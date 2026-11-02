Cyclone Murasu : మురసు తుపాను ఎఫెక్ట్.. చేయాల్సినవి, చేయకూడని పనులు
Cyclone Murasu : మురసు తుపాను ప్రభావం తెలంగాణపై కూడా పడనుంది. దీంతో నాగర్కర్నూల్ జిల్లా యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది. తుపాను సమయంలో చేయాల్సినవి, చేయకూడనివి అధికారులు వెల్లడించారు.
మురసు తుపాను ప్రభావంతో కురిసే వర్షాల దృష్ట్యా నాగర్కర్నూలు జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజలు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు, చేయకూడని పనుల గురించి మార్గదర్శకాలను జారీ చేసింది. పశ్చిమ మధ్య, నైరుతి బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఈ తుపాను నవంబర్ 2న తీవ్ర తుపానుగా బలపడింది. నాగర్కర్నూలు జిల్లా యంత్రాంగం ప్రజలకు ఈ క్రింది సూచనలు చేసింది:
సోమశిల, నల్లమల ఘాట్ రోడ్డు, పర్యాటక ప్రాంతాలకు ప్రయాణించడం మానుకోవాలి.
చెట్ల కింద, విద్యుత్ స్తంభాల దగ్గర లేదా హోర్డింగ్ల కింద నిలబడకూడదు.
పొంగి ప్రవహిస్తున్న వాగులు లేదా కాజ్వేలను దాటడానికి ప్రయత్నించకూడదు.
చెరువులు, నదులకు దూరంగా ఉండాలి.
కృష్ణా నది, శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్, చెరువుల వద్దకు వెళ్లకూడదు. చేపల వేట, ఈతకు వెళ్లవద్దు.
తెగిపడిన విద్యుత్ తీగలను తాకవద్దు. వెంటనే సమాచారం ఇవ్వాలి.
ఇంట్లోనే సురక్షితంగా ఉండాలి. అత్యవసరం అయితే తప్ప బయటకు రావొద్దు.
గుడిసెలు, పాత/శిథిల ఇళ్లు, రేకుల ఇళ్లలో ఉండేవారు పునరావాస కేంద్రాలకు వెళ్లండి
టార్చ్లైట్, మందులు, తాగునీరు, ఆహారం సిద్ధంగాఉంచుకోండి. ఫోన్ ఛార్జ్ చేసుకోండి.
కోసిన వరి ధాన్యం, పత్తిని టార్పాలిన్తో కప్పి ఎత్తైన చోట ఉంచాలి.
పశువులు, మేకలు, గొర్రెలను షెడ్లలో సురక్షితంగా ఉంచండి.
నెలలు నిండిన గర్భిణులు ఆశా/ఏఎన్ఎంను సంప్రదించి ముందుగానే ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లాలి.
కాచి చల్లార్చిన నీరు తాగండి.
నాగర్కర్నూలు కలెక్టరేట్లో ఏర్పాటు చేసిన హెల్ప్లైన్ నంబర్ను 08540-230201ను సంప్రదించాలి. మురసు తుపాను ప్రభావం నాగర్కర్నూలు జిల్లాలో కూడా ఉండనుంది. ఇక్కడ సోమవారం భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ సూచనలు ఉన్నాయి. సోమవారం రాత్రి నుండి మంగళవారం ఉదయం వరకు బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, పిడుగులు పడే ప్రమాదం ఉందని జిల్లా యంత్రాంగం హెచ్చరించింది.
నవంబర్ 2వ తేదీ ఉదయం 8.30 గంటల నుండి నవంబర్ 3వ తేదీ ఉదయం 8.30 గంటల వరకు నాగర్కర్నూలు జిల్లాకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ ఉన్నందున ప్రజలు ఐఎమ్డీ సూచనలను పాటించి, అవసరమైన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని నాగర్కర్నూలు జిల్లా కలెక్టర్ హేమంత కేశవ్ పాటిల్ కోరారు. ఈ కాలంలో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు, ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
గాలి వేగం గంటకు 60–90 కిలోమీటర్ల వరకు చేరుతుందని అంచనా. నవంబర్ 3, 4 తేదీలకు ఎల్లో అలర్ట్ కూడా ఉంది. నివాసితులు అనవసర ప్రయాణాలకు దూరంగా ఉండాలని, చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు, హోర్డింగ్లకు దూరంగా ఉండాలని, మెరుపులు వచ్చినప్పుడు బహిరంగ ప్రదేశాలకు వెళ్లవద్దని కలెక్టర్ సూచించారు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నివసించే ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, పశువులను సురక్షిత ప్రదేశాలలో ఉంచాలని కోరారు. అత్యవసర పరిస్థితుల్లో, నివాసితులు 9866756825 నంబర్లో జిల్లా హెల్ప్లైన్ను సంప్రదించవచ్చు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More