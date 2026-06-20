Weekly Horoscope: జూన్ 21-27 వరకు 12 రాశులకు ఎలా ఉంటుంది? ఈ వారం అదృష్ట రాశులు ఎవరు? పూర్తి వార ఫలాలు ఇవిగో!
కొత్త వారం అనేక రాశిచక్రాలకు కొత్త అవకాశాలు, కొత్త బాధ్యతలను తెస్తుంది. కొంతమంది కెరీర్, వ్యాపారంలో ముందుకు సాగడానికి అవకాశం పొందుతారు, కొంతమంది డబ్బు, నిర్ణయాల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి.
ఈ వారం గ్రహాల గమనంలో వస్తున్న మార్పులు మీ జీవితంలోని వివిధ కోణాలపై ప్రభావం చూపనున్నాయి. కెరీర్, ఆర్థిక పరిస్థితి, కుటుంబ వ్యవహారాలు, ఆరోగ్యం వంటి అంశాల్లో ఎవరికి అనుకూలంగా ఉంది? ఏ రాశుల వారు అప్రమత్తంగా ఉండాలి? పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకోండి.
మేష రాశి నుండి మీన రాశి వరకు వార ఫలాలు
మేష రాశి
పని ఒత్తిడితో వారం ప్రారంభం కావచ్చు. కార్యాలయంలో కొత్త ప్రాజెక్టుల బాధ్యతలు మీపై పడతాయి. ప్రారంభంలో కొంత ఆందోళనగా అనిపించినా, క్రమంగా పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. కుటుంబ పెద్దల సలహాలు మీ సమస్యలను సులభతరం చేస్తాయి. అనవసర ఖర్చుల విషయంలో జాగ్రత్త వహించడం మంచిది. వారాంతంలో పాత మిత్రులతో మాట్లాడే అవకాశం ఉంది.
వృషభ రాశి
వారమంతా సమతుల్యంగా సాగుతుంది. వృత్తి, కుటుంబ బాధ్యతల మధ్య సమన్వయం అవసరం. ఉద్యోగులకు కాలం కలిసి వస్తుంది. వ్యాపారస్తులకు పాత కస్టమర్ల ద్వారా లాభాలు చేకూరుతాయి. కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కీలకమైన నిర్ణయాల గురించి చర్చించే అవకాశం ఉంది. ఆరోగ్యం విషయంలో అశ్రద్ధ చేయకండి.
మిథున రాశి
సామాజికంగా కొత్త పరిచయాలు ఏర్పడతాయి. ముఖ్యమైన పనుల్లో స్నేహితులు లేదా శ్రేయోభిలాషుల సహకారం లభిస్తుంది. ఉద్యోగంలో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా మారుతాయి. ఇంటి వాతావరణం ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. స్వల్ప దూర ప్రయాణాలకు ప్లాన్ చేసుకునే అవకాశం ఉంది.
కర్కాటక రాశి
చాలా కాలంగా పెండింగ్లో ఉన్న పనులు ఈ వారం పట్టాలెక్కుతాయి. ఆఫీసులో మీ కష్టానికి తగిన గుర్తింపు లభిస్తుంది. కుటుంబ సభ్యుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆర్థికంగా ఎటువంటి ఇబ్బందులు కనిపించడం లేదు. వారాంతం నాటికి మానసిక ప్రశాంతతను పొందుతారు.
సింహ రాశి
వృత్తిపరంగా ఈ వారం సానుకూలంగా ఉంటుంది. కొత్త బాధ్యతలు స్వీకరించే అవకాశం ఉంది. వ్యాపార రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు ఆశాజనకంగా ఉన్నాయి. కుటుంబంతో ఆనందంగా సమయం గడుపుతారు. పాత మిత్రుడిని కలిసే అవకాశం కూడా ఉంది.
కన్యా రాశి
పని ఒత్తిడి పెరిగే అవకాశం ఉంది. ఒకేసారి పలు పనులు చేయడం వల్ల బిజీగా ఉంటారు, అయితే మీ శ్రమకు ప్రతిఫలం దక్కుతుంది. ఇంట్లో శుభకార్యాల గురించి చర్చ జరగవచ్చు. ఆర్థిక విషయాల్లో ఆచితూచి అడుగు వేయడం ఉత్తమం.
తులా రాశి
ఏ విషయంలోనైనా తొందరపాటు నిర్ణయాలు తీసుకోవద్దు. ఉద్యోగం లేదా వ్యాపారంలో పరిస్థితులు నెమ్మదిగా కుదుటపడతాయి. కుటుంబ సభ్యుల తోడ్పాటు ఉంటుంది. గత కొంతకాలంగా వేధిస్తున్న సమస్యలు తొలగిపోతాయి. వారాంతంలో ఉత్సాహంగా ఉంటారు.
వృశ్చిక రాశి
ఈ వారం మీకు ఎంతో అనుకూలంగా ఉంది. అనుకున్న పనులు అనుకున్నట్లుగా పూర్తవుతాయి. ఆఫీసులో మీ మాటలకు విలువ పెరుగుతుంది. స్నేహితులు, కుటుంబ సభ్యులతో గడిపే సమయం మీకు మంచి అనుభూతిని ఇస్తుంది. శుభవార్తలు వినే అవకాశం ఉంది.
ధనుస్సు రాశి
ఎప్పటి నుంచో ఎదురు చూస్తున్న పనిలో విజయావకాశాలు మెరుగుపడతాయి. ఉద్యోగం, వ్యాపారం రెండింటిలోనూ పురోగతి కనిపిస్తుంది. కుటుంబంలో ప్రశాంతత నెలకొంటుంది. ఆధ్యాత్మిక లేదా వినోద యాత్రలకు వెళ్లే అవకాశం ఉంది.
మకర రాశి
పని ఒత్తిడి ఉన్నప్పటికీ, మీ కృషి వృథా పోదు. కుటుంబ సభ్యుల సహకారం మీకు కొండంత అండగా ఉంటుంది. పాత వివాదాలను పరిష్కరించుకునేందుకు ఇది సరైన సమయం. ఖర్చులపై నియంత్రణ పాటించడం మంచిది.
కుంభ రాశి
ప్రతి పనిని ఆలోచించి చేయడం శ్రేయస్కరం. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో యథాతథ స్థితి కొనసాగుతుంది. కుటుంబంతో నాణ్యమైన సమయం గడుపుతారు. ఆరోగ్య పరిరక్షణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. వారాంతంలో ఏదైనా మంచి వార్త వినే అవకాశం ఉంది.
మీన రాశి
నిలిచిపోయిన పనులు పూర్తి కావడానికి మార్గం సుగమం అవుతుంది. ఉద్యోగ, వ్యాపారాల్లో పరిస్థితులు మీకు అనుకూలంగా ఉంటాయి. కుటుంబీకుల మద్దతు లభిస్తుంది. ఆత్మీయులను కలవడం వల్ల మనసు ఉల్లాసంగా ఉంటుంది. వారం ఆశాజనకంగా ముగుస్తుంది.
- ABOUT THE AUTHORPeddinti Sravya
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారుRead More