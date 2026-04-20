వార ఫలాలు: ఈ వారం ఆ రాశుల వారికి రాజయోగం.. ఉద్యోగ అవకాశాలు, డబ్బు, అదృష్టంతో పాటు ఎన్నో లాభాలు!
ఏప్రిల్ 19 నుంచి 25 వరకు గ్రహాల గమనం ద్వాదశ రాశుల జీవితాల్లో కీలక మార్పులకు నాంది పలుకుతోంది. కొందరికి అదృష్టం తలుపు తడితే, మరికొందరు ఆచి తూచి అడుగు వేయాల్సిన సమయం. మీ రాశి ప్రకారం ఈ వారం ఆర్థిక, వృత్తి, ఆరోగ్య ఫలితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఈ సమగ్ర కథనంలో తెలుసుకోండి.
2026 ఏప్రిల్ మూడవ వారంలో గ్రహాల స్థితిగతులు అనేక రాశుల వారికి కొత్త దిశానిర్దేశం చేస్తున్నాయి. ఈ వారం కొందరికి పదోన్నతులు, కొత్త అవకాశాలు లభిస్తే, మరికొందరు సహనం, విజ్ఞతతో వ్యవహరించాల్సి ఉంటుంది. కెరీర్లో మార్పులు, ఆర్థిక స్థితిగతులు, కుటుంబ సంబంధాలు, ఆరోగ్యంపై ఈ వార ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఏ నిర్ణయమైనా తొందరపాటుతో కాకుండా, పరిస్థితులను జాగ్రత్తగా చూసుకోవడం ఉత్తమం.
మేష రాశి నుంచి మీన రాశికి ఈ వారం ఎలా ఉంటుంది?
మేష రాశి: ఈ వారం మేష రాశి వారికి నిర్ణయాధికారం పెరుగుతుంది. సమాజంలో గౌరవ మర్యాదలు లభిస్తాయి. జీవిత భాగస్వామితో అనుబంధం మరింత బలపడుతుంది. వారం ప్రారంభంలో కాస్త నీరసంగా అనిపించినా, మధ్యలో ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. వచ్చిన ధనాన్ని పొదుపు చేయండి కానీ, పెట్టుబడుల జోలికి వెళ్లకండి. జూదం, లాటరీలకు దూరంగా ఉండటం శ్రేయస్కరం. వారం చివరలో కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి అనుకూల సమయం. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం శుభప్రదం.
వృషభ రాశి: ప్రభుత్వ వ్యవహారాల్లో తలదూర్చకండి. తండ్రితో లేదా పై అధికారులతో విభేదాలు వచ్చే సూచనలు ఉన్నాయి. వారం మొదట్లో ఖర్చులు పెరగడం వల్ల మనశ్శాంతి కరువవుతుంది. అయితే, వారం మధ్య నాటికి సానుకూలత పెరుగుతుంది. మీ మాట తీరుతో నిలిచిపోయిన పనులను పూర్తి చేస్తారు. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం వల్ల దోషాలు తొలగిపోతాయి.
మిథున రాశి: ఆరోగ్య పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. సంతానం మరియు ప్రేమ వ్యవహారాల్లో శుభ ఫలితాలు ఉంటాయి. ఆదాయ మార్గాలు పెరుగుతాయి, పాత బాకీలు వసూలవుతాయి. వారం చివరలో సానుకూల శక్తి పెరుగుతుంది. మీ అవసరాలకు తగినట్లుగా పరిస్థితులు చక్కబడతాయి. కాళికా దేవిని ఆరాధించడం వల్ల మరిన్ని సత్ఫలితాలు పొందుతారు.
కర్కాటక రాశి: ఆరోగ్య విషయంలో అశ్రద్ధ వద్దు. వ్యాపారపరంగా ఇది మంచి సమయం. తండ్రి నుంచి ఆశించిన సహకారం అందుతుంది. అయితే, కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభించడానికి లేదా కోర్టు వ్యవహారాల్లో తలదూర్చడానికి ఇది సరైన సమయం కాదు. వారం మధ్యలో ఆర్థిక స్థితి మెరుగుపడుతుంది. ఎర్రటి వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోవడం మేలు చేస్తుంది.
సింహ రాశి: ఆరోగ్యం, కెరీర్, ప్రేమ వ్యవహారాలు అద్భుతంగా ఉన్నాయి. వారం మొదట్లో అదృష్టం మీద భారం వేసి పెద్ద పనులు చేయకండి. ప్రయాణాలను వాయిదా వేసుకోవడం మంచిది. వారం మధ్యలో రాజకీయంగా లేదా వృత్తిపరంగా పై అధికారుల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. ఆదాయ మార్గాలు సుగమం అవుతాయి.
కన్యా రాశి: ఈ రాశి వారికి అదృష్టం తోడవుతుంది. వారం ప్రారంభంలో వాహనాలు నడిపేటప్పుడు జాగ్రత్త అవసరం. ప్రమాద సూచనలు ఉన్నాయి. వారం మధ్యలో ఆధ్యాత్మిక చింతన పెరుగుతుంది. నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయి. పిత్రార్జిత ఆస్తి వివాదాలు పరిష్కారమయ్యే అవకాశం ఉంది. పసుపు రంగు వస్తువులను దానం చేయడం శుభకరం.
