    ఈ 7 సమస్యలతో బాధ పడుతున్నారా? అయితే సూర్య దోషమే.. ఈ పరిహారాలతో జాతకంలో సూర్య స్థానాన్ని బలంగా మార్చుకోవచ్చు!

    జాతకంలో సూర్యుడు బలహీనంగా, తక్కువగా ఉన్నా, శత్రు రాశిలో ఉన్నా, అశుభ దృష్టి వచ్చినా లేదా బాధపడినా సూర్య దోషాన్ని ఎదుర్కొనాల్సి ఉంటుంది. ఈ దోషం జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో తీవ్రమైన సవాళ్లను తెస్తుంది. సూర్య దోషం వల్ల కలిగే 7 ప్రధాన సమస్యలు మరియు వాటిని నివారించే సమర్థవంతమైన మార్గాలను తెలుసుకుందాం.

    Published on: Mar 20, 2026 10:58 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    జ్యోతిష్యశాస్త్రంలో సూర్యుడిని ఆత్మ, ఆత్మవిశ్వాసం, ఆరోగ్యం, తండ్రి, ప్రభుత్వ హోదా మరియు గౌరవానికి కారకంగా పరిగణిస్తారు. జాతకంలో సూర్యుడు బలహీనంగా, తక్కువగా ఉన్నా, శత్రు రాశిలో ఉన్నా, అశుభ దృష్టి వచ్చినా లేదా బాధపడినా సూర్య దోషాన్ని ఎదుర్కొనాల్సి ఉంటుంది. ఈ దోషం జీవితంలోని వివిధ రంగాలలో తీవ్రమైన సవాళ్లను తెస్తుంది. సూర్య దోషం వల్ల కలిగే 7 ప్రధాన సమస్యలు మరియు వాటిని నివారించే సమర్థవంతమైన మార్గాలను తెలుసుకుందాం.

    ఈ 7 సమస్యలతో బాధ పడుతున్నారా? అయితే సూర్య దోషమే (pinterest)
    ఈ 7 సమస్యలతో బాధ పడుతున్నారా? అయితే సూర్య దోషమే (pinterest)

    సూర్య దోషం అంటే ఏమిటి, అది ఎలా ఏర్పడుతుంది?

    జాతకంలో సూర్యుడు నీచ రాశిలో ఉన్నప్పుడు, శత్రు రాశిలో ఉన్నప్పుడు (కుంభం, వృశ్చిక రాశి), రాహు-కేతువుతో కలయిక లేదా దృష్టిలో ఉన్నప్పుడు లేదా ఎనిమిదవ, పన్నెండవ ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు సూర్య దోషం సంభవిస్తుంది. సూర్యుని బలహీనమైన స్థానం ఒక వ్యక్తి యొక్క ఆత్మను ప్రభావితం చేస్తుంది. ఇది ఆత్మవిశ్వాసం, నాయకత్వ సామర్థ్యం మరియు ఆరోగ్యంపై చెడు ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. ఈ దోషం తండ్రి సంబంధిత బాధ, ప్రభుత్వ పనిలో అంతరాయం మరియు సామాజిక గౌరవాన్ని కోల్పోవడానికి కారణమవుతుంది.

    ఆరోగ్య సమస్యలు:

    సూర్య దోషం వల్ల మొదట శారీరక ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. గుండె జబ్బులు, అధిక రక్తపోటు, బలహీనమైన ఎముకలు, కంటి చూపు తగ్గడం, తలనొప్పి, పిత్తాశయ సమస్యలు, జీర్ణ సమస్యలు వంటివి ఉంటాయి. పురుషుల్లో జుట్టు రాలడం, హార్మోన్ల అసమతుల్యత కూడా కనిపిస్తుంది. మహిళల్లో కూడా హార్మోన్ల సమస్యలు వస్తాయి. సూర్య బలహీనపడడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తి కూడా తగ్గుతుంది.

    కంటి సమస్యలు:

    సూర్య దోషం కళ్ళకు ఒక ప్రధాన కారకం. సూర్య దోషం కంటి చికాకు, బలహీనమైన దృష్టి, కంటిశుక్లం, అంధత్వం లేదా నిరంతర కంటి నొప్పి వంటి సమస్యలను కలిగిస్తుంది. ముఖ్యంగా ఎడమ కన్నుపై ప్రత్యేక ప్రభావం చూపుతుంది.

    ఎముకలు, కీళ్లలో బలహీనత:

    సూర్యుడు బలహీనంగా ఉంటే ఎముకలు మరియు వెన్నుకు సంబంధించి సమస్యలు రావచ్చు. సూర్య దోషం ఎముకలను బలహీనపరుస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులు, ఆర్థరైటిస్, సయాటికా మరియు వెన్నెముకలో సమస్యలు సాధారణమవుతాయి. ముఖ్యంగా తుంటి, మోకాళ్లలో నొప్పి ఉండచ్చు.

    ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గుతుంది:

    సూర్యుడు ఆత్మ మరియు ఆత్మవిశ్వాసానికి ప్రతీక. సూర్య దోషం వలన ఆత్మవిశ్వాసం లేకపోవడం, నిర్ణయం తీసుకోవడంలో గందరగోళం, కోపం, చిరాకు వంటి మానసిక సమస్యలను కలిగిస్తుంది.

    సమాజ మరియు కుటుంబ ప్రభావం:

    సూర్యుడు తండ్రి మరియు సామాజిక గౌరవానికి కారకం. సూర్య దోషం తండ్రితో సంబంధాలను చెడుగా ఉంచుతుంది లేదా తండ్రి ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతుంది. సామాజిక స్థాయిలో అవమానం, గౌరవం లేకపోవడం వంటి భావనలు వస్తాయి. కుటుంబంలో చిన్న విషయాలపై వివాదాలు పెరుగుతాయి మరియు వ్యక్తి ఒంటరిగా మారుతాడు.

    కెరీర్, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అడ్డంకులు:

    సూర్యుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు, ఉన్నత హోదా మరియు నాయకత్వానికి కారకం. సూర్య దోషం ప్రభుత్వ పనిలో అంతరాయం, పదోన్నతులు ఆలస్యం, బాస్‌లతో వివాదాలు మరియు ఉద్యోగంలో అస్థిరతకు కారణమవుతుంది. వ్యాపారంలో గౌరవం మరియు లాభం లేకపోవడం కూడా ఉంటుంది. తరచూ ఉద్యోగాలు మారాల్సి రావచ్చు.

    సూర్య దోషాలను నివారించడానికి సులువైన మార్గాలు:

    ప్రతి ఉదయం సూర్యోదయం సమయంలో సూర్యుడికి నీటిని అర్పించండి.

    ‘ఓం ఘృణి సూర్య నమః’ అనే మంత్రాన్ని రోజుకు 108 సార్లు జపించండి.

    ఆదివారం గోధుమలు, బెల్లం, ఎర్ర బట్టలు దానం చేయాలి.

    ఆదిత్య హృదయ స్తోత్రాన్ని పఠించండి.

    ఉంగరపు వేలికి రూబీ ఉంగరాన్ని ధరించండి (జ్యోతిష్కుడిని సంప్రదించండి).

    సూర్య యంత్రాన్ని ఇంట్లో పెట్టి పూజించండి.

    ఆదివారం ఉపవాసం ఉండి సాత్విక ఆహారం తీసుకోండి.

    ఈ పరిహారాలు సూర్యుని బలహీనతను తొలగిస్తాయి మరియు జీవితంలో సానుకూల మార్పులను తెస్తాయి. రెగ్యులర్‌గా సూర్య పూజ చేయడం వల్ల ఆత్మవిశ్వాసం, ఆరోగ్యం మరియు గౌరవం పెరుగుతాయి. సూర్య దోషం అనేది జాతకం యొక్క దోషం మాత్రమే కాదు. జీవనశైలి, కర్మల ఫలితం కూడా. సూర్యుని కృప పొందాలంటే సాత్విక జీవనం, సత్యం, సూర్యారాధన అవసరం.

    సూర్య దోషం అనేది జాతకం యొక్క దోషం మాత్రమే కాదు, జీవనశైలి మరియు కర్మల ఫలితం కూడా. సూర్యుని కృప పొందాలంటే సాత్విక జీవనం, సత్యం, సూర్యారాధన అవసరం. మీరు సూర్య దోషంతో బాధపడుతుంటే, అర్హత కలిగిన జ్యోతిష్కుడికి జాతకాన్ని చూపించడం ద్వారా మీరు వ్యక్తిగత చర్యలు తీసుకోవాలి. సూర్యుడు బలంగా ఉన్నప్పుడు, కాంతి, శక్తి మరియు విజయం స్వయంచాలకంగా జీవితంలోకి వస్తాయి. నిరాకరణ: ఈ వ్యాసంలో అందించిన సమాచారం పూర్తిగా నిజం మరియు ఖచ్చితమైనది అని మేము చెప్పుకోము. మరిన్ని వివరాలు మరియు మరింత సమాచారం కోసం, సంబంధిత రంగంలో నిపుణుడిని సంప్రదించాలని నిర్ధారించుకోండి.

    News/Rasi Phalalu/ఈ 7 సమస్యలతో బాధ పడుతున్నారా? అయితే సూర్య దోషమే.. ఈ పరిహారాలతో జాతకంలో సూర్య స్థానాన్ని బలంగా మార్చుకోవచ్చు!
    News/Rasi Phalalu/ఈ 7 సమస్యలతో బాధ పడుతున్నారా? అయితే సూర్య దోషమే.. ఈ పరిహారాలతో జాతకంలో సూర్య స్థానాన్ని బలంగా మార్చుకోవచ్చు!
