మృగశిరలోకి శుక్రుడి రాక: ఈ మూడు రాశుల వారికి అదృష్టం మామూలుగా లేదు.. ఇక పండగే!
జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో సంపద, విలాసాలకు కారకుడైన శుక్రుడు మే 8 నుంచి తన నక్షత్రాన్ని మార్చుకోబోతున్నాడు. మంగళుడికి అధిపతిగా ఉన్న మృగశిర నక్షత్రంలోకి శుక్రుడి ప్రవేశం వల్ల సింహ, కన్య, వృశ్చిక రాశుల జాతకులకు విశేష లాభాలు కలగనున్నాయి. ఆ వివరాలు మీకోసం..
జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం గ్రహాల రాశి పరివర్తనతో పాటు నక్షత్ర సంచారానికి కూడా ఎంతో ప్రాధాన్యత ఉంది. ముఖ్యంగా ఐశ్వర్యం, ప్రేమ, సౌఖ్యాన్ని ప్రసాదించే శుక్ర గ్రహం తన నడకను మార్చిన ప్రతిసారీ ద్వాదశ రాశులపై దాని ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రస్తుతం వృషభ రాశిలో రోహిణి నక్షత్రంలో కొలువై ఉన్న శుక్రుడు, త్వరలోనే మృగశిర నక్షత్రంలోకి అడుగుపెట్టబోతున్నాడు.
మే 8న కీలక మార్పు
హిందూ పంచాంగం ప్రకారం, 2026 మే 8వ తేదీ శుక్రవారం రాత్రి 09:51 గంటలకు శుక్రుడు మృగశిర నక్షత్రంలోకి ప్రవేశిస్తాడు. ఈ నక్షత్రానికి కుజుడు (మంగళుడు) అధిపతి. అంటే శుక్ర, మంగళ గ్రహాల శక్తులు మేళవించే ఈ సమయం కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇవ్వబోతోంది. మే 19 వరకు శుక్రుడు ఇదే స్థితిలో కొనసాగుతాడు. ఈ 11 రోజుల కాలం ఏయే రాశుల జాతకాలను మలుపు తిప్పబోతుందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
1.సింహ రాశి: కెరీర్లో కొత్త శిఖరాలు
సింహ రాశి వారికి ఈ నక్షత్ర మార్పు ఒక వరంగా మారనుంది. ముఖ్యంగా ఉద్యోగస్తులకు ఆఫీసులో బాస్ నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది. "వృత్తిపరంగా కొత్త ప్రాజెక్టులను చేపట్టే అవకాశం ఉంది. ఇది మీ సామర్థ్యాన్ని నిరూపించుకోవడానికి సరైన సమయం," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. ఆర్థిక పరిస్థితి నిలకడగా ఉండటమే కాకుండా, కుటుంబ సభ్యులు లేదా స్నేహితులతో కలిసి విహారయాత్రలకు వెళ్లే ప్లాన్ చేస్తారు. జీవిత భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడుపుతారు.
2.కన్యా రాశి: వ్యాపారంలో లాభాల పంట
వ్యాపార రంగంలో ఉన్న కన్యా రాశి జాతకులకు ఈ కాలం లాభసాటిగా ఉంటుంది. పెండింగ్లో ఉన్న పనులు వేగంగా పూర్తవుతాయి. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. ఇంట్లో శుభకార్యాల చర్చలు జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా సంతానం వైపు నుంచి మీరు ఆశించిన శుభవార్త వినే అవకాశం ఉంది. మీ భాగస్వామితో మనస్పర్థలు ఉంటే, కూర్చుని మాట్లాడుకోవడం ద్వారా ఈ సమయంలో వాటిని సులభంగా పరిష్కరించుకోవచ్చు.
3.వృశ్చిక రాశి: పెరగనున్న ఆదాయం, మెరుగైన ఆరోగ్యం
వృశ్చిక రాశి వారికి శుక్రుడి సంచారం సంతోషాన్ని మోసుకొస్తుంది. కుటుంబంలో గత కొంతకాలంగా ఉన్న గొడవలు సద్దుమణిగి ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. వ్యాపారంలో ఊహించని ధన లాభం కలిగే సూచనలు ఉన్నాయి. పాత అనారోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. ఆఫీసులో ఉన్నతాధికారుల ప్రశంసలు అందుకోవడమే కాకుండా, ప్రత్యేక ప్రయాణాలు చేసే అవకాశం ఉంది.
మృగశిర నక్షత్రంలో శుక్రుడి సంచారం ఈ మూడు రాశుల వారికి సానుకూలతను ఇస్తున్నప్పటికీ, వ్యక్తిగత జాతకంలోని గ్రహ స్థితులను బట్టి ఫలితాల్లో స్వల్ప మార్పులు ఉండవచ్చు. ఏది ఏమైనా, మే 8 నుంచి మే 19 వరకు ఈ రాశుల వారు వచ్చిన అవకాశాలను అందిపుచ్చుకుంటే ఆర్థికంగా, సామాజికంగా ఎదిగే అవకాశం పుష్కలంగా ఉంది.