తులా రాశి: నేడు తులా రాశి వారికి ఆరోగ్యపరంగా చర్మ సంబంధిత సమస్యలు తలెత్తవచ్చు. శత్రువులు చురుగ్గా ఉంటారు, కాబట్టి అప్రమత్తంగా ఉండాలి. జీవిత భాగస్వామి నుంచి పూర్తి మద్దతు లభిస్తుంది, కానీ వారి ఆరోగ్యంపై శ్రద్ధ పెట్టాలి. వారం మధ్యలో కొంత ఒత్తిడి ఎదురైనా, చివరకి అంతా సజావుగా సాగుతుంది.
వృశ్చిక రాశి: శత్రువులపై మీ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది. వారం ప్రారంభంలో కొంత గందరగోళం ఉన్నా, ఫలితాలు మీకు అనుకూలంగానే వస్తాయి. పెద్దల ఆశీస్సులు లభిస్తాయి. వారం మధ్యలో ప్రేమికులకు అనుకూల సమయం. అయితే వారం చివరలో గాయాలు అయ్యే ప్రమాదం ఉంది, కాబట్టి జాగ్రత్త. ఆకుపచ్చని వస్తువులను దానం చేయండి.
ధనస్సు రాశి: ఈ వారం మీకు ఎంతో ఆనందాన్ని ఇస్తుంది. వృత్తి, వ్యాపారాల్లో అద్భుతమైన వృద్ధి కనిపిస్తుంది. భావోద్వేగంతో నిర్ణయాలు తీసుకోకండి. వారం మధ్యలో శత్రువుల నుంచి కొంత ఇబ్బంది ఎదురైనా, విజయం మీదే. ప్రేమ సంబంధాలు పెళ్లికి దారితీసే అవకాశం ఉంది. పసుపు రంగు వస్తువును దగ్గర ఉంచుకోండి.
మకర రాశి: మాట తీరుపై నియంత్రణ అవసరం. కఠిన పదజాలం వాడకండి. భూమి లేదా వాహన కొనుగోలులో ఆటంకాలు ఎదురుకావచ్చు. విద్యార్థులకు, పరిశోధకులకు ఇది గొప్ప సమయం. మీ తెలివితేటలతో శత్రువులను కూడా మిత్రులుగా మార్చుకుంటారు. పసుపు రంగు వస్తువుల దానం మేలు చేస్తుంది.
కుంభ రాశి: వృత్తిపరంగా పురోగతి సాధిస్తారు. ధన ప్రవాహం పెరుగుతుంది. గొంతు లేదా చెవి సంబంధిత సమస్యలు వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఆరోగ్యంపై దృష్టి పెట్టండి. రియల్ ఎస్టేట్ రంగంలో ఉన్నవారికి లాభాలు చేకూరుతాయి. సంతాన అభివృద్ధి మీకు సంతోషాన్నిస్తుంది.
మీన రాశి: ఆరోగ్య పరిస్థితి కొంత బలహీనంగా ఉంటుంది. ఈ వారం ఎలాంటి పెట్టుబడులు పెట్టకండి. ముఖ్యంగా షేర్ మార్కెట్, లాటరీలకు దూరంగా ఉండండి. వారం మధ్యలో వ్యాపారం స్థిరపడుతుంది. వారం చివరలో శుభవార్తలు వింటారు. ఇంట్లో వేడుకలు జరిగే అవకాశం ఉంది. పసుపు రంగు వస్తువును మీ దగ్గరే ఉంచుకోండి.
పెద్దింటి శ్రావ్య హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో ఫ్రీలాన్స్ కంటెంట్ రైటర్. వెయ్యికి పైగా కవితలు రాశారు. వివిధ పత్రికల్లో అవి ప్రచురితం అయ్యాయి. బీఏ (సైకాలజీ), బీఈడీ పూర్తి చేసారు. జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉన్న ఆమె జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలు రాయడంలో నైపుణ్యం కలిగి ఉన్నారు. గతంలో పలు వెబ్ సైట్లలో కంటెంట్ రైటర్ గా పనిచేశారు. హిందూ సంప్రదాయాలు, ఆచారాలు అందరికీ తెలియాలనే ఉద్దేశంతో జ్యోతిష శాస్త్ర సంబంధిత వార్తలను అందిస్తున్నారు. 2024 డిసెంబర్ నుంచి హిందుస్తాన్ టైమ్స్ లో పని చేస్తున్నారు. కాలేజీలో చదువుతున్నప్పటి నుంచి కవితలు, కథలు రాయడం మొదలు పెట్టారు. బాలబాట మాస పత్రిక నుంచి బాలసాహిత్య పురస్కారాన్ని పొందారు. ఐదు వందల కైతికలు రాశి కైతిక కవిరత్న అవార్డు పొందారు. శత పద్యాల పోటీలో పాల్గొని ఏకధాటిగా వంద పద్యాలు చెప్పి శతపద్య రత్న అవార్డు కూడా పొందారు. ఎన్నో కవి సమ్మెళనాల్లో పాల్గొని తన కవితలను ఆలాపించి ప్రశంసలను పొందారు. ఆల్ ఇండియా రేడియోలో కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చారు. పలు వార్తా పత్రికల్లో, వెబ్ సైట్స్ లో రచనలు ప్రచురితమయ్యాయి. పిల్లలకు తానే పద్యాలు, శ్లోకాలు వంటి నేర్పి వారిలో కాంపిటీటివ్ స్పిరిట్ ఉండాలని, స్టేజ్ ఫియర్ పోవాలని పోటీలను కూడా నిర్వహిస్తుంటారు