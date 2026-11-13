రాబోయే రెండు రోజుల్లో 2 నుండి 3 డిగ్రీలు తగ్గనున్న ఉష్ణోగ్రతలు.. ఆరోగ్య శాఖ సూచనలు
తెలంగాణలో రాబోయే రెండు రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు 2 డిగ్రీల నుంచి 3 డిగ్రీల వరకు తగ్గుతాయని ఐఎండీ(IMD) అంచనా వేసింది. దీనిపై ఆరోగ్య శాఖ సూచనలు జారీ చేసింది.
రాబోయే రెండు రోజుల్లో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పొడి వాతావరణం ఉంటుంది. కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సాధారణం కంటే 2 డిగ్రీల నుంచి 3 డిగ్రీలు తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (IMD) అంచనా వేసింది. ఈ నేపథ్యంలో తీవ్రమైన శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్లు పెరిగే అవకాశం ఉందని హెచ్చరిస్తూ, సీజనల్ ఫ్లూ పట్ల ప్రజలు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ఆరోగ్య శాఖ ఒక సలహా జారీ చేసింది.
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు తగ్గడం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సీజనల్ ఫ్లూ వ్యాప్తికి అనుకూలంగా ఉండవచ్చని ప్రజారోగ్య, కుటుంబ సంక్షేమ శాఖ డైరెక్టర్ బి. రవీందర్ నాయక్ ఒక సలహాలో హెచ్చరించారు. సీజనల్ ఫ్లూ అనేది జ్వరం, దగ్గు, గొంతు నొప్పి, ఒళ్లు నొప్పులు, అలసట వంటి లక్షణాలతో కూడిన ఒక తీవ్రమైన అంటువ్యాధి శ్వాసకోశ ఇన్ఫెక్షన్. వ్యాధి సోకిన వ్యక్తి దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు వెలువడే శ్వాసకోశ తుంపరల ద్వారా సులభంగా వ్యాపిస్తుంది.
ఫ్లూ లక్షణాలు ఉన్నవారు ఇంట్లోనే ఉండాలని, తగినంత విశ్రాంతి తీసుకోవాలని, పుష్కలంగా ద్రవపదార్థాలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య శాఖ సూచించింది. చాలా మంది రోగులు వారం రోజుల్లో ఎలాంటి సమస్యలు లేకుండా కోలుకుంటారని అధికారులు చెబుతున్నారు.
అధికారుల సలహా ప్రకారం.. గర్భిణులు, ఐదేళ్లలోపు పిల్లలు, 65 ఏళ్లు పైబడిన వృద్ధులు, దీర్ఘకాలిక అనారోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారు తీవ్రమైన అనారోగ్యం బారిన పడే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉన్న బలహీనంగా ఉన్నవారు జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. వారికి ఫ్లూ వంటి లక్షణాలు కనిపిస్తే, సమీపంలోని ఆరోగ్య కేంద్రంలో వైద్యుడిని సంప్రదించాలి.
అధిక జ్వరం, శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది, చర్మం లేదా పెదవులు నీలి రంగులోకి మారడం వంటి సంకేతాలు ఉన్నవారు వెంటనే సమీపంలోని ప్రభుత్వ ఆరోగ్య కేంద్రంలో వైద్య సహాయం తీసుకోవాలి. వైద్య అత్యవసర పరిస్థితుల్లో అంబులెన్స్ సేవల కోసం 108కు డయల్ చేయాలని కూడా అధికారులు కోరారు.
దగ్గినప్పుడు లేదా తుమ్మినప్పుడు రుమాలు లేదా టిష్యూతో నోరు, ముక్కును కప్పుకోవాలి. సబ్బు, నీటితో తరచుగా చేతులు కడుక్కోవాలి. పౌష్టికరమైన ఆహారం, తగినంత నీరు తీసుకోవాలి. ఇండోర్ ప్రదేశాలలో సరైన వెంటిలేషన్ ఉండేలా చూసుకోవాలని అధికారులు సూచనలు జారీ చేశారు.
జ్వరం, దగ్గు లేదా తుమ్ము ఉన్నవారు బహిరంగ ప్రదేశాలకు దూరంగా ఉండాలి. షేక్ హ్యాండ్ ఇవ్వడం, రద్దీ ప్రదేశాలకు వెళ్లడం, టిష్యూలు లేదా చేతిరుమాళ్లను తిరిగి వాడటం, కళ్ళు, ముక్కు, నోటిని తరచుగా తాకడం, బహిరంగ ప్రదేశాల్లో ఉమ్మివేయడం వంటివి మానుకోవాలి. వైద్యుడిని సంప్రదించకుండా సొంతంగా వైద్యం చేసుకోవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు.
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ఆనంద్ సాయి మాదాసు ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో 9 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది. హెచ్టీ తెలుగులో చేరడం కంటే ముందు ఏబీపీ దేశంలో డిజిటల్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్గా పని చేశారు. మెుదట నవతెలంగాణ అనే దినపత్రికలో సబ్ఎడిటర్గా జర్నలిజం కెరీర్ మెుదలుపెట్టారు. ఆ తర్వాత కరీంనగర్లో ఈనాడు దినపత్రికలో కొంతకాలం సబ్ఎడిటర్గా బాధ్యతలు చూసుకున్నారు. కాకతీయ యూనివర్సిటీలో 2015-2017 పీజీ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అండ్ జర్నలిజం చేశారు. ఈ సమయంలో మేడారం సమ్మక్క-సారలమ్మ జాతర కోసం ప్రత్యేకంగా క్యాంపస్ నుంచి పంపించిన టీమ్లో ఉన్నారు. పీజీ చదివే సమయంలోనే క్యాంపస్ రిక్రూట్మెంట్లో భాగంగా ఈటీవీ భారత్కు సెలక్ట్ అయ్యారు. అక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ డెస్క్లో పని చేశారు. అంతేకాదు కొన్ని ప్రత్యేక స్టోరీలు కూడా ఈటీవీ భారత్ వెబ్సైట్ కోసం రాసేవారు. 2019 ఎన్నికల్లో ఎలక్షన్ డెస్క్ టీమ్లో ఉన్న నలుగురిలో ఆనంద్ సాయి ఒకరు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఏబీపీ దేశంలోకి వెళ్లి కొంతకాలం పని చేశారు. ఈ సమయంలో కూడా డిజిటల్ మీడియాకు తగినట్టుగా అనేక ప్రత్యేక కథనాలు రాశారు. హిందూస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో 2022లో చేరారు. ఇక్కడ గతంలో నేషనల్, బిజినెస్, లైఫ్స్టైల్, ఎంటర్టైన్మెంట్, స్పోర్ట్స్ సెక్షన్లకు పనిచేశారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ సెక్షన్లకు వార్తలు రాస్తున్నారు. అన్ని సెక్షన్లకు డిజిటల్ కంటెంట్ రైటర్గా పని చేసిన అనుభవం ఆయనకు ఉంది. అంతేకాదు ఈటీవీ భారత్, ఏబీపీ దేశం, హిందుస్తాన్ టైమ్స్ వెబ్సైట్స్ లాంచ్ టీమ్లో ఈయన ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాజకీయ పరిణామాలు, విశ్లేషణలు, విద్య, ఉద్యోగ సమాచారంతో పాటు ఆసక్తికరమైన కథనాలను అందిస్తారు. ప్రభుత్వ పథకాలు, ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్లు, ఇతర సమాచారం ప్రజలకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో, వీలైనంత త్వరగా కథనాలను ఇవ్వటంలో ప్రత్యేక శైలి కలిగి ఉన్నారు. అనేకసార్లు హిందుస్తాన్ టైమ్స్ సంస్థ నుంచి ఇన్స్టా అవార్డులు అందుకున్నారు. డిజిటల్ మీడియాలో ఎక్కువకాలం పని చేసిన అనుభవం ఉంది. యూజర్లకు ఉపయోగపడే వార్తలను అందించడంలో ముందుంటారు.Read More