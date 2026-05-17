Weekly Horoscope: ఈ వారం వార ఫలాలు.. మే 17 నుంచి 23 వరకు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? వారికి డబ్బు, భూమి, వాహనాలు!
ఈ వారం గ్రహ గతులు మీ రాశిపై ఎలాంటి ప్రభావం చూపుతాయో తెలుసుకోండి. మేషం నుండి మీనం వరకు ద్వాదశ రాశుల కెరీర్, ఆరోగ్యం, ఆర్థిక స్థితిగతులపై ప్రత్యేక విశ్లేషణ. మే 17 నుంచి 23 వరకు పన్నెండు రాశులకు ఎలా ఉంటుంది?
కొత్త వారం ప్రారంభం కావడంతో ఆకాశంలో గ్రహాల స్థితిగతులు మారుతున్నాయి. ఈ మార్పులు కొన్ని రాశుల వారికి అద్భుతమైన అవకాశాలను తెచ్చిపెడితే, మరికొందరు కాస్త ఓపికతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. ముఖ్యంగా కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ సంబంధాలు మరియు ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో ఈ వారం చాలా కీలకం. "ఏ పని చేసినా తొందరపాటు లేకుండా, పరిస్థితులను బట్టి నిర్ణయాలు తీసుకోవడం మంచిది," అని జ్యోతిష్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. మరి మేషం నుండి మీనం వరకు ఈ వారం ఎలా ఉండబోతోందో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఈ వారం వార ఫలాలు
మేష రాశి
మేష రాశి వారికి ఈ వారం పరిస్థితులు చాలా ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడటమే కాకుండా, ప్రేమ మరియు సంతానం విషయంలో సానుకూల ఫలితాలు కనిపిస్తాయి. వ్యాపారపరంగా కూడా ఇది మంచి సమయం. అయితే, వారం ఆరంభంలో ధన నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి కొత్త పెట్టుబడులకు ఇది సరైన సమయం కాదు. వారంతంలో స్థిరాస్తి లేదా వాహనాలు కొనుగోలు చేసే యోగం బలంగా ఉంది. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మీకు శుభప్రదం.
వృషభ రాశి
మీరు ఈ వారం అనవసర ఖర్చుల విషయంలో కాస్త అప్రమత్తంగా ఉండాలి. మిగిలిన విషయాల్లో అంటే ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు కెరీర్ పరంగా పరిస్థితులు చాలా బాగున్నాయి. విదేశీ సంబంధాల ద్వారా కొత్త ఆదాయ మార్గాలు పుట్టుకొస్తాయి. వారం మొదట్లో కొంచెం నీరసంగా, ఒత్తిడిగా అనిపించవచ్చు కానీ అది తాత్కాలికమే. వారం మధ్యలో ఆర్థికంగా పుంజుకుంటారు. మీ పరాక్రమం వల్ల పనులు నెరవేరుతాయి. ఎరుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
మిథున రాశి
మిథున రాశి వారు ఈ వారం చాలా ప్రశాంతంగా కనిపిస్తారు. నిర్ణయాలు తీసుకునే శక్తి పెరుగుతుంది. అయితే, తండ్రితో లేదా ప్రభుత్వ అధికారులతో విభేదాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి రాజకీయ లేదా అధికార వర్గాలతో మాట్లాడేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. వారం ప్రారంభంలో కంటి నొప్పులు లేదా తలనొప్పి వేధించవచ్చు. ఆర్థిక లావాదేవీల విషయంలో ఇప్పుడు ఎవరికీ అప్పు ఇవ్వకపోవడమే మంచిది. కాళికా దేవిని దర్శించుకోవడం శుభకరం.
కర్కాటక రాశి
కర్కాటక రాశి వారికి ఈ వారం మానసిక ప్రశాంతత లభిస్తుంది. ప్రేమ వ్యవహారాల్లో కొత్త ఉత్సాహం కనిపిస్తుంది. అదృష్టం తోడై వ్యాపారంలో అభివృద్ధి సాధిస్తారు. ఖర్చులు పెరిగినప్పటికీ, అవి శుభ కార్యాల కోసమే అవుతాయి కాబట్టి ఆందోళన చెందక్కర్లేదు. వారం మధ్యలో కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించినా, వారంతానికి సమాజంలో మీ గౌరవ మర్యాదలు పెరుగుతాయి. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్టుగా పూర్తవుతాయి. తెలుపు రంగు వస్తువులను ధరించడం లేదా దగ్గర ఉంచుకోవడం మంచిది.
సింహ రాశి
ఆరోగ్యం కుదుటపడటంతో పాటు సింహ రాశి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెరుగుతుంది. వ్యాపారం బాగుంటుంది, అదృష్టం వల్ల ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. వారం ఆరంభంలో కోర్టు వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది. వ్యాపారంలో కొంత మందగమనం ఉన్నా నష్టాలైతే రావు. వారం మధ్యలో పాత బాకీలు వసూలవుతాయి, కొత్త ఆదాయ వనరులు కనిపిస్తాయి. అయితే, వారం చివరలో అనవసర ఆందోళనలు మిమ్మల్ని ఇబ్బంది పెట్టవచ్చు. పసుపు రంగు వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల మనశ్శాంతి లభిస్తుంది.
కన్య రాశి
జీవిత భాగస్వామితో చిన్నపాటి మనస్పర్థలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, కానీ అవి పెద్దవి కావు. ప్రేమ వ్యవహారాలు పెళ్లి వరకు వెళ్లే సూచనలు ఉన్నాయి. ఉద్యోగస్తులకు ఈ సమయం చాలా బాగుంది. వారం మొదట్లో అదృష్టం మీద ఆధారపడి కొత్త పనులు మొదలుపెట్టకండి. మధ్యలో వ్యాపారపరంగా విజయం సాధిస్తారు. తండ్రి సహకారం లభిస్తుంది. వారం చివరలో ఆదాయం పెరగడంతో పాటు ప్రయాణాలు లాభదాయకంగా ఉంటాయి. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం మంచి ఫలితాలను ఇస్తుంది.
తులా రాశి
తులా రాశి వారికి ఈ వారం మిశ్రమ ఫలితాలు ఉంటాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం పెరిగినా, ఏదో తెలియని వెలితి కనిపిస్తుంది. కోపాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవడం వల్ల సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి. ప్రభుత్వ అధికారులతో చిక్కులు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త. వారం మొదట్లో కొన్ని ఇబ్బందులు ఎదురైనా, మధ్యలో అదృష్టం కలిసి వస్తుంది. పుణ్యక్షేత్రాలను సందర్శించే అవకాశం ఉంది. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం ద్వారా ప్రతికూలతలు తొలగిపోతాయి.
వృశ్చిక రాశి
ఈ వారం మీకు సాఫీగానే సాగిపోతుంది. ఆరంభంలో ఆరోగ్యం కొంచెం ఇబ్బంది పెట్టినట్టు అనిపించినా ఆందోళన అవసరం లేదు. ఉద్యోగంలో కొంత స్తబ్దత నెలకొంటుంది. వారం మధ్యలో అనుకోని సమస్యలు లేదా చిన్నపాటి గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త. వారం చివరలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. ప్రయాణాలు కలిసి వస్తాయి. అదృష్టం తోడై అన్ని పనులు సకాలంలో పూర్తవుతాయి. పసుపు రంగు వస్తువును మీ వెంట ఉంచుకోండి.
ధనుస్సు రాశి
ఆరోగ్యం, ప్రేమ మరియు వ్యాపారం ఈ మూడు విషయాల్లో ధనుస్సు రాశి వారికి ఈ వారం బాగుంది. అయితే, ఉదర సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం ఉంది. శత్రువులపై మీ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది. వారం ఆరంభంలో పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో లేదా ప్రేమికులతో గడిపే సమయం చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. కానీ వారం చివరలో కొంచెం అప్రమత్తంగా ఉండాలి, అనుకోని ఇబ్బందులు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. గణపతిని పూజించడం వల్ల ఆటంకాలు తొలగుతాయి.
మకర రాశి
మకర రాశి వారికి ఆరోగ్యం సహకరిస్తుంది. ప్రేమ విషయంలో చిన్నపాటి గొడవలు రావచ్చు కానీ అవి విడిపోయే వరకు వెళ్లవు. సంతానం గురించి కాస్త ఆందోళన చెందుతారు. పరిశోధన రంగంలో ఉన్న విద్యార్థులకు ఇది చాలా గొప్ప సమయం. భావోద్వేగాలను అదుపులో ఉంచుకోవడం ఈ వారం మీకు చాలా ముఖ్యం. వారం మధ్యలో శత్రువులు కూడా మిత్రులుగా మారుతారు. వారం చివరలో ఉద్యోగ పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కాళికా దేవిని స్మరించుకోవడం మంచిది.
కుంభ రాశి
ఆరోగ్యం గతంతో పోలిస్తే చాలా మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబంలో సుఖసంతోషాలు నెలకొంటాయి. వ్యాపారపరంగా కూడా ఇది మంచి సమయం. వారం మొదట్లో ఇంటి వాతావరణం కొంచెం నీరసంగా ఉండవచ్చు, వాహనాలు లేదా భూమి కొనుగోలు వ్యవహారాలు వాయిదా వేయడం మంచిది. విద్యార్థులకు వారం మధ్యలో అద్భుతమైన ఫలితాలు వస్తాయి. మనసు కొంచెం చంచలంగా మారే అవకాశం ఉంది, కాబట్టి ఏకాగ్రత అవసరం. ఆరోగ్య నియమాలను పాటిస్తూ ఆకుపచ్చని వస్తువులను దగ్గర ఉంచుకోండి.
మీన రాశి
మీన రాశి వారు క్రమంగా మంచి రోజుల్లోకి అడుగుపెడుతున్నారు. వ్యాపార నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో మీరు చూపే చొరవ అద్భుతమైన ఫలితాలను ఇస్తుంది. వారం ఆరంభంలో మీ శ్రమకు తగ్గ ఫలితం వెంటనే రాకపోయినా, ఆ తర్వాత ఖచ్చితంగా అందుతుంది. మధ్యలో కొత్త ఇల్లు లేదా వాహనం కొనే యోగం ఉంది. ఇంట్లో శుభకార్యాలు జరిగే అవకాశం కనిపిస్తోంది. వారం చివరలో భావోద్వేగాలకు లోనుకాకుండా ఉండాలి. పుస్తక పఠనం లేదా రాయడం వంటి పనులపై దృష్టి పెడితే శుభం కలుగుతుంది.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు.