Rythu Bharosa : అన్నదాతలకు శుభవార్త.. మార్చి 22న రైతు భరోసా నిధులు విడుదల
Rythu Bharosa : మార్చి 22న తెలంగాణ ప్రభుత్వం రైతు భరోసా మొదటి విడతను విడుదల చేస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సిద్దిపేట జిల్లా నుండి పంపిణీని ప్రారంభిస్తారు.
రైతులకు పెట్టుబడి సహాయం అందించే పథకమైన 'రైతు భరోసా' కింద, రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ చేసే తేదీలను ఎట్టకేలకు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది. మార్చి 22న, ఒక ఎకరం భూమి కలిగిన 70 లక్షల మంది రైతుల ఖాతాల్లో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రూ.3,590 కోట్ల మొదటి విడత మొత్తాన్ని జమ చేయనున్నారు. సిద్దిపేట జిల్లాలోని నర్మెట్టలో ఆయిల్ పామ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ ప్రారంభోత్సవం సందర్భంగా నిధుల విడుదల ఉంటుంది. ఈ నిధుల విడుదల కార్యక్రమం ఆ ప్రారంభోత్సవంతో పాటే చేస్తారు.
మొదటి విడత తర్వాత 20 రోజుల వ్యవధిలో రూ.2,650 కోట్ల రెండో విడత మొత్తం, అలాగే ఏప్రిల్ నెలాఖరులోపు మిగిలిన రూ.2,860 కోట్ల మూడో విడత మొత్తం రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేసేందుకు ప్రభుత్వం సిద్ధమైంది. రైతు భరోసా పథకం కింద, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మూడు విడతలుగా మొత్తం రూ.9,000 కోట్లను నేరుగా రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేస్తుందని ప్రకటనలో తెలిపారు.
ప్రస్తుతం కొనసాగుతున్న సీజన్కు సంబంధించి నిధుల జమపై నెలకొన్న అనిశ్చితి కారణంగా రైతులు ఆందోళన చెందుతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి మల్లు భట్టి విక్రమార్క, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు మరియు సీనియర్ అధికారులతో చర్చలు జరిపిన అనంతరం నిధుల విడుదల తేదీలపై ముఖ్యమంత్రి తుది నిర్ణయం తీసుకున్నారు.
రెండు పంటల సీజన్లకు గాను ఎకరానికి రూ.6,000 చొప్పున నిధులు జమ చేయాలనే లక్ష్యంతో రూపొందించిన 'రైతు భరోసా' పథకంలో భాగంగా, ప్రభుత్వం మొత్తం రూ.9,000 కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో జమ చేయనుంది.
రైతు భరోసా పథకం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రైతులకు ఆర్థిక సహాయాన్ని అందిస్తుంది. రైతు భరోసా పథకం అన్నదాతలు ఇన్పుట్ ఖర్చులను కవర్ చేయడానికి, రుణాలపై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించడానికి, వ్యవసాయ ఉత్పాదకతను పెంచడానికి ప్రత్యక్ష ప్రయోజన బదిలీలను అందించడం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
రైతు సంక్షేమంపై కట్టుబడి ఉన్నామని ప్రభుత్వ చెబుతూ ఉంది. ఇటీవలి నివేదికల ప్రకారం.. రుణాలతో సహా నిధుల సమీకరణ ప్రయత్నాల కారణంగా దశలవారీగా విడుదల చేస్తోంది ప్రభుత్వం. వెన్నెముకగా నిలిచే రైతు సమాజాన్ని ఆదుకోవడానికి ప్రభుత్వం సకాలంలో రైతు భరోసా అమలు చేస్తున్నట్టుగా తెలిపింది.