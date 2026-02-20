వీడియో : అమీర్పేట మైత్రివనం సమీపంలో అగ్నిప్రమాదం.. కోచింగ్ సెంటర్లో విద్యార్థులు
Hyderabad: అమీర్పేటలోని మైత్రివనం సమీపంలోని ఆదిత్య ఎన్క్లేవ్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో మంటలు చెలరేగాయి.
హైదరాబాద్ అమీర్పేటలోని మైత్రివనం సమీపంలోని ఆదిత్య ఎన్క్లేవ్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దీంతో కాంప్లెక్స్లోని ఒక కోచింగ్ సెంటర్లో మంటలు చెలరేగాయి. విద్యార్థులు మంటల్లో చిక్కుకున్నారు. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటన స్థలానికి వచ్చి మంటలు ఆర్పుతున్నారు. విద్యార్థులను బయటకు తీసుకొచ్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లోని ప్యానెల్ బోర్డులో షార్ట్సర్క్యూట్ కారణంగా మంటలు చెలరేగాయి.
జనాలు కింద అధిక సంఖ్యలో గుమిగూడినట్టుగా వీడియోలో కనిపిస్తోంది. భవనం దగ్గర దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. నాల్గో అంతస్తులో ఉన్న ఒక కోచింగ్ సెంటర్ లోపల విద్యార్థులు చిక్కుకున్నారు. పోలీసు, అగ్నిమాపక శాఖ బృందాలు సహాయక చర్యలు చేపట్టాయి. బాల్కనీల ద్వారా పైన చిక్కుకున్న వారిని కిందకు దించే ప్రయత్నం చేశారు.
ఇటీవలే నాంపల్లిలో అగ్నిప్రమాదం
ఇటీవలే నాంపల్లిలోని ఫర్నిచర్ మాల్లో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు మృతిచెందారు. ఆ తర్వాత వెంటనే మృతదేహాలను ఉస్మానియా మార్చురీకి తరలించారు. బేబీ (45),అఖిల్ (11),ప్రణీత్ (8), ఇంతియాజ్(28), హబిబ్(32) చనిపోయారు. దాదాపు 22 గంటలకుపైగా రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగింది.
భవనంలోని సెల్లార్లో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించేందుకు గోడలకు రంధ్రాలు చేసి లోపలకు వెళ్లాయి రెస్క్యూ బృందాలు. సెల్లార్ మెుత్తం ఫర్నీచర్తో నిండి ఉండటం, దట్టమైన పొగ అలుముకోవడంతో అప్పుడు సహాయక చర్యలకు తీవ్ర ఆటంకం కలిగింది. ప్లాస్టిక్, కెమికల్స్ దహనం కావడంతో వెలువడిన దట్టమైన విషపూరిత పొగతో ఊపిరి ఆడక చనిపోయారు.
సంఘటన సమయంలో చిక్కుకున్న వారిని రక్షించడానికి వెళ్లిన ఇంతియాజ్, హబీబ్ మృతదేహాలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం రూ.5 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ప్రకటించింది.
సంఘటన జరిగిన ఒక రోజు తర్వాత ఫర్నిచర్ షాపు యజమాని సతీష్ బాచాస్ను అబిడ్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. కస్టడీకి పంపారు. నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరించారనే ఆరోపణలపై అతనిపై కేసు నమోదు చేశారు.