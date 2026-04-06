TG EAPCET 2026 : టీజీ ఈఏపీసెట్ అభ్యర్థులకు కొత్త అప్డేట్ - ఎడిట్ ఆప్షన్ వచ్చేసింది..! ఇలా ప్రాసెస్ చేసుకోండి
TG EAPCET Application Edit 2026: టీజీ ఈఏపీసెట్ - 2026 అభ్యర్థులకు మరో అప్డేట్ వచ్చింది. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులో ఏమైనా తప్పులుంటే సవరించుకునేందుకు ఆప్షన్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
రాష్ట్రంలోని ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్ ఫార్మసీ కాలేజీల్లో ప్రవేశాలకు నిర్వహించే టీజీ ఈఏపీసెట్ దరఖాస్తుల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఎలాంటి ఫైన్ లేకుండా ఏప్రిల్ 4వ తేదీతో గడువు ముసిగింది. ప్రస్తుతం ఆలస్య రుసుంతో దరఖాస్తులను స్వీకరిస్తున్నారు. లేట్ ఫీజుతో మే 2వ తేదీ వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం ఉంది.
టీజీ ఈఏపీసెట్ అభ్యర్థులకు అధికారులు మరో అప్డేట్ ఇచ్చారు. ఆన్ లైన్ దరఖాస్తులో ఏమైనా తప్పులుంటే వెంటనే సవరించుకోవాలని సూచించారు. ఇందుకోసం ప్రత్యేకంగా ఎడిట్ ఆప్షన్ అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చినట్లు తెలిపారు. అధికారిక వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లి ఈ ప్రాసెస్ చేసుకోవాలని సూచించారు. కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే ఈ అవకాశం ఉంటుందని స్పష్టం చేశారు.
టీజీ ఈఏపీసెట్ 2026 - అప్లికేషన్ ఎడిట్ ఇలా….
- ముందుగా https://eapcet.tgche.ac.in/ వెబ్ సైట్ లోకి వెళ్లాలి.
- హోం పేజీలోని ‘Correction of Online Application Data’లింక్ పై క్లిక్ చేయాలి.
- ఇక్కడ అభ్యర్థి రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్, పేమెంట్ రిఫరెన్స్ ఐడీ, క్వాలిఫైయింగ్ ఎగ్జామనిషన్ హాల్ టికెట్ నెంబర్, మొబైల్ నెంబర్, పుట్టిన తేదీ వివరాలను నమోదు చేయాలి.
- ఫిల్ అప్లికేషన్ లింక్ పై క్లిక్ చేస్తే దరఖాస్తు ఫారమ్ ఓపెన్ అవుతుంది.
- తప్పులుగా ఉన్న వివరాలను సరి చేసుకునే వీలుంటుంది.
- చివరగా సబ్మిట్ చేస్తే ప్రాసెస్ పూర్తవుతుంది.
- ఎడిట్ ఆప్షన్ కు ఒక్కసారి మాత్రమే వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఎడిట్ చేసుకోవాలి.
ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ అప్లికేషన్ కోసం సాధారణ ఫీజు కింద ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ. 500, ఇతరులు రూ. 900 చెల్లించాలి. ఇక అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ కింద ఎస్సీ, ఎస్సీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ. 500, ఇతరులు రూ. 900 చెల్లించాలి. ఇంజినీరింగ్, అగ్రికల్చర్ స్ట్రీమ్ కు కలిపి దరఖాస్తు చేసుకుంటే…. ఎస్సీ, ఎస్టీ, దివ్యాంగ అభ్యర్థులు రూ. 1000, ఇతరులు రూ. 1800 చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. ఏప్రిల్ 4వ తేదీ వరకు మాత్రమే ఈ ఫీజులున్నాయి.ఈ తేదీ పూర్తి కావటంతో…. ఈ ఫీజుతో పాటు ఆలస్య రుసుంను కూడా చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అధికారిక వెబ్ సైట్ https://eapcet.tgche.ac.in/ లోకి వెళ్లి ప్రాసెస్ చేసుకోవాలి.
టీజీ ఈఏపీసెట్ -2026 పరీక్షల నిర్వహణ తేదీలు చూస్తే…. మే 4, మే 5న అగ్రికల్చర్, ఫార్మసీ ప్రవేశ పరీక్షలు ఉంటాయి. మే 9 నుంచి మే 11 వరకు ఇంజినీరింగ్ స్ట్రీమ్ ఎగ్జామ్స్ నిర్వహిస్తారు. పరీక్షలు పూర్తి అయిన తర్వాత ప్రాథమిక కీలను ప్రకటించి… అభ్యంతరాలను స్వీకరించిన… అనంతరం ర్యాంకులను ప్రకటిస్తారు. అభ్యర్థులు సాధించే ర్యాంకుల ఆధారంగానే సీట్ల కేటాయింపు ఉంటుంది. విడతల వారీగా కౌన్సెలింగ్ ప్రక్రియను నిర్వహించి… సీట్లను భర్తీ చేస్తారు.
మహేంద్ర చారి మహేశ్వరం ప్రస్తుతం హిందుస్తాన్ టైమ్స్ తెలుగులో డిప్యూటీ చీఫ్ కంటెంట్ ప్రొడ్యూసర్ గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తున్నారు.