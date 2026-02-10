హైదరాబాద్ హెచ్ఎంటీ లిమిటెడ్లో ఉద్యోగాలు.. ఇంటర్వ్యూతో సెలక్షన్, వెంటనే అప్లై చేయండి
హైదరాబాద్లో మెయిన్ టూల్స్ లిమిటెడ్లో పలు ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేసుకోవాలి.
హైదరాబాద్లోని మెషిన్ టూల్స్ లిమిటెడ్(HMT) తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన ఉద్యోగాలకు నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాల భర్తీకి దరఖాస్తులను కోరుతున్నారు. అర్హత ఉన్న అభ్యర్థులు ఫిబ్రవరి 21వ తేదీ వరకు ఆన్లైన్లో దరఖాస్తు చేయవచ్చు. ఆఫీసర్ (ఫైనాన్స్) 1, ఆఫీసర్(లీగల్) 1 ఉద్యోగాలు ఉన్నాయి. రెండు సంవత్సరాలు కాంట్రాక్ట్ పద్ధతిలో రిక్రూట్ చేయనున్నారు. ఎంపికైన వ్యక్తుల పనితీరు ఆధారంగా మరో రెండు సంవత్సరాలు పొడిగించవచ్చు.
ఆఫీసర్ ఫైనాన్స్ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసేవారు సంబంధిత రంగంలో కనీసం 2 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. ఖాతాల నిర్వహణ / ఆడిట్ / పన్నులు / ఖర్చు, బడ్జెట్ మొదలైన వాటిలో ప్రత్యేక అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. అకౌంటింగ్ కార్యకలాపాలను నిర్వహించడం, బడ్జెట్, ఆర్థిక వంటి ఆర్థిక నివేదికలను సిద్ధం చేయాలి. బ్యాలెన్స్ షీట్, లాభం/నష్ట ప్రకటనలు చేయడంతోపాటుగా మరిన్ని విధులు ఉంటాయి.
ఆఫీసర్ లీగల్ ఉద్యోగానికి అప్లై చేసేవారికి సంబంధిత రంగంలో కనీసం 02 సంవత్సరాల అనుభవం ఉండాలి. పారిశ్రామిక చట్టం, కార్మిక చట్టంలో ప్రత్యేక అనుభవం ఉన్న అభ్యర్థులకు ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. కంపెనీకి సంబంధించిన రోజువారీ చట్టపరమైన విషయాలు, కోర్టు కేసులను చూసుకోవాలి. పారిశ్రామిక వివాదాల చట్టం, ట్రేడ్ యూనియన్ సమస్యలు, కార్మిక కోర్టు చర్యలు, చట్టబద్ధమైన ఉద్యోగ సమ్మతికి సంబంధించిన విషయాలను నిర్వహించాలి.
చట్టపరమైన ప్రత్యుత్తరాలు, ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలను (రక్షణ ప్రకటన, క్లెయిమ్ల ప్రకటన, ప్రత్యుత్తరాలు దాఖలు చేయడం, ఇతర సంబంధిత పత్రాలు) సిద్ధం చేయడం తెలిసి ఉండాలి. కంపెనీ ద్వారా కుదిరిన MOU, NDA, వివిధ ఇతర ఒప్పందాలను రూపొందించడం, పరిశీలించడం చేయడంతోపాటుగా మరికొన్ని పనులు చేయాల్సి ఉంటుంది.
సంబంధిత విభాగంలో గుర్తింపు పొందిన యూనివర్సిటీ నుంచి కనీసం 60 శాతం మార్కులతో ఎల్ఎల్బీ/ఎంబీఏ/సీఏలో ఉత్తీర్ణత ఉండాలి. గరిష్ఠ వయోపరిమితి 30 ఏళ్లు మించరాదు. ఎస్సీ,ఎస్టీ,ఓబీసీ, పీడౠ్ల్యబీడీ అభ్యర్థులకు వయోపరిమితిలో సడలింపు దొరుకుతుంది.
దరఖాస్తు ఫీజు జనరల్ ఈడౠ్ల్యఎస్, ఓబీసీ అభ్యర్థులకు రూ.750గా ఉంది.. ఎస్సీ, ఎస్టీ అభ్యర్థులకు రూ.250. పీడౠ్ల్యబీడీ అభ్యర్థులకు ఫీజు లేధని ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు. దరఖాస్తు చివరి తేదీ 21-02-2026. ఇంటర్వ్యూ ఆధారంగా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారు.