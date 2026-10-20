విజయదశమి రాజయోగాలు.. ఈ 7 రాశుల వారికి ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ధనలాభంలో శుభవార్తలు!
విజయదశమి జ్యోతిష్య పరంగా పలు గ్రహాల కలయికలు, రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయని ఈ కథనం వివరిస్తోంది. శుక్రుడు, బుధుడు తులారాశిలో, శని మీనరాశిలో, గురుడు, కుజుడు కర్కాటక రాశిలో సంచరిస్తున్నట్లు పేర్కొంటూ లక్ష్మీనారాయణ, బుధాదిత్య, గురు మంగళ, శుక్రాదిత్య, మాళవ్య, హంస రాజయోగాల గురించి ప్రస్తావించింది.
చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీకగా జరుపుకునే విజయదశమి పండుగకు ఈసారి ప్రత్యేక విశిష్టత సంతరించుకుంది. తెలుగు ప్రజలు ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో కొలిచే దసరా పర్వదినాన ఆకాశంలో అరుదైన గ్రహాల గమనం ఆశ్చర్యపరుస్తోంది.
జ్యోతిష్య శాస్త్ర లెక్కల ప్రకారం, ఈ విజయ దశమి నాడు నక్షత్రాల సానుకూల స్థితి వల్ల అనేక శక్తివంతమైన రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. ఏళ్ల తరబడి కనిపించని రీతిలో గ్రహాల అన్యోన్యత కుదరడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఆధ్యాత్మిక వాతావరణం ఉట్టిపడుతోంది.
ఆకాశంలో అద్భుత గ్రహాల సంయోగం.. ఏర్పడుతున్న రాజయోగాలు
ఖగోళ లెక్కల ప్రకారం, ఈ దసరా రోజున శుక్ర, బుధులు తులారాశిలో సంచరిస్తుండగా, శని మీన రాశిలో ఉన్నారు. అలాగే దేవగురు బృహస్పతి, కుజుడు కర్కాటక రాశిలోనూ, రాహువు కుంభ రాశిలో, కేతువు సింహ రాశిలోనూ కొలువుదీరారు. మనోకారకుడైన చంద్రుడు మక్కరాశిలో ప్రయాణించనున్నారు.
ఈ గ్రహాల ప్రత్యేక కూర్పు వల్ల అనేక అద్భుతమైన యోగాలు రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. బుధ, శుధుల కలయికతో 'లక్ష్మీనారాయణ రాజయోగం', బుధ-సూర్యుల కలయికతో 'బుధాదిత్య రాజయోగం' ఏర్పడుతున్నాయి. గురు, కుజుల కలయిక 'గురు మంగళ యోగాన్ని' ఇస్తుండగా, సూర్య-శుక్రుల కలయిక 'శుక్రాదిత్య రాజయోగాన్ని' ప్రసాదిస్తోంది. అంతేకాకుండా, శుక్రుడు తులారాశిలోకి ప్రవేశించడం వల్ల 'మాళవ్య రాజయోగం', గురుని ప్రత్యేక గమనం ద్వారా 'హంస రాజయోగం' రూపుదిద్దుకుంటున్నాయి. ఈ మహాయోగాల ప్రభావంతో కొన్ని రాశుల వారికి ఈ దసరా తిథి నుంచి అదృష్ట దారులు తెరుచుకోనున్నాయి.
ఈ 7 రాశుల వారికి జాక్పాట్.. ఎవరికి ఎలాంటి ఫలితాలు?
ఈ విజయదశమి రోజు ఏడు రాశుల వారికి అత్యంత అనుకూలమైన ఫలితాలు దక్కనున్నాయి. ఆయా రాశుల జాతకచక్రంపై రాజయోగాల ప్రభావం ఏ విధంగా ఉంటుందో పరిశీలిద్దాం.
మేష రాశి: మేష రాశి వారికి ఈ దసరా పండుగ అపారమైన లాభాలను తెచ్చిపెడుతోంది. నిలిచిపోయిన పనులు వేగవంతం కావడంతో పాటు, ఆశించిన స్థాయిలో ధనలాభం కలుగుతుంది. మీరు పడిన కష్టానికి తగిన ప్రతిఫలం దక్కుతుంది.
వృషభ రాశి: ఈ రాశి వారికి పండుగ వేళ సానుకూల వాతావరణం కనిపిస్తోంది. ఉద్యోగ, వ్యాపార రంగాల్లో ఎప్పటినుంచో ఎదురుచూస్తున్న శుభవార్త మీను చేరుతుంది. సమాజంలో మీ గౌరవ ప్రతిష్టలు ఇనుమడిస్తాయి.
కర్కాటక రాశి: కర్కాటక రాశి వారికి ఈ విజయదశమి అద్భుతమైన మలుపు కానుంది. ఎక్కడికో వెళ్లాల్సిన బాకీలు, ఆగిపోయిన డబ్బు చేతికి అందుతుంది. కుటుంబంలో నెలకొన్న ప్రశాంతత వాతావరణం అందరిలోనూ సంతోషాన్ని నింపుతుంది.
తులా రాశి: తులారాశి వారికి ఈ ప్రత్యేకమైన రోజు ఆర్థికంగా తిరుగులేని బలమిస్తోంది. మీ ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి. కొత్త వెంచర్లు లేదా వ్యాపార విస్తరణకు పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు ఇది సరైన సమయం.
వృశ్చిక రాశి: ఇంటా బయటా అద్భుతమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది. కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉన్న చిన్నపాటి మనస్పర్థలు తొలగిపోయి సఖ్యత పెరుగుతుంది. కెరీర్ పరంగా కొత్త ఉద్యోగ అవకాశాలు తలుపు తట్టే సూచనలున్నాయి.
మకర రాశి: మకర రాశి వారికి ఈ దసరా ఆర్థికంగా ఎంతో ప్రయోజనకరంగా మారుతుంది. వ్యాపారంలో భారీ లాభాలు గడిస్తారు. కార్యాలయంలో మీ పనితీరుకు ఉన్నతాధికారుల నుంచి ప్రశంసలతో పాటు ప్రమోషన్ లభించే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి: మీన రాశి వారికి ఈ పర్వదినం సిరులతో పాటు మనశ్శాంతిని తెస్తోంది. జీవితంలో సుఖసంతోషాలు వెల్లివిరుస్తాయి. ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలపై మక్కువ పెరగడంతో పాటు కుటుంబంతో సంతోషంగా గడుపుతారు.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More