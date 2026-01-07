Edit Profile
    మెుదటిసారిగా ఇక్కడ తెలుగులో ఛార్జ్‌షీట్.. పోలీసు శాఖలో సరికొత్త అధ్యాయం

    సాధారణంగా ఛార్జ్‌షీట్‌ను ఇంగ్లీష్‌లో దాఖలు చేస్తుంటారు. కానీ ఓ మహిళా కానిస్టేబుల్ తెలుగులో అభియోగపత్రం దాఖలు చేసి కొత్త విధానానికి నాంది పలికారు.

    Published on: Jan 07, 2026 2:40 PM IST
    By Anand Sai, Hyderabad
    ఏదైనా కేసు సంబంధించిన విషయాలు ఇంగ్లీషులో ఉండటంతో చదివేందుకు, అర్థం చేసుకోవడానికి సామాన్యులకు చాలా ఇబ్బంది. న్యాయవ్యవస్థలోని పలు విషయాలు తెలుగులో సామాన్యులకు మరింత అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో సైబరాబాద్ కమిషనరేట్‌లోని దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్‌కు చెందిన ఒక మహిళా హెడ్ కానిస్టేబుల్ పూర్తిగా తెలుగు భాషలోనే ఛార్జ్ షీట్లు దాఖలు చేయడం ద్వారా ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

    డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఐపీఎస్ శిఖా గోయల్ చేతుల మీదుగా ప్రశంసా పత్రం అందుకున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ స్వరూప
    డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, ఐపీఎస్ శిఖా గోయల్ చేతుల మీదుగా ప్రశంసా పత్రం అందుకున్న హెడ్ కానిస్టేబుల్ స్వరూప

    సాధారణంగా అధికారిక విధానాలలో ఇంగ్లీష్ ఆధిపత్యం కొనసాగుతుంది. పోలీసుల ఛార్జ్‌షీట్లు, ప్రభుత్వ జీవోల్లో మెుత్తం ఇంగ్లీషే. అయితే దుండిగల్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ స్వరూప, 2025లో రెండు కేసులలో దర్యాప్తు పూర్తి చేసి అన్ని తుది నివేదికలను తెలుగులో కోర్టుకు సమర్పించారు. దీని వలన ఫిర్యాదుదారులు, స్థానికులు కేసుకు సంబంధించిన విషయాలపై మెరుగైన అవగాహన ఏర్పడింది.

    బౌరంపేటలోని ఒక కిరాణా దుకాణంలో వ్యక్తి మద్యం అమ్ముతుండగా పోలీసులు పట్టుకున్నారు. అతడిపై కేసును ఎక్సైజ్ చట్టం ప్రకారం దర్యాప్తు పూర్తి చేసి.. అభియోగపత్రాన్ని తెలుగులోనే మేడ్చల్ మెుదటి తరగతి మెజిస్ట్రేట్‌కు సమర్పించారు. మరో కేసులో తప్పిపోయిన 35 ఏళ్ల మహిళ, ఆమె కుమార్తెను కనుగొని వారిని సురక్షితంగా వారి కుటుంబంతో తిరిగి కలిపారు. దర్యాప్తు తుది నివేదికను తెలుగులోనే కోర్టులోనే సమర్పించారు.

    సీనియర్ అధికారులు హెడ్ కానిస్టేబుల్ చొరవకు మద్దతు ఇచ్చారు. ప్రాంతీయ భాషలను ఉపయోగించడం వల్ల చట్టం గురించి జనాల్లో మరింత అవగాహన వస్తుందని పేర్కొన్నారు. స్వరూప ప్రయత్నాలకు ఉన్నతాధికారుల నుండి ప్రశంసలు లభించాయి. తరువాత హైదరాబాద్‌లో జరిగిన రాష్ట్ర స్థాయి పోలీసు కార్యక్రమంలో ఆమె సైబర్ వారియర్స్‌లో ఒకరిగా గుర్తింపు పొందారు.

    ఏసీపీ శంకర్ రెడ్డి సహకారంతో మేడ్చల్ కోర్టులో ఈ తెలుగు అభియోగపత్రాలను దాఖలు చేశారు. ​తెలుగు భాషలో దర్యాప్తు పూర్తి తుదినివేదికను దాఖలు చేసినందుకు గాను ఇటీవల బంజారాహిల్స్ కమాండ్ అండ్ కంట్రోల్ సెంటర్‌లో జరిగిన కార్యక్రమంలో డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి, శిఖా గోయల్ ఐపీఎస్ చేతుల మీదుగా హెడ్ కానిస్టేబుల్ స్వరూప ప్రశంసలు అందుకున్నారు.

