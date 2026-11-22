పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు
Weekly Horoscope: నవంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు వారఫలాలు: 3 రాజయోగాలతో ఈ 4 రాశులకు పట్టిందల్లా బంగారమే!
నవంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు గ్రహాల సంచారం జ్యోతిష్యపరంగా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుంది. ఈ వారంలో లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, గురు మంగళ యోగం, మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావం ఉంటుందని జ్యోతిష్య శాస్త్రం చెబుతోంది.
నవంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, గురు మంగళ యోగం, మాలవ్య రాజయోగం ప్రభావం నెలకొంది. మేషం, వృశ్చికం, మకరం, మీన రాశుల వారికి ఈ వారం ఆర్థికంగా, వృత్తిపరంగా అద్భుత ఫలితాలు దక్కుతాయి.
నవంబర్ 22 నుంచి ప్రారంభమవుతున్న కొత్త వారంలో గ్రహాల సంచారం ఆసక్తికర మలుపులు తీసుకుంటోంది. నవంబర్ 22న శుక్రుడు తులా రాశిలోకి ప్రవేశించగా, అక్కడ ఇప్పటికే బుధుడు సంచరిస్తున్నాడు. ఈ వారం సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో ఉండగా, సింహ రాశిలో కుజుడు, గురువు, కేతువు కలిసి ఉన్నారు. శని మీన రాశిలో, రాహువు కుంభ రాశిలో సంచరిస్తున్నారు. చంద్రుడు ఈ వారంలో మేషం, వృషభం, మిథునం, కర్కాటక రాశుల గుండా ప్రయాణిస్తాడు.
ఈ గ్రహ స్థితిగతుల వల్ల ఈ వారం మొత్తం లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, గురు మంగళ యోగం, మాలవ్య రాజయోగాలు ఏర్పడుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పంచాంగం, గ్రహ గోచారాలను అనుసరించే పాఠకులకు ఈ కలయికలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తున్నాయి. జ్యోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం రాజయోగాలు ఏర్పడినప్పుడు ఆర్థిక స్థిరత్వం, ఉద్యోగ పురోగతి వంటి అంశాలపై చర్చ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అయితే గోచార ఫలితాలు అందరికీ ఒకేలా కాకుండా, వ్యక్తిగత జాతకంలోని దశలను బట్టి మారుతుంటాయి.
శుక్ర సంచారంతో మేషానికి పురోగతి
నవంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు నాలుగు రాశుల వారికి ఈ వారం అత్యంత అనుకూలంగా ఉంది. వాటిలో మేష రాశి ఒకటి. శుక్రుడి గమనం వల్ల ఈ రాశి వారి ఆర్థిక సమతుల్యత మెరుగుపడుతుంది. మనసు సంతోషంగా ఉంటుంది. ఉద్యోగ రంగంలో పదోన్నతి లభించే అవకాశాలు స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి.
వృశ్చికం, మకర రాశులకు ఆర్థిక ఊరట
వృశ్చిక రాశి వారికి ఈ వారం ఎంతో లాభదాయకంగా సాగుతుంది. చేతికి డబ్బు అందే సూచనలు ఉన్నాయి. కార్యాలయంలో పై అధికారులు, తోటి ఉద్యోగుల సహకారం లభిస్తుంది. ఇంట్లో ప్రశాంతమైన, ఆనందకరమైన వాతావరణం నెలకొంటుంది.
మకర రాశి వారికి నవంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు అద్భుతమైన సమయంగా నిలుస్తుంది. ఆర్థిక ఇబ్బందులు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడతాయి. వృత్తిలో అప్పగించిన పనులన్నింటినీ సమర్థంగా పూర్తి చేయగలుగుతారు.
మీన రాశికి విదేశీ యానం, ధన లాభం
మీన రాశి జాతకులకు ఈ వారం శుభకరంగా ఉంది. ఆర్థికంగా లాభపడే బలమైన అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. విదేశాలకు వెళ్లే యోగం కూడా ఉంది. చాలా కాలంగా ఆగిపోయిన పనులు ఈ వారంలో పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది.
గ్రహాల రాజయోగాలు, సంచారాలు సానుకూల సంకేతాలు ఇస్తున్నప్పటికీ, ప్రతి ఒక్కరూ తమ ఆర్థిక ప్రణాళికలు, పని వేగాన్ని జాగ్రత్తగా సమన్వయం చేసుకోవాలి. నవంబర్ 22 నుంచి 28 వరకు ఈ నాలుగు రాశుల వారు అవకాశాలను సద్వినియోగం చేసుకుంటే మంచి ఫలితాలు అందుతాయి.