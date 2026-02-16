Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Weekly Luck Rasis: వార ఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? కుంభ రాశితో పాటు 4 రాశులకు అదృష్టం!

    ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు కొత్త వారం ప్రారంభం కానుంది. ఈ వారం బుద్ధాదిత్య రాజయోగం, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, శుక్రాదిత్య రాజయోగం కలయిక ఉంటుంది. ఈ వారంలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కుంభరాశిలో ఉంటారు, ఇది ప్రయోజనకరమైన యోగంగా మారుతుంది. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది?

    Published on: Feb 16, 2026 8:00 AM IST
    By Peddinti Sravya, Hyderabad
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    గ్రహాల కదలికను బట్టి ఈ వార ఫలాలను తెలుసుకోవచ్చు. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు కొత్త వారం ప్రారంభం కానుంది. జ్యోతిష్యశాస్త్రం ప్రకారం, ఈ వారం బుద్ధాదిత్య రాజయోగం, లక్ష్మీ నారాయణ రాజయోగం, శుక్రాదిత్య రాజయోగం కలయిక ఉంటుంది. ఈ వారంలో సూర్యుడు, బుధుడు, శుక్రుడు కుంభరాశిలో ఉంటారు, ఇది ప్రయోజనకరమైన యోగంగా మారుతుంది.

    Weekly Luck Rasis: వార ఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది?
    Weekly Luck Rasis: వార ఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది?

    ఈ రాజయోగాలు వారం రోజుల పాటు ఉంటాయి. దీనితో పాటు, ఇతర గ్రహాల స్థాన ప్రభావం కూడా కనిపిస్తుంది. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు మిథున రాశిలో బృహస్పతి, మీనరాశిలో శని, కుంభ రాశిలో రాహువు, సింహరాశిలో కేతువు ఉంటారు. కుంభ రాసి, మీన రాశి, మేష రాశిలో చంద్రుడు ఉంటాడు. అటువంటి పరిస్థితిలో, ఫిబ్రవరి 16 నుండి 22 వరకు మొత్తం 12 రాశిచక్రాలకు వారం ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం. ఫిబ్రవరి 16 నుండి 22 వరకు, కుంభంతో సహా 4 రాశిచక్రాల అదృష్టం ప్రకాశిస్తుంది, లాభం ఉంటుంది.

    పన్నెండు రాశులకు ఈ వారం ఎలా ఉంటుంది?

    మేష రాశి:

    ఫిబ్రవరి 16 నుండి 22 వారంలో మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది. భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించడం మీకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. మీకు కావలసిన ప్రతిదాన్ని పొందడం ఎల్లప్పుడూ సాధ్యం కాదు. మీరు మీ కుటుంబంలో ఏకైక సంపాదించే సభ్యుడు అయితే, మీరు ఇతర ఆదాయ వనరుల గురించి కూడా ఆలోచించాలి.

    వృషభ రాశి:

    ఈ వారం ఏదైనా సాధించడానికి మీరు మీ వ్యక్తిగత సమయాన్ని త్యాగం చేయాల్సి ఉంటుంది. మీకు సమయం ఉండదని దీని అర్థం కాదు. మీ ఆందోళనలను క్రమం తప్పకుండా పంచుకోవడం ద్వారా మీరు సంతృప్తిని పొందగలరని మీ కుటుంబం నిర్ధారిస్తుంది.

    మిథున రాశి:

    ఈ వారం మిథున రాశి వారు మాట్లాడటం ముఖ్యం. ఇది మీకు మనశ్శాంతిని కనుగొనడానికి, ఒకరినొకరు మరింత విశ్వసించడానికి సహాయపడుతుంది. ఈ విషయంలో మీ కుటుంబం మద్దతు ఇవ్వాలి, తద్వారా ఇది టీమ్‌వర్క్ అవుతుంది.

    కర్కాటక రాశి :

    ఈ వారం మీ భాగస్వామితో నాణ్యమైన సమయాన్ని గడపండి, తద్వారా మీరు కలిసి లోతైన సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవచ్చు. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి మెరుగుపడుతుంది, కానీ మీరు ఎక్కువ డబ్బు ఆదా చేయలేరు.

    సింహ రాశి:

    ఈ వారంలో కొత్త ప్రయాణానికి సిద్ధంగా ఉండండి. మీ కెరీర్, వ్యక్తిగత జీవితాన్ని సమతుల్యం చేయడానికి ప్రయత్నించండి. మీ సంబంధాన్ని తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లడానికి ఇది మంచి సమయం.

    కన్య రాశి:

    వారం మీరు మీ సంబంధంలో శృంగారాన్ని కొనసాగించాలి, తద్వారా ప్రేమను తదుపరి స్థాయికి తీసుకెళ్లవచ్చు. మీరు వివాహం గురించి ఆలోచిస్తుంటే, మీరు ఆర్థికంగా మరియు మానసికంగా ఆలోచించాలి.

    తులా రాశి:

    ఈ వారం తులా రాశి వారు అవసరమైతే వృత్తిపరమైన సహాయం తీసుకోవాలి. మీరు జీవితంలో సంతోషంగా, సంతృప్తిగా ఉన్నారని మీ భాగస్వామి తెలుసుకుంటారు. మీ పనులన్నీ పూర్తవుతాయి. మీ వ్యక్తిగత మరియు వృత్తిపరమైన జీవితం సమతుల్యంగా ఉంటుంది. మీరు క్రొత్తదాన్ని ప్రయత్నించే అవకాశాన్ని కూడా పొందుతారు.

    వృశ్చిక రాశి:

    నేడు మీకు ఆర్థిక వ్యవహారాలను నిర్వహించడం కష్టంగా అనిపించవచ్చు. చిన్న పొదుపుతో ప్రారంభించండి. మీ ప్రస్తుత ఆర్థిక పరిస్థితిని మీరు నిర్వహించగలరో లేదో తెలుసుకోండి. మీరు మీ కుటుంబానికి స్థిరమైన పరిస్థితిని కూడా నిర్ధారించాలి.

    ధనుస్సు రాశి:

    ఈ వారంలో, మీరు మీ సంబంధం గురించి చాలా సీరియస్‌గా ఉంటే, వివాహం గురించి ఆలోచించడానికి ఇది శుభ సమయం. మీ ఆర్థిక పరిస్థితి బాగుంటుంది, కానీ ఖచ్చితంగా పొదుపు చేయాలి. మీరు అనవసరమైన ఖర్చుల కోసం మీ ఆదాయాన్ని వృథా చేస్తే, మీరు అత్యవసర పరిస్థితులను ఎదుర్కోలేరు.

    మకర రాశి:

    ఫిబ్రవరి 16 నుండి 22 వారంలో, మీ సంబంధంలో సమస్యలను కలిగించే విషయాల గురించి మీ భాగస్వామితో మాట్లాడండి. ఈ వారం మీరు ప్రమాదకర పెట్టుబడుల వైపు వెళ్లవచ్చు, ఇది మీ ఆర్థిక పరిస్థితిని అసమతుల్యం చేస్తుంది.

    కుంభ రాశి:

    ఫిబ్రవరి 16 నుండి 22 వరకు సమయం మీకు మంచిదని నిరూపించవచ్చు. పొదుపు చేయడానికి ప్రయత్నించండి, ఎందుకంటే ఇది ప్రస్తుత సమయంలో మీ సంపాదన స్థాయిని నిర్వహించడానికి సహాయపడుతుంది. మీ భాగస్వామిని బాగా తెలుసుకోవడానికి కొంత నాణ్యమైన సమయాన్ని కలిసి గడపడం మంచిది.

    మీన రాశి:

    ఈ వారంలో ఆర్థిక పరిస్థితి చాలా బాగుంటుంది మరియు ఇది పెట్టుబడి అవకాశాలకు మంచిది. స్టాక్ నిపుణులతో సంప్రదింపులు జరిపేటప్పుడు మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఈ సమయంలో మీరు చాలా త్యాగాలు చేయాలి, తద్వారా మీరు మంచి జీవితాన్ని గడపవచ్చు.

    recommendedIcon
    News/Rasi Phalalu/Weekly Luck Rasis: వార ఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? కుంభ రాశితో పాటు 4 రాశులకు అదృష్టం!
    News/Rasi Phalalu/Weekly Luck Rasis: వార ఫలాలు.. ఫిబ్రవరి 16 నుంచి 22 వరకు ఏ రాశికి ఎలా ఉంటుంది? కుంభ రాశితో పాటు 4 రాశులకు అదృష్టం!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes