తెలంగాణలో ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎంటెక్, ఎంఫార్మసీ కొత్త ఫీజులు ఇలా.. ఏ కోర్సుకి ఎంతంటే?
తెలంగాణలో మూడేళ్ల బ్లాక్ పీరియడ్(2025-26 నుంచి 2027-28)కు ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎంటెక్, ఎంఫార్మసీ, ఎంఆర్క్ కోర్సులకు ఫీజులను ప్రభుత్వం ఖరారు చేసింది. 10 శాతంలోపు ఫీజులు పెరిగాయి.
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎంటెక్, ఎంఫార్మసీ, ఎంఆర్క్ వంటి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ ప్రొఫెషనల్ కోర్సులకు 2025–26 నుండి 2027–28 వరకు మూడు సంవత్సరాల బ్లాక్ పీరియడ్కు కొత్త ఫీజులను నిర్ణయించింది. ఉన్నత విద్యా శాఖ సవరించిన ఫీజు నిర్మాణాన్ని ప్రకటిస్తూ విడిగా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. మునుపటి బ్లాక్ పీరియడ్ (2022–25)తో పోలిస్తే పెరుగుదల 10 శాతం కంటే తక్కువగా ఉంది. అనేక కళాశాలలకు ఎటువంటి ఫీజు పెంపు లభించలేదు.
257 ఎంబీఏ కళాశాలలు, 60 ఎంసీఏ కళాశాలలు, 105 ఎంటెక్ కళాశాలలు, 107 ఎంఫార్మసీ కళాశాలలు, 36 ఫార్మా డీ(PB) కళాశాలలు, ఆరు ఎంఆర్క్ కళాశాలలకు ఫీజులు నిర్ణయించారు. అనేక ఎంబీఏ, ఎంసీఏ, ఎంటెక్ కళాశాలలు పేరుకు మాత్రమే పనిచేస్తున్నాయని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. కొన్ని సంస్థలలో, విద్యార్థులు తరగతులకు హాజరు కాలేదని, అధ్యాపకులు చాలా అరుదుగా హాజరవుతున్నారని ఫిర్యాదులు వచ్చాయి.
కొన్ని కళాశాలలు అడ్మిషన్లు పొందడానికి విద్యార్థులకు డబ్బు అందిస్తున్నాయని కూడా ఆరోపణలు వచ్చాయి. దీనివల్ల యాజమాన్యాలు రెండేళ్ల పాటు ప్రభుత్వం నుండి ఫీజు రీయింబర్స్మెంట్ను క్లెయిమ్ చేసుకునేందుకు వీలు కలుగుతుందని తెలుస్తోంది.
గత సంవత్సరం, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉన్నత విద్యా మండలి వైస్-చైర్మన్ ఆచార్య పురుషోత్తం అనేక ఎంబీఏ కళాశాలలను సందర్శించి, ఇలాంటి సమస్యలను హైలైట్ చేస్తూ కౌన్సిల్కు నివేదిక సమర్పించారు. అందువల్ల ప్రభుత్వం పీజీ కోర్సులకు భారీగా ఫీజు పెంపుదల ఆమోదించకుండా తప్పించుకుందని పరిశీలకులు భావిస్తున్నారు.
ఫీజుల వివరాలు
- గరిష్ట ఎంబీఏ రుసుము రూ.1,23,200గా నిర్ణయించారు. గతంలో రూ.1.10 లక్షలు. ఈ సంవత్సరం అత్యధిక రుసుము బీవీ భవన్స్ వివేకానంద కళాశాల, సీబీఐటీలలో మాత్రమే వసూలు చేస్తారు.
- 257 MBA కళాశాలలలో ఏడు సంస్థలు మాత్రమే రూ.1 లక్ష లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తున్నాయని అధికారులు తెలిపారు.
- ఎంసీఏ కోసం రుసుము రూ.95,000 నుండి రూ.1,23,200కి పెరిగింది. ఎంబీఏ, ఎంసీఏలకు కనీస రుసుము రూ.27,000గా ఉంది, మునుపటి బ్లాక్ పీరియడ్ నుండి ఇది మారలేదు.
- ఎంపార్మసీ రుసుము రూ..25 లక్షల నుండి రూ.1.35 లక్షలకు పెరిగింది. మునుపటి కాలంలో మాదిరిగానే అన్ని ఎంఫార్మసీ కళాశాలలు రూ.1 లక్ష కంటే ఎక్కువ వసూలు చేస్తాయి.
- గరిష్ట ఎంటెక్ ఫీజు రూ.1,51,600గానే ఉంది. మునుపటి బ్లాక్ వ్యవధి నుండి ఇది మారలేదు.