Weekly Horoscope: 12 రాశుల వార ఫలాలు.. వారికి డబ్బు, కొత్త ఉద్యోగావశాలు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో లాభాలు!
Weekly Horoscope: 12 రాశుల వార ఫలాలు. ప్రస్తుత గ్రహ గమనం ప్రకారం, ఈ వారం కొన్ని రాశుల వారికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంటే, మరికొందరు ఆచితూచి అడుగు వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. మీ రాశి ఫలాలు మరియు పాటించాల్సిన పరిహారాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి.
ఈ వారం అంతా ఒక పద్ధతి ప్రకారం, ఓపికగా ముందడుగు వేయడం వల్ల సత్ఫలితాలు అందుతాయని గ్రహ గమనం సూచిస్తోంది. ముఖ్యంగా మేషం నుంచి మీనం వరకు ఆయా రాశుల వారి ప్రధాన ఫలితాలు ఇలా ఉన్నాయి:
మేష రాశి:
మేష రాశి వారికి ప్రస్తుతం సానుకూల శక్తి పెరిగింది. మీలో ఆత్మవిశ్వాసం, అధికారం పెరగడం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్న వారికి లేదా ప్రభుత్వ సంబంధిత పనులు చేసే వారికి విశేష ప్రయోజనాలు లభిస్తాయి. ప్రేమ మరియు పిల్లల విషయంలో పరిస్థితులు బాగున్నాయి.
అయితే, వారం ప్రారంభంలో ముఖ్యమైన నిర్ణయాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. మధ్యలో చిన్నపాటి ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నా, వారం చివరలో మీ జీవిత భాగస్వామితో కలిసి జీవితాన్ని పూర్తిగా ఆస్వాదిస్తారు. సూర్య భగవానుడికి జలాభిషేకం సమర్పించడం మీకు శుభకరం.
వృషభ రాశి:
వృషభ రాశి వారికి ఈ వారం సానుకూల శక్తితో నిండి ఉంటుంది. ఆరోగ్యం మెరుగుపడుతోంది, విద్యార్థులకు ఇది చాలా మంచి సమయం. అయితే, వారం ప్రారంభంలో ఇంటి లోపల కలహాలకు దూరంగా ఉండాలి. తల్లిగారి ఆరోగ్యం పట్ల మరియు మీ రక్తపోటు విషయంలో జాగ్రత్త వహించండి. భావోద్వేగాలకు లోనై వారం మధ్యలో ఎటువంటి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. వారం చివరలో శత్రువుల వల్ల చిన్నపాటి ఆటంకాలు ఎదురైనా, అవి త్వరలోనే ప్రశాంతంగా మారుతాయి. ఆకుపచ్చని వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల మేలు జరుగుతుంది.
మిథున రాశి:
మిథున రాశికి ఈ సమయం చాలా శుభప్రదమైనది, కానీ మనస్సులో ఏదో ఒక విషయంలో అంతర్మథనం ఉండవచ్చు. వారం ప్రారంభంలో ముక్కు, చెవులు లేదా గొంతుకు సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు వచ్చే సూచన ఉంది. వ్యాపారంలో కొన్ని హెచ్చుతగ్గులు ఉండవచ్చు. అయితే, వారం మధ్యలో భూమి, భవనం లేదా వాహనం కొనుగోలు చేసే అవకాశాలు బలంగా ఉన్నాయి. వారం చివరిలో విద్యార్థులకు అనుకూలంగా ఉంటుంది, కానీ ప్రేమ సంబంధాల్లో చిన్నపాటి సమస్యలు రావచ్చు. మానసిక ప్రశాంతత కోసం కాళీ మాతను ఆరాధించండి.
కర్కాటక రాశి:
చాలా కాలం తర్వాత కర్కాటక రాశి వారికి ప్రేమ, పిల్లలు మరియు వ్యాపార విషయంలో మంచి స్థితి కనిపిస్తోంది. మానసికంగా మీరు చాలా బలంగా ఉంటారు. అయితే, పెరిగిన ఖర్చులు మీ మనస్సును కొంచెం కలవరపెట్టవచ్చు, ఇది అప్పు చేయాల్సిన పరిస్థితిని కూడా తీసుకురావచ్చు. కానీ ఈ ఖర్చులు శుభకార్యాల కోసమే ఉంటాయి. వారం ప్రారంభంలో ఆర్థిక నష్టం లేదా నోటి వ్యాధుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండండి. వారం మధ్యలో మీ పరాక్రమం పెరిగి ఉద్యోగంలో విజయం సాధిస్తారు. పసుపు వస్తువును మీ వద్ద ఉంచుకోవడం శుభకరం.
సింహ రాశి:
సింహ రాశి వారికి పరిస్థితులు క్రమంగా అనుకూలిస్తున్నాయి. ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది. వైవాహిక జీవితంలో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో తెలియని భయం, చంచలత్వం ఉండవచ్చు, కానీ భయపడాల్సిన పని లేదు. వారం మధ్యలో ధన ఆదాయం పెరుగుతుంది మరియు ప్రియమైన వారి సహకారం లభిస్తుంది. అయితే మీ మాట తీరును సంయమనంతో ఉంచుకోండి. వారం చివరలో వ్యాపారంలో అద్భుతమైన విజయం మరియు ప్రమోషన్ పొందే అవకాశాలు ఉన్నాయి. గాయాలు కాకుండా జాగ్రత్త పడండి. పసుపు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోండి.
కన్యా రాశి:
కన్యా రాశి వారి పరిస్థితి ప్రస్తుతం చాలా బాగుంది. మీరు కోరుకున్నవన్నీ మీ చెంతకు వస్తాయి, మీరు నక్షత్రాల వలె ప్రకాశించే సమయం ఇది. ప్రేమ సంబంధాలు వివాహంగా మారే అవకాశం ఉంది. వారం ప్రారంభంలో అధిక ఖర్చుల వల్ల మనస్సు కలత చెందవచ్చు, తలనొప్పి లేదా కంటి సమస్యలు వచ్చే సూచన ఉంది. వారం మధ్య కాలం మీకు చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. ధన ఆదాయంతో వారం ముగుస్తుంది, దీని వల్ల మీ సామాజిక వృత్తం పెరుగుతుంది. కాళీ మాతకు నమస్కరించడం మీకు ఎంతో శుభప్రదం.
తులా రాశి:
తులా రాశి వారు ప్రస్తుతం మంచి స్థితిలో ఉన్నారు, కానీ ప్రభుత్వ అధికారులతో లేదా ఉన్నతాధికారులతో గొడవలకు దిగకండి. వారం ప్రారంభంలో కొత్త ఆదాయ వనరులు సృష్టించబడతాయి, అయితే ప్రయాణాలు కొంచెం అలసటను కలిగించవచ్చు. వారం మధ్యలో ఖర్చులు పెరిగి మానసిక ఒత్తిడి కలగవచ్చు. కానీ వారం ముగింపు మాత్రం అద్భుతమైన సానుకూల శక్తితో ఉంటుంది. మీరు ఆకర్షణకు కేంద్రబిందువుగా మారుతారు. శక్తివంతంగా ఉంటారు. దోష నివారణ కోసం రాగి వస్తువును దానం చేయడం చాలా మంచిది.
వృశ్చిక రాశి:
వృశ్చిక రాశి వారికి ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది కానీ వైవాహిక సంబంధాల్లో కొంత ఇబ్బంది ఉంటుంది. వ్యాపార పరిస్థితి బాగుంది. వారం ప్రారంభంలో కోర్టు వ్యవహారాలకు దూరంగా ఉండటం మంచిది, ఎందుకంటే స్పష్టమైన విజయం ఇప్పుడే లభించకపోవచ్చు. వారం మధ్యలో పాత బాకీలు వసూలవుతాయి మరియు ఆదాయ వనరులు పెరుగుతాయి. వారం ముగింపు కొంచెం ఖర్చులతో కూడి ఉండి, మనస్సును కలవరపెడుతుంది. పసుపు రంగు వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం వల్ల ఫలితం బాగుంటుంది.
ధనుస్సు రాశి:
ధనుస్సు రాశి వారి వ్యక్తిగత జీవితంలో ఎంపికల విషయంలో కొంత గందరగోళం ఉండవచ్చు. ఏది ఏమైనప్పటికీ, ప్రేమ మరియు వ్యాపార పరిస్థితులు బాగున్నాయి. వారం ప్రారంభంలో గౌరవం దెబ్బతినే పనులు చేయకండి, ప్రయాణాలను వాయిదా వేయడం మంచిది. వారం మధ్యలో వ్యాపార విజయం, కోర్టులో అనుకూలత లభిస్తాయి. వారం చివరిలో కొత్త ఆదాయ మార్గాలు తెరచుకుంటాయి మరియు శుభవార్తలు వింటారు. మొత్తం మీద వారం మధ్య మరియు ముగింపు అద్భుతంగా ఉంటాయి. పసుపు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోండి.
మకర రాశి:
మకర రాశి వారు ఈ వారం శత్రువుల మీద విజయం సాధిస్తారు మరియు పెద్దల ఆశీస్సులు పొందుతారు. రహస్య జ్ఞానం పట్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో గాయపడే అవకాశం ఉన్నందున కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి. వారం మధ్యలో అదృష్టం మీ వైపు ఉంటుంది, మతపరమైన కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు మరియు ప్రయాణ యోగం ఉంది. వారం చివరిలో వ్యాపారం విస్తరిస్తుంది, తండ్రి లేదా ఉన్నతాధికారుల మద్దతుతో కోర్టు కేసులలో విజయం సాధిస్తారు. కాళీమాత ఆరాధన మీకు శుభకరంగా ఉంటుంది.
కుంభ రాశి:
కుంభ రాశి వారికి ఆరోగ్యం మెరుగుపడింది, ప్రేమ మరియు వ్యాపార స్థితి సాఫీగా సాగుతోంది. వారం ప్రారంభంలో మీ జీవిత భాగస్వామి ఆరోగ్యం పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వారం మధ్యలో కొన్ని సవాళ్లు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉంది, సమస్యల్లో చిక్కుకోకుండా జాగ్రత్త పడండి. కానీ వారం చివరి నాటికి పరిస్థితులు పూర్తిగా మెరుగుపడతాయి. అదృష్టం మీకు మద్దతు ఇస్తుంది. ఉపాధిలో పురోగతి కనిపిస్తుంది. ఆకుపచ్చని వస్తువును మీ దగ్గర ఉంచుకోవడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది.
మీన రాశి:
మీన రాశి వారి ఆరోగ్యం మునుపటి కంటే చాలా మెరుగ్గా ఉంది. వ్యాపారంలో మీరు చాలా శక్తివంతంగా ఉంటారు, ఇది మీ పని పరిధిని పెంచుతుంది. వారం ప్రారంభంలో శత్రువులపై మీరే ఆధిపత్యం చెలాయిస్తారు. వారం మధ్యలో జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది, ఉద్యోగంలో పదోన్నతులు లేదా గుర్తింపు ఉంటుంది. వారం చివరి భాగంలో మాత్రం గాయాలయ్యే సూచన ఉంది కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండండి. మొత్తం మీద ఇది మీకు మిశ్రమ ఫలితాలను ఇస్తుంది. గణేశుడిని ఆరాధించడం వల్ల అడ్డంకులు తొలగుతాయి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు.