట్లో సంచరించడం వల్ల శత్రువులపై విజయం సాధిస్తారు. ఉద్యోగ రీత్యా మీ పట్టు పెరుగుతుంది. అయితే, ఆహారపు అలవాట్ల వల్ల ఉదర సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. పోటీ పరీక్షలకు సిద్ధమవుతున్న వారికి ఈ కాలం అనుకూలిస్తుంది.
కుంభ రాశి:
సంతాన పరంగా శుభవార్తలు వింటారు. కొత్తగా ఉద్యోగ అన్వేషణ చేసే వారికి మంచి అవకాశాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ జీవితం ఉత్సాహంగా సాగుతుంది. అయితే, ఉదర సంబంధిత చిన్నపాటి ఇబ్బందులను నిర్లక్ష్యం చేయకండి.
మీన రాశి:
నాలుగవ ఇంట్లో శుక్రుడి సంచారం వల్ల గృహ సౌఖ్యం లభిస్తుంది. కొత్త ఇల్లు లేదా స్థలం కొనే యోగం ఉంది. బంధుమిత్రుల మద్దతు లభిస్తుంది. వ్యాపారంలో లాభాలు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే, కుటుంబ సభ్యులతో మాట్లాడేటప్పుడు స్పష్టత ఉండాలి, లేదంటే చిన్నపాటి అపార్థాలు తలెత్తవచ్చు.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు.