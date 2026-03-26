SCR Special Trains : ప్రయాణికులకు అప్డేట్ - హైదరాబాద్ నడిచే ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ పొడిగింపు
South Central Railway Special Trains : రైల్వే ప్రయాణికులకు దక్షిణ మధ్య రైల్వే అలర్ట్ ఇఛ్చింది. హైదరాబాద్ - గోరఖ్ పూర్ మధ్య ప్రత్యేక రైళ్లను పొడిగించింది.
వేసవి వేళ ప్రయాణికుల రద్దీ క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రద్దీని క్లియర్ చేసేందుకు వీలుగా దక్షిణ మధ్య రైల్వే ప్రత్యేక రైళ్లను నడుపుతోంది. ఇందులో భాగంగా హైదరాబాద - గోరఖ్ పూర్ మధ్య నడిచే ప్రత్యేక రైళ్లను పొడిగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు ఓ ప్రకటనను విడుదల చేసింది.
ప్రత్యేక రైళ్లు పొడిగింపు - తేదీలు
దక్షిణ మధ్య రైల్వే వివరాల ప్రకారం… హైదరాబాద్ - గోరఖ్పూర్(ట్రైన్ నెంబర్ 07075) ను ప్రత్యేక రైలు సేవలను పొడిగించారు. ఏప్రిల్ 3, 10, 17, 24 తేదీల్లో హైదరాబాద్ నుంచి ఈ స్పెషల్ ట్రైన్ రాత్రి 9 గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
ఈ ట్రైన్… సికింద్రాబాద్, కాజీపేట, పెద్దపల్లి, మంచిర్యాల, బెల్లంపల్లి, సిర్పూర్ కాగజ్నగర్, బల్లార్షా, నాగ్పూర్, ఇటార్సీ, భోపాల్, ఝాన్సీ, కాన్పూర్ మీదుగా గోరఖ్పూర్ కు చేరుకుంటుంది.
ఇక గోరఖ్పూర్ - హైదరాబాద్(ట్రైన్ నెంబర్ 07076) మధ్య నడిచే ప్రత్యేక రైలు కూడా పొడిగించారు. ఏప్రిల్ 5, 12, 19, 26 తేదీల్లో ఈ సర్వీస్ అందుబాటులో ఉండనుంది. ఆయా తేదీల్లో ఉదయం 0.30 గంటలకు బయల్దేరుతుంది.
ఈ ట్రైన్… గోండా జంక్షన్, గోమతి నగర్,లక్నో సిటీ, కాన్పూర్ సెంట్రల్, వీరాంగన లక్ష్మీబాయి ఝాన్సీ, బీనా జంక్షన్ , నాగ్పూర్ , బల్లార్షా,మంచిర్యాల, పెద్దపల్లి, కాజీపేట జంక్షన్, సికింద్రాబాద్ స్టేషన్ల మీదుగా నాంపల్లికి చేరుకుంటుంది. ఈ ప్రత్యేక రైళ్ల సేవలను వినియోగించుకోవాలని దక్షిణ మధ్య రైల్వే ఓ ప్రకటన ద్వారా పేర్కొంది.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.